Житель Крыма вопреки санкциям получил Mastercard. Карту уже заблокировали

Давид Аксельрод

для Русской службы Би-би-си

Автор фото, Sergei Malgavko\TASS\Getty\BBC

Жители Крымского полуострова после аннексии его Россией в 2014 году потеряли возможность получать карты международных платежных систем, а значит, и покупать товары и услуги в большинстве иностранных интернет-магазинов. Можно ли сейчас в Крыму получить карту Mastercard и как это сделать?

Большинство иностранных интернет-магазинов в Крыму в последние годы практически недоступны для жителей Крыма: карты местных банков, как и российскую карту "Мир" не принимают из-за санкций.

Обычные посылки в Крым уже давно не доставляют, а из-за проблемы с картами многие не могут купить себе электронную книгу или просто фильм в иностранных магазинах или кинотеатрах.

Если крымчанин все же хочет получить карту Visa или MasterCard, то он будет вынужден уехать за ней в другой регион, например, в Краснодарский край. Официально российские банки и компании не доставляют карты иностранных платежных систем в Крым, опасаясь санкций.

Еще некоторое время назад карту можно было получить с помощью двух финансовых организаций "Яндекс-Деньги" и "Киви", писала Русская служба Би-би-си. Доставка осуществлялась через сеть партнеров этих организаций. Но сейчас на их сайтах заказать доставку карты уже нельзя.

Зато заказать карту MasterCard можно через сайт российского интернет-магазина Ozon, о факте получения карты таким образом рассказали Би-би-си два крымчанина.

Они предоставили Би-би-си фотографии коробки, в которой лежал конверт с картой и на которой есть адрес отделения, в котором они ее получили, а также конверта, самой карты и инструкции по ее активации. Кроме того, они предоставили скриншоты оформления заказа.

Судя по этим документам, доставка также осуществляется через сеть партнеров торговой сети Ozon. На сайте торговой сети можно найти несколько пунктов выдачи в разных городах Крыма.

Русская служба Би-би-си обратилась с запросом в Ozon и РНКО "Платежный центр" (ООО), который эмитировал карту, а в качестве доказательства приложила коробку с адресом отделения, куда одна из карт была доставлена. Через несколько часов житель Крыма сообщил, что карту заблокировали.

Как удалось получить карту MasterCard в Крыму?

Для оформления карты пользователю необходимо зайти в соответствующий раздел сайта и заполнить специальную анкету, указав номер телефона, адрес электронной почты, паспортные данные, а также СНИЛС, ИНН или номер полиса обязательного медицинского страхования.

Поскольку Ozon.Card - настоящая банковская карта, компании необходимо запросить дополнительную информацию и паспортные данные, объясняется на сайте сервиса.

После оформления заявки на выпуск банковской карты система просит клиента подождать некоторое время для проверки персональных данных. Проверка занимает не более пяти-шести минут, вспоминают двое клиентов Ozon из Крыма, оформивших карту.

Если проверка данных завершена успешно, карта добавляется в корзину пользователя сайта, как любой другой товар, заказанный на сайте. Ее стоимость - 1 рубль.

По похожей схеме доставка карты оформляется, например, в пункт выдачи в Москве.

Подпись к фото, Один из жителей Крыма утверждает, что в этом конверте ему прислали карту MasterCard

На одной из упаковок, которые передали Би-би-си, был адрес пункта выдачи на улице Вакуленчука, 17 в городе Севастополь. Такой пункт действительно есть в торговой сети Ozon. На официальном сайте компании он помечен как пункт партнера. По данным, указанным в приклеенной на упаковку накладной, оператор этого пункта - индивидуальный предприниматель Байдаков Максим Викторович.

В конверте была дебетовая карта Ozon.Card платежной системы MasterCard World. Вместо фамилии и имени держателя на ней вытеснены слова "Ozon Client". Эмитентом этой карты является РНКО "Платежный центр" (ООО) - компания, работающая на территории России и за рубежом под брендом "Золотая корона". Ее логотип напечатан справа на обратной стороне карты.

Владельцем РНКО "Платежный центр", по данным СПАРК, является ЗАО "ЦФТ-Сервис", относящееся к группе компаний "Центр финансовых технологий" - одного из российских финтех-провайдеров. Известно, что крупный миноритарный пакет в ЦФТ, в частности, принадлежит фонду частных капиталовложений Baring Vostok. Этот же фонд является владельцем акций Ozon.

Подпись к фото, Такую карту житель Крыма обнаружил в конверте

Русская служба Би-би-си направила запросы в Ozon, MasterCard и РНКО "Платежный центр". В РНКО "Платежный центр" и Ozon попросили подробную информацию о данных заказа и клиентах из Крыма. В ответ Русская служба Би-би-си предоставила фото конверта и карты, которые были опубликованы в данной заметке.

Вечером этого же дня владелец карты сообщил корреспонденту Би-би-си, что ее заблокировали. Уведомление об этом он получил по смс (скриншот есть в распоряжении Би-би-си).

Отправителем сообщения значился RNkO_Card. Для получения более подробной информации держателю карты рекомендовали связаться со службой технической поддержки Ozon по телефону. Представитель компании сообщил жителю Крыма, что карта заблокирована "из-за подозрений в нарушении договора оферты".

В приложении Ozon.Card на смартфоне указывалось, что речь идет о пункте договора 6.1. В данном пункте указан перечень случаев, в которых РНКО имеет право прекратить или приостановить возможность совершения клиентом банковских операций с использованием карты. В числе прочих причин указано, что РНКО может заблокировать карту, "в случае возникновения подозрений, что <...> операции несут репутационные риски для РНКО".

