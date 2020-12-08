Таинственная болезнь в Индии. В крови заболевших нашли тяжелые металлы

Автор фото, EPA Подпись к фото, В больницах оказались сотни людей, их основные симптомы - тошнота, судороги и потеря сознания

Индийское правительство направило группу медицинских экспертов в город Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге страны, где в минувшие выходные один человек скончался и более пятисот были госпитализированы из-за неизвестной болезни. Ее проявления разнообразны, но основными являются тошнота, судороги и потеря сознания, говорят врачи.

Новая таинственная болезнь пришла в Индию в разгар пандемии коронавируса. Страна занимает второе место в мире по числу заболевших (почти 9,7 млн человек) и третье по смертности (более 140 тысяч). В Андхра-Прадеш более 800 тыс. заразившихся - это третий показатель среди 28 штатов и восьми союзных территорий Индии

Однако массовая госпитализация в минувшие выходные, очевидно, не имеет отношения к Covid-19. Коронавирус ни у одного из пациентов не обнаружен, сообщил министр здравоохранения штата Кали Кришна Шринивас.

Министр также заявил со ссылкой на медицинских экспертов, побывавших в регионе, что причиной болезни не могло стать загрязнение воды и воздуха. "Это некая таинственная болезнь, и только лабораторные анализы покажут, что это такое", - сказал он.

Следы тяжелых металлов

Но депутат от правящей партии "Бхаратия джаната" Нарасимха Рао сказал местным журналистам, что предварительные анализы крови пострадавших, проведенные экспертами в Дели, показали повышенное содержание в большинстве образцов свинца, никеля и других тяжелых металлов.

Как сообщило министерство здравоохранения Индии, вице-президент страны Венкая Найду поговорил с экспертами столичного института, где проводились анализы, и ему рассказали, что сейчас ситуацию изучают специалисты по контролю за отравляющими веществами.

В город также должны прибыть эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Оппозиционная партия "Телугу Десам" подозревает массовое отравление и требует тщательного расследования.

Подпись к фото, В город скоро должны приехать эксперты ВОЗ

Индийское информагентство PTI сообщает, что во вторник число новых больных начало снижаться - за день в больницы поступили 73 новых пациента с симптомами загадочного заболевания. По данным местных властей, всего от болезни пострадал 561 человек, более 450 из них уже выздоровели.

Сейчас эксперты из медицинского института в Дели пытаются установить, каким образом тяжелые металлы могли попасть в организм людей (если причиной заболевания стали именно они): в числе прочего изучаются образцы воды и еды, которую употребляли местные жители.

По данным Франс пресс, некоторые чиновники предположили, что к болезни могут иметь отношение химические добавки к пестицидам, которые используются на местных сельскохозяйственных предприятиях. При этом местные жители говорят о проблемах с уборкой мусора и дикими кабанами, живущими на территории штата.

Местные врачи говорят, что большинство пациентов пострадали только от травм, полученных при падении, когда у них начинались симптомы. Один из заболевших, полицейский Киран Кумар рассказал, что находился в полусознательном состоянии около двух часов. "Коллеги сказали мне, что я что-то начал кричать и потерял сознание. Я поранил плечо, когда упал на дорогу", - говорит он.