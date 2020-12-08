Кем считают в Чечне убийцу французского учителя? Би-би-си отвечает на вопросы о похоронах Абдуллаха Анзорова

Марина Катаева

Би-би-си

Автор фото, GROZNY.TV

В субботу в чеченском селе Шалажи похоронили Абдуллаха Анзорова, совершившего в октябре теракт во Франции. Анзоров обезглавил учителя одной из парижских школ, после того как тот показал своим ученикам на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда. Власти Чеченской республики с самого начала осудили теракт, при этом глава региона Рамзан Кадыров призвал не провоцировать верующих и не задевать их религиозные чувства.

Действительно ли похороны Анзорова провели в Чечне с особыми почестями и как местные СМИ комментируют произошедшее? Русская служба Би-би-си собрала ответы на основные вопросы.

Российские СМИ пишут, что на похороны пришло 200 человек. Это много?

Короткий ответ - нет. В регионах Северного Кавказа выразить соболезнования семье умершего всегда собирается несколько сотен человек. Это не только родственники, но и знакомые, коллеги, соседи, бывшие соседи, родственники снох (невесток), зятьев, представители рода и многие другие. Если умерший был известным в регионе представителем духовенства или просто был широко известен и уважаем, то на похороны может прийти больше тысячи человек.

На три дня в доме умершего открывают настежь ворота, при этом в знак солидарности с его семьей дворы могут открыть и соседи.

"Тем более, он (Абдуллах Анзоров) - представитель тейпа Чинхой, а в селе Шалажи, где прошли похороны, этот тейп составляет большинство", - пояснил Би-би-си Мааз Такаев, учитель одной из чеченских школ (имя собеседника изменено по его просьбе).

На кадрах с похорон, показанных телерадиокомпанией Грозный, видно, что во дворе Анзорова сидят и принимают соболезнования около 20 мужчин. Один из родственников объясняет, что людей могло бы быть больше, но семья Анзорова попросила всех остаться дома из-за эпидемии коронавируса.

Правда ли, что похороны Анзорова прошли с особыми почестями?

Похоронные и погребальные обряды в Чечне проходят по обычному сценарию - вне зависимости от того, кем был умерший при жизни. На записи, опубликованной в соцсетях, видно, как несколько десятков мужчин идут с телом Анзорова и читают молитвы на арабском языке.

Шествие мужчин, несущих тело умершего на кладбище, также обычное явление на мусульманских похоронах. По запросу "чеченские похороны" в Youtube можно увидеть примеры шествий и пения молитв, в которых участвуют сотни человек.

Сейчас в Чечне "особой почестью" можно считать разве что присутствие на похоронах представителей руководства или официального духовенства республики. В сюжете чеченского ТВ не видно ни тех, ни других.

"Те, кто хоть раз кого-то хоронил в Чечне, понимают, что на видео идут обычные похороны, и нет там ничего экстраординарного ни для Чечни, ни для близлежащих регионов", - пишет в своем телеграм-канале о похоронах Анзорова живущий во Франции чеченский историк Майрбек Вачагаев.

Власти Чечни оправдывают убийство, которое совершил Анзоров?

Напрямую нет, однако появление сюжета о похоронах на телеканале, почетным президентом которого является Рамзан Кадыров, может говорить о том, что власти не считают Анзорова террористом. Руководство республики несколько раз открыто заявляло, что террористов нельзя хоронить по мусульманским обычаям. "Тела террористов и убийц можно хоронить только за пределами кладбища. Муллам и кадиям районов и населенных пунктов республики категорически запрещено совершать погребальные обряды в отношении таких лиц", - цитировало в 2012 году издание "Кавказский узел" представителя Духовного управления мусульман Чечни.

Сам Рамзан Кадыров сразу после событий в Париже написал в своем телеграм-канале, что осуждает террористический акт и выразил соболезнования родным погибшего. При этом он подчеркнул, что в основе случившегося - провокация, в результате которой были оскорблены религиозные верования. "Выступая категорически против терроризма в любых проявлениях, я призываю не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства", - заявил тогда Кадыров.

О провокации, жертвой которой стал Анзоров, говорит и автор сюжета, вышедшего 7 декабря на ЧГТРК. В нем родственники Анзорова рассказывают, что парень с детства был религиозным, соблюдал все обряды и не смог снести оскорбления в адрес пророка.

"Когда оскорбляют религию, кто-то один может не выдержать и пожертвовать своей жизнью. [...] Он сделал это, потому что у него хватило на это мужества", - говорит родственник Анзорова - Нурди Анзоров.

Оценки личности, которые дал Анзорову телеканал "Грозный", пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неверными. "Это преступление является неприемлемым и достойно осуждения", - сказал Песков.

Чеченцы считают Анзорова героем?

Открыто об этом почти никто не говорит. Сразу после убийства в Париже в соцсетях появились отдельные посты, посвященные Анзорову. В одном из коротких видео его сравнивают с Юсупом Темерхановым - чеченцем, умершим в тюрьме, где он отбывал срок за убийство Юрия Буданова. Но если постов о Темерханове в "Инстаграме" несколько тысяч, то по хэштегу "Анзоров" можно найти 19 публикаций, 11 из которых появились за последние двое суток и посвящены похоронам.

Кроме постов в соцсетях, кумиров на Кавказе принято "увековечивать" наклейками на заднем стекле автомобиля. В октябре в соцсетях появилось минимум две фотографии машин с изображением Анзорова. На одной из них его фото сопровождает подпись: "Анзоров Абдуллах Абуезидович защитил честь пророка Мухаммада".

Автор фото, WHATSAPP

На прошлой неделе в соцсетях распространилась новость о том, что улица в селе Шалажи, на которой живут родственники Анзорова, была переименована в его честь. Как стало известно Би-би-си, табличка с новым названием улицы действительно появилась, однако её быстро убрали. По словам родственников, они не знают, кто это сделал.

Глава села Шалажи Салман Магомадов, отвечая на вопросы издания "Подъем", сказал: "Для всего исламского мира он - герой".

Власти Чечни помогли семье Анзорова привезти его тело из Франции в Чечню?

Да, об этом родственники Анзорова рассказали в беседе с журналистами телеканала Грозный. "Мы два месяца ждали тело Абдуллаха. Власти приняли участие и с милостью Всевышнего Абдуллаха привезли и похоронили. Если бы власти не помогли, ничего бы не получилось", - сказал родственник Анзорова Бекхан Хахаев.

Это не первый случай, когда власти Чечни возвращают на родину тела умерших за пределами республики или людей, не имеющих возможности вернуться самостоятельно.

В июне этого года из Турции спецрейсом была возвращена женщина, которая не могла лететь самостоятельно из-за проблем со здоровьем. Позже в Чечню из Киргизии с помощью властей вернулся 81-летний Данги Битаев. Мужчина попал в Киргизию в 1944 году во время депортации и последние годы жил в доме престарелых в Бишкеке.

Когда речь идет о возвращении тел погибших, чаще всего это беженцы, которые уехали в Европу во время чеченских войн. При этом случаи возвращения останков известны еще с 50-х годов XX века, когда на родину из мест депортации отправляли тела ингушей и чеченцев.

Как пишет "Кавказ Реалии", в Европе чеченцы зачастую помогают подготовить к погребению тело, уладить все бюрократические формальности и отправить его на родину - бесплатно.