Для разблокировки банковской карты в службе поддержки Ozon рекомендовали владельцу карты, по его словам, воспользоваться специальной формой обратной связи, через которую необходимо написать заявление на снятие блокировки, приложить к нему скан-копии страниц своего паспорта и отправить в компанию.

Сотрудница службы поддержки не ответила на вопрос, связана ли блокировка с тем, что карта была доставлена в Крым, заявив лишь, что пользоваться картой можно везде, "как и обычной банковской картой", уверяет собеседник Би-би-си.

Русская служба Би-би-си обратилась за комментариями в Ozon, MasterCard и ООО РНКО "Платежный центр" и ждет ответа.

Как Visa и Mastercard уходили из Крыма?

Россия аннексировала Крым в 2014 году. После этого Евросоюз, США и ряд других государств ввели в отношении полуострова экономические санкции. Международные платежные системы, такие как MasterCard и Visa, прекратили обслуживать клиентов банков, работающих на полуострове.

Тогда некоторое время клиенты крымских банков не могли воспользоваться карточками за пределами Крыма, а владельцы карт российских банков не имели возможности обналичить деньги на полуострове.

19 декабря 2014 года президент США Барак Обама подписал указ о запрете определенных финансовых операций с Крымским регионом. В соответствии с этим документом, "запрещены: экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из США или американским [физическим или юридическим] лицом, где бы оно ни находилось, любых товаров, услуг или технологий в Крымский регион".

1 апреля 2015 года в России и на территории аннексированного Крыма заработала национальная система платежных карт, принадлежащая российскому центробанку. НСПК подразумевала создание внутрироссийской системы обработки платежей по пластиковым картам. Согласно нормам принятого законодательства, международные системы, желающие работать в России, должны были замкнуть обработку платежей внутри России, в то время как раньше информация о транзакции обрабатывалась в процессинговом центре за пределами страны.

После этого пластиковые карты международных платежных систем вновь заработали на территории Крыма, но некоторые из работающих на территории полуострова российских банков в течение нескольких лет продолжали эмитировать карты международных платежных систем, которыми, впрочем, можно было пользоваться лишь в границах России.

Последним в августе 2018 года выпуск и обслуживание ранее выпущенных карт Visa и Mastercard прекратил Генбанк - один из системообразующих банков Крыма.

IPO, Ozon и риски для инвесторов

В конце ноября нынешнего года Ozon провел IPO на американской бирже NASDAQ, в ходе которого компания сумела привлечь 990 миллионов долларов инвестиций, продав 33 миллиона единиц ценных бумаг по цене 30 долларов за штуку. Акционеры компании охарактеризовали IPO как "сумасшедший успех".

В проспекте эмиссии, подготовленном к IPO, Ozon предупреждал потенциальных инвесторов о рисках, связанных с деятельностью компании в Крыму, но она была названа малозначительной, а совокупный объем оборотной выручки с заказов, поставляемых в Крым после введения эмбарго "составляет менее одного процента", - следовало из информации, приводимой в проспекте.

Ozon также указал, что не ведет деятельность непосредственно на территории Крыма. У компании нет объектов, активов, а также штатных сотрудников, работающих на полуострове. Товары, заказанные на сайте, доставляются третьими лицами, а пункты выдачи заказов управляются и эксплуатируются "независимыми агентами".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ozon в этом году провел успешное IPO на американской бирже

Компания прилагает усилия, чтобы получать исчерпывающую информацию о контрагентах, с которыми сотрудничает в ходе своей деятельности, однако риски заключения сделок с компаниями, в отношении которых уже введены санкции со стороны США, ЕС или других стран все же имеют место. В таком случае Ozon допускает возникновение материальных и репутационных потерь.

"Киви" и "Яндекс.Деньги" больше не доставляют

Русская служба Би-би-си проверила другие способы заказать в Крым карты Mastercard и Visa. Но других способов, кроме как через Ozon, на данный момент не обнаружила.

Ранее крымчане могли по почте заказать карты Visa и Mastercard, выпущенные "Киви Банком" и компанией "Яндекс.Деньги", однако в настоящий момент эти опции оказались недоступными.

Для того чтобы оформить карту на сайте "Киви", жители Крыма могли написать свой настоящий адрес и почтовый индекс, присвоенный крымскому населенному пункту после аннексии, а в графе "регион" указать, что этот город или поселок находится в одном из материковых российских субъектов. Из-за географической близости жители Крыма обычно указывали Краснодарский край.

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS/Getty Images Подпись к фото, В 2018 году карты Visa и MasterCard в Крыму перестал обслуживать Генбанк

На сайте "Яндекс.Деньги" можно было сделать то же самое, предварительно нажав на специальную вкладку "другой пункт".

Четыре местных жителя рассказали Русской службе Би-би-си, что получили карту "Киви Банка" платежной системы Visa до августа 2019 года.

Сейчас же интерфейс страницы сайта, где пользователю предлагается оформить карту, изменился и указать адрес доставки можно лишь из того перечня, который предлагает система. Ни одного крымского города или иного районного центра в этом перечне нет.

В 2020 году сервис "Яндекс.Деньги" провел ребрендинг и сменил название на "ЮMoney". Это произошло после того, как мажоритарным акционером компании с 75% акций стал Сбербанк. Изменения коснулись и сайта компании. На момент написания материала опция доставки банковской карты Visa или Mastercard, выпущенной "ЮMoney", для жителей Крыма была недоступной. После указания любого крымского почтового индекса сервис блокировал оформление заказа, а на экране появлялась надпись: "Мы не можем отправить карту в Крым (и пока не знаем, изменится ли ситуация)".

"Киви Банк" и "Яндекс.Деньги" ранее отрицали факт доставки банковских карт в Крым. Представители компаний утверждали, что у них отсутствует такая "техническая возможность в соответствии с правилами международных платежных систем".