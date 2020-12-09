Boeing 737 MAX выполнил первый рейс после отстранения от полетов

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Самолеты Boeing 737 MAX были временно выведены из эксплуатации в марте 2019 года

Принадлежащий крупнейшей в Бразилии авиакомпании Gol авиалайнер Boeing 737 MAX в среду выполнил коммерческий рейс из Сан-Паулу в Порту-Алегри.

Все 739 имеющихся в мире самолетов этой марки в марте прошлого года были выведены из эксплуатации после двух авиакатастроф с сотнями погибших.

18 ноября Федеральное управление гражданской авиации США разрешило вернуть в строй самолеты Boeing 737 MAX. Первый коммерческий полет из Нью-Йорка в Майами запланирован на 29 декабря.

Европейское агентство авиационной безопасности в октябре заявило, что внесенные в конструкцию и программное обеспечение изменения сделали их достаточно безопасными для возобновления эксплуатации в Европе, но конкретная дата пока не названа.

В ближайшее время Gol расконсервирует все семь принадлежащих ей Boeing 737 MAX для использования на 27 внутренних маршрутах.

"За прошедшие 20 месяцев мы провели самую интенсивную проверку в истории гражданской авиации. Безопасность для нас превыше всего", - заявил вице-президент компании Селсо Феррер.

Две катастрофы

В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек. В марте 2019 года при крушении аналогичного самолета компании Ethiopian Airlines погибли 157 человек.

В обоих случаях причиной стали недостатки в работе системы повышения характеристик маневрирования (MCAS), призванной незаметно корректировать действия пилота при управлении самолетом в ручном режиме. Она была установлена на Boeing 737 MAX из-за того, что относительно старый по конструкции самолет оснастили новыми двигателями большой мощности.

Многие пилоты вообще не подозревали о существовании MCAS, способной при неисправности датчика угла атаки принудительно отправить самолет в пикирование.

Корпорация Boeing внесла изменения в программное обеспечение, расположение кабелей в корпусе самолета и руководство для летного состава.

Все 140 пилотов Gol, которым предстоит летать на Boeing 737 MAX, прошли переподготовку в США.

Хотя менеджмент компании теперь уверен в безопасности Boeing 737 MAX, пассажиры, не желающие лететь на нем, смогут бесплатно перебронировать билет на другой рейс.

Gol подтвердила сделанный ею ранее заказ на 95 самолетов Boeing 737 MAX. Неделей ранее о планах приобрести 75 авиалайнеров сообщила ирландская компания Ryanair.

Среднемагистральный самолет Boeing 737 MAX вместимостью 200 пассажиров и с дальностью полета 6,5 тыс. километров эксплуатируется с мая 2017 года, обладает высокими экономическими характеристиками и является самой продаваемой моделью в истории корпорации. До авиакатастроф и пандемии Covid-19 число заказов на него превышало четыре тысячи.