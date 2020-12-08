Не все в Думе поняли, кого коснется новый закон об "иноагентах", но большинство проголосовало за

Елизавета Фохт

Би-би-си

Автор фото, Russian State Duma Photo Service

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволит присваивать статус "иностранного агента" объединениям и людям, которые занимаются политикой на иностранные деньги. Во время заседания оказалось, что далеко не все депутаты понимают, как будет работать закон, зачем он нужен и не затронет ли он критикующих власть блогеров, ученых или спортсменов.

Что это за законопроект?

Законопроект, который вводит дополнительные меры по борьбе с "иноагентами", в конце ноября внесла в Госдуму большая группа сенаторов и депутатов - в основном из "Единой России".

Санкции в отношении "иностранных агентов" принимают начиная с 2012 года - сначала под них подпадали только юридические лица, потом их распространили и на физических.

Новая инициатива предлагает вносить в списки иноагентов людей и общественные объединения, которые "получают иностранное финансирование и участвуют в политической жизни страны".

В пояснительной записке авторы объяснили, что общественные объединения могут функционировать и без государственной регистрации. При этом у властей, по мнению депутатов и сенаторов, нет достаточных механизмов, чтобы контролировать их работу - в том числе тех организаций, которые "спонсируются из-за рубежа и участвуют в политических акциях на территории России".

Закон обяжет СМИ, которые ссылаются на материалы таких объединений, сообщать читателем об их статусе.

Как писала Би-би-си, под эту норму могут теоретически подпасть объединения журналистов-расследователей или движение "Голос", которое занимается наблюдением за выборами (юрлица у него нет).

Учитывать в реестре "иноагентов" депутаты предложили и физических лиц, которые "в интересах иностранного источника участвуют в политической деятельности". Или, например, собирают данные о "военно-технической деятельности государства". Что относится к таким сведениям, будет решать правительство.

Авторы законопроекта предлагают запретить таким людям занимать должности на госслужбе или получать доступ к гостайне.

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков предполагал, что эту норму власти смогут использовать против кандидатов ФБК и "Умного голосования". Сам фонд уже находится в списке "иноагентов"; по мнению Волкова, чиновники смогут маркировать этим статусом и политиков, которых поддерживает организация.

Помимо политиков признавать "иноагентами" смогут и журналистов иностранных изданий, у которых есть аккредитация российского МИДа. Делать это будут с теми репортерами, которые занимаются "деятельностью, несовместимой с профессиональной". Что под этим подразумевается, неясно.

Зарегистрированные "иностранные агенты" должны отчитываться о своей деятельности перед минюстом. Покинуть реестр можно - для этого нужно с документами доказать, что те действия, за которые был получен статус "иноагента", больше не совершаются.

"Мы научились работать с этим материалом"

Первое обсуждение законопроекта в Думе получилось нервным - даже несмотря на поддержку "Единой России", он должен пройти все законодательные процедуры.

Документ коллегам представил единоросс Василий Писарев. На заседании он объявил о критериях "политической деятельности", за которую можно попасть в список "иноагентов" - это организация митингов, участие в деятельности "для достижения определенного результата на выборах" и попытки принять участие в изменении законов.

Кроме того, единороссу долго пришлось отвечать на вопросы коллег.

Например, Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия") поинтересовался, что произойдет, если кто-то "в интернете" напишет про "иноагента" пост, но не укажет его статус: "Не станет ли это причиной того, что человек понесет ответственность?"

Писарев его успокоил: маркировки требуют только те упоминания, которые касаются политической деятельности "иноагента". "Если это информация о его увлечениях или частной жизни, не надо маркировать", - объяснил он.

Однопартийца Ионина Олега Нилова обеспокоило то, что граждане России, которые занимаются политикой, могут получать поддержку из-за рубежа и в виде премий. "Есть премии литературные, музыкальные, в том числе Нобелевские", - перечислял депутат, вспомнив, что и в Думе был свой нобелевский лауреат - Жорес Алферов, который умер в марте 2019 года (он получил премию по физике).

"Если такие люди получат премии, возможно в прошлом, будет ли к ним привязан этот факт? Спортивные, допустим - у нас в фигурном катании любая награда сопровождается денежной премией", - рассуждал Нилов, видимо, намекая на коллегу из "Единой России" Ирину Роднину.

