Эрдоган в Баку: парад победы над Арменией и отголоски Османской империи

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Парад vs протест: Баку и Ереван после соглашения о перемирии

В четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым принял парад победы в честь победы в войне против Армении.

Выступая в Баку, Эрдоган вновь заявил, что Армении необходимо сменить руководство, а также высказался в пользу создания международной группы по региональному сотрудничеству, куда могла бы войти и Армения.

По улицам Баку, украшенным турецкими и азербайджанскими флагами, прошли почти три тысячи турецких солдат, отряды ВС Азербайджана, включая турецкие и израильские беспилотники, а также конвои с трофейной армянской техникой.

Алиев назвал Эрдогана братом, пообещал вместе с ним приехать в Карабах и подтвердил ключевую роль турецких беспилотников в войне в Карабахе.

"Сегодня азербайджано-турецкий союз представляет большую значимость не только для наших народов, но и для региона и для мира в целом", - сказал азербайджанский президент.

В небе над азербайджанской столцией пролетела боевая авиация с флагами обеих стран.

Бепилотники на марше

Активная военная поддержка Азербайджана со стороны Турции застала врасплох экспертов и политиков в регионе. Аналитики отмечают, что турецкие технологии обеспечили господство в небе Карабаха и определили исход войны.

На параде в Баку прошли колонны с военнослужащими турецкой армии, а также азербайджанской армии и флота, спецназа, пограничных войск и разведки.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эксперты называют турецкий БПЛА "Bayraktar TB2" ключевым элементом азербайджанской кампании

Хотя советское и российское оружие по-прежнему составляет основу вооружений обеих сторон, на параде были представлены и закупки ВС Азербайджана последних лет из других стран, во многом давшие им стратегическое преимущество.

В первую очередь, это турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, но также израильские барражирующие боеприпасы Harop и SkyStriker и разведывательные дроны Hermes, Aerostar и Orbiter, а также турецкие, чешские, белорусские и израильские системы залпового огня и ракетные комплексы.

Османский символизм и региональное сотрудничество

На параде Эрдоган обратился к истории Османской империи и выразил надежду на смену власти в Армении - в свою очередь допустив нормализацию дипломатических отношений. Он уже призывал к этому 27 сентября, когда начались боевые действия в Карабахе.

"Если Ереван предпримет позитивные шаги в отношении Анкары, то мы откроем границы. У нас нет желания оставлять на постоянной основе закрытыми границы с соседней страной".

Автор фото, Getty images Подпись к фото, Поддержка Турции сыграла ключевую роль в исходе войны в Карабахе

Эрдоган на параде также вспомнил Энвер-пашу, Нури-пашу и Кавказскую Исламскую армию. Османский министр Энвер-паша вел неудачное наступление на российский Кавказ во время Первой мировой войны.

Ряд историков называют его одним из инициаторов массовых убийств армян в 1915 году, которые Россия, Франция, Канада и другие страны признают геноцидом - но правительство Турции настаивает, что это было организованная депортация.

Нури-Паша захватил оккупированный британцами Баку в 1918 году и позже воевал с армянскими и советскими отрядами в Карабахе.

О необходимости нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном заявил на этой неделе депутат парламента Армении от правящей фракции Андраник Кочарян, однако его заявление вызвало противоречивую реакцию в обществе.

Автор фото, Getty images

Обращение Эрдогана к памяти Энвер-паши на параде возмутило армянское общество.

Турецкий президент в свою очередь обвинил армян в военных преступлениях и разрушении мечетей, деревень и городов.

В Армении отрицают эти обвинения и называют карабахских армян жертвами агрессии Турции, Азербайджана и иностранных наемников.

Эрдоган настаивает, что ненависти к армянам не испытывают: по его словам, все проблемы с руководством Армении.

Территориальные претензии

Алиев, в свою очередь, высказал претензии на значительную часть Армении, в том числе ее столицу Ереван.

В частности, азербайджанский лидер назвал исторически азербайджанскими Зангезур (Сюникская область Армении), армянскую столицу Ереван и озеро Севан.

Автор фото, Getty images Подпись к фото, Алиев призвал положить конец вражде - но назвал территории Армении исторически азербайджанскими

При этом он призвал положить конец вражде в регионе и предложил создать общую региональную платформу, в которой будут сотрудничать Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия и Турция.

"Если руководство Армении извлечет правильные уроки из войны, и откажется от своих безосновательных претензий и посмотрит в будущее, то в этом случае они тоже могут занять место на этой платформе".

Карабах после перемирия

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Российские миротворцы в Карабахе

На всем протяжении войны Турция добивалась для себя особой роли в переговорах по Карабаху в обход Минской группы ОБСЕ, однако международные игроки отвергли это предложение - в частности, сопредседатели группы Россия, Франция и США,

Война завершилась 9 ноября подписанием заявления лидеров Азербайджана, Армении и России. В Азербайджане такой исход считают победой - страна получила контроль над занятыми в результате войны территориями, а также районами, оккупированными армянскими силами по итогам первой карабахской войны.

В Армении многие в этом исходе видят капитуляцию, а оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого называет предателем.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Пашинян, уходи!" В Армении продолжаются протесты

Часть Нагорного Карабаха осталась под контролем армянских сил, и вдоль ее границ был введен контингент в 2 тыс. российских миротворцев.

Миротворцы и представители МЧС России помогают армянским беженцам возвращаться в Карабах - по данным МО РФ, при их поддержке возвратилось уже более 36 тыс. человек.