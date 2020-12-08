СМИ: замглавы "Победы" уволен за воздушный маневр в форме фаллоса

Автор фото, Marina Lystseva/TASS

Совет директоров "Победы" уволил одного из заместителей гендиректора из-за инцидента, когда самолет авиакомпании выполнил полет по траектории, похожей на фаллический символ. Об этом со ссылкой на источники сообщают РБК и "Ведомости".

В пресс-службе "Победы" маневры самолета не то в шутку, не то всерьез называли акцией в поддержку российского футболиста Артема Дзюбы.

Гендиректору "Победы" Андрею Калмыкову, по информации СМИ, совет директоров вынес строгий выговор. Какой из его заместителей уволен, РБК и "Ведомости", не уточняют.

В пресс-службе "Аэрофлота" лишь подтвердили факт проведения заседания совета директоров "Победы", в повестке которого был вопрос об "авиационном событии".

В начале ноября - через несколько дней после того, как в сеть попало интимное видео футболиста Дзюбы, - самолет "Победы" Москва - Екатеринбург со 102 пассажирами на борту пролетел над Нефтекамском по траектории, напоминающей фаллос.

Из-за отклонения от маршрута для выполнения маневра самолет прибыл в аэропорт назначения с опозданием в 32 минуты.

В пресс-службе "Победы" тогда заявили, что не знают "что именно могло померещиться в траектории полета самолета", но предположили, что таким образом пилоты авиакомпании "выразили поддержку капитану сборной [России по футболу] Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле".

Воздушный маневр над Нефтекамском не понравился Росавиации, которая посчитала, что действия пилотов могли повлиять на безопасность полетов в этом районе.

Ведомство начало расследование инцидента, в ходе которого выяснилось, что неполадок навигационной системы, которыми летчики объясняли необходимость отклониться от курса, зафиксировано не было, и что подобный маневр пилоты "Победы" уже пытались совершить днем ранее во время рейса Москва - Петербург.

В итоге Росавиация пришла к выводу, что рисунок в небе мог быть специально "заказан" руководством "Победы", и предложила "Аэрофлоту" рассмотреть вопрос об увольнении топ-менеджеров принадлежащего ему лоукостера.

По данным "Ведомостей", в дни после инцидента серьезно обсуждался вопрос отставки гендиректора "Победы" Калмыкова, однако по итогам оценки результатов его работы и показателей компании было принято решение ограничиться увольнением одного из его заместителей.

По словам одного из источников издания, право Калмыкова остаться во главе "Победы" отстаивал в том числе председатель совета директоров "Аэрофлота" Виталий Савельев, который 10 ноября 2020 года был назначен министром транспорта.

Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов:

"Слухи о том, что акция "Победы" может закончиться увольнением Андрея Калмыкова, ходили уже в ноябре, однако сама история с нарисованной в небе фигурой была настолько необычной, что в авиационных блогах и изданиях появились и другие версии причин наказания администрации авиакомпании. Правда, пока что ни одна из них не подтвердилась.

Вообще традиция рисовать на небе фигуры конденсационным (белым) следом от самолета существует уже давно, но с появлением сервисов, которые отслеживают и публикуют в интернете траекторию полета самолета, она получила новую - виртуальную жизнь.

Часто такие рисунки бывают вполне невинными. Так, в декабре пилот-испытатель Airbus во время тестового полета на А380 нарисовал в небе гигантскую новогоднюю елку. В другом случае австралийская компания Qantas попрощалась со своим последним авиалайнером Boeing-747, изобразив в небе логотип компании на этом самолете.

13 мая российский пилот Олег Кобзев написал в небе над Новосибирском своим легкомоторным Harmony LSA: "А где все?" Скриншот траектории полета опубликовал в своем "Твиттере" сервис Flightradar24. Пилот потом признался, что хотел поддержать жителей Новосибирска в самоизоляции.

Среди рисунков и надписей, которые пилоты оставляют в небе, довольно часто встречается один, который, как сообщают СМИ, в результате стоил работы заместителю Калмыкова.

3 марта самолет Lufthansa, летевший рейсом LH350 из Франкфурта в Бремен, не смог совершить посадку с первого захода и немного покружил в небе. Траекторию этого полета также опубликовал в "Твиттере" Flightradar24. Никакой информации о причинах такого полета до сих пор опубликовано не было. Неизвестно также, чем это закончилось для пилотов.

В ноябре 2017 года два летчика из экипажа американского военного самолета радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler нарисовали гигантский фаллос в небе над штатом Вашингтон. Тогда разразился скандал: военный самолет не отслеживается сервисами, подобными Flightradar24, но рисовали они свою фигуру белым конденсационным следом, который оставался в небе долгое время. Чем закончилась эта история, также неизвестно, но командование ВМС принесло свои извинения.

На самом деле, историй с нарисованными траекторией полета пенисами довольно много - они легко находятся по соответствующему запросу в интернете.