"А Алферов, насколько я помню, получил ее за конкретный труд в научной области. Никакие НКО, которые занимаются вопросами социальной поддержки, культурными, религиозными мероприятиями, к этому законопроекту не относятся", - ответил Пискарев.

Коммунист Олег Смолин назвал это объяснение "отрадным", но посчитал, что к тексту законопроекта оно отношения не имеет. "Вас всерьез спрашивают: что будет, если человек занимается политикой, а иностранные деньги получил за другое? Например, минобрнауки нас толкает публиковаться в иностранных журналах и базах, при этом ФСБ некоторых ученых за это наказывает".

Не понял Смолин и того, как власти будут определять, что общественное объединение получило деньги из-за рубежа, если у него нет регистрации. Депутат также обратил внимание на пункт законопроекта, по которому стать "иноагентом" можно и за оказание гражданам "организационно-методической деятельности" в интересах иностранных источников.

Писарев разъяснил, что к такой деятельности он относит учебные и тренировочные мероприятия, "поддержку в интернете и СМИ", которая ведется на зарубежные деньги. "За такое можно попасть в список, но окончательное решение будет принимать минюст". Депутат напомнил и о том, что за 8 лет в список НКО-иноагентов попали всего 192 организации - не так много, по его мнению.

"Практика будет формироваться, предугадать ее невозможно. Но она будет очень осторожной. Мы научились аккуратно работать с этим материалом", - поддержал Пискарева замминистра юстиции Олег Свириденко.

"Мы по-другому не можем"

Затем слово взял депутат от КПРФ Алексей Куринный. Он рассказал коллегам, что опасается за политических блогеров, которые занимаются критикой власти. По словам депутата, многие из них благодаря популярности получают "донаты" (пожертвования), в том числе из-за рубежа.

"У нас понятия блогеры в законопроекте нет", - ответил Пискарев. Он признался, что не может ответить на вопрос о том, подпадут ли они под действие закона или нет. Но потом все-таки сказал, что блогерство документ не затрагивает.

Куринный поинтересовался и тем, подпадут ли под закон крупные организации с иностранным финансированием - например, "Гринпис" или объединения, которые помогают больным детям.

Писарев начал заметно раздражаться. По его словам, иногда бывает сложно определить, кто именно выделил деньги, но главное, что источник "иностранный".

"Убежден, что в нашей стране заботятся о том, чтобы суверенитет страны был неприкосновенен. Это главный критерий. У нас достаточно проблем, но мы должны сами решать", - объяснял единоросс за трибуной.

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После Писарев неожиданно вспомнил споры об одной из поправок к Конституции, предложенной Владимиром Путиным - о защите института семьи как союза мужчины и женщины. "Были выступления руководителей других стран, что мы нарушаем права меньшинств. Но мы по-другому не можем. Зачем нам навязывать эту идеологию?"

Заговорил депутат и о неправильных, на его взгляд, призывах СМИ к декриминализации употребления наркотиков. Какое отношение это имеет к "иностранным агентам", он не уточнил. "Давайте мы не будем сгущать краски", - добавил Пискарев.

Самой эмоциональной вышла речь депутата от ЛДПР Сергея Иванова. Он в своем выступлении заявил, что, на его взгляд, включение в реестр вообще не оказывает никакого реального влияния не только на работу людей и организаций, которых признают "иностранными агентами", но и на интерес к ней.

"Что, молодые люди перестанут на эти сайты заходить? Наоборот, только их смотреть и будут", - эмоционально объяснял Иванов. Он заявил, что под действие закона могут подпасть те, кто в интересах общества расследует деятельность "жуликов и воров".

Депутат вспомнил и про то, что в Думу внесен законопроект о возможности вносить санкции против ресурсов, которые дискриминируют российские СМИ. Под него могут, например, подпасть российские YouTube и Facebook, которые блокируют или ограничивают выдачу российских госканалов или, например, стрима ведущего Владимира Соловьева.

Переходя на повышенные тона, Иванов заявил, что россияне устали от "соловьиного помета" или постов пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой, "за которые потом президенту приходится извиняться" (очевидно, Иванов имел в виду публикацию Захаровой, в которой упоминался президент Сербии Александр Вулич).