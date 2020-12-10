Израиль и Марокко нормализовали отношения. Трамп выступил посредником

Автор фото, EPA Подпись к фото, Нормализация отношений ряда арабских стран и Израиля - ключевое достижение Трампа

Марокко нормализовало отношения с Израилем, а США, выступавшие посредником, признали права Марокко на спорную территорию Западной Сахары.

Это четвертое за этот год соглашение между еврейским государством и преимущественном арабской страной, достигнутое благодаря дипломатии президента США Дональда Трампа.

Прежде дипотношения с Тель-Авивом установили ОАЭ, Бахрейн и Судан.

В случае Марокко условием соглашение стала поддержка со стороны США территориального спора в Западной Сахаре.

Королевство контролирует ее с 1975 года и оспаривает ее с Фронтом Полисарио - движением за независимость территории.

Лидеры движения живут в изгнании в Алжире.

Марокко предлагает широкую автономию в составе королевства, а Фронт Полисарио добивается независимости.

Президент США Дональд Трамп назвал предложение автономии в составе Марокко единственным справедливым долгосрочным решением конфликта.

О чем договорились?

Автор фото, Getty Images / EPA Подпись к фото, Король Мухаммед VI и премьер-министр Нетаньяху

Президент США объявил о соглашении в четверг - по традиции в "Твиттере".

"Очередной ИСТОРИЧЕСКИЙ прорыв сегодня! Двое наших БОЛЬШИХ друзей - Израиль и Королевство Марокко - договорились установить дипломатические отношения - масштабный прорыв к миру на Ближнему Востоке", - написал Трамп.

Для начала страны открыть представительства в Тель-Авиве и Рабате, закрытые в 2000 году из-за палестинского восстания, и стремиться к открытию посольств.

Марокко также обеспечит прямые рейсы для всех израильтян.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении поблагодарил короля Марокко и тоже назвал соглашение историческим.

Египет, ОАЭ и Бахрейн приветствовали нормализацию между Марокко и Израилем.

Руководство Палестинской автономии осудили соглашение - по их мнению, оно поощряет ущемление палестинцев в правах.

Палестинские лидеры критиковали и другие подобные шаги со стороны членов Лиги арабских государств, видя в них предательство обещания не устанавливать связей с Израилем до создания палестинского государства.

"Любое отступление от Арабской мирной инициативы [2002 года], которая предусматривает нормализацию только после того, как Израиль прекратит оккупацию палестинских и арабских земель, неприемлемо и увеличивает воинственность Израиля и отрицание прав палестинского народа", - заявил член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Бассам ас-Салхи в интервью агентству Рейтер.

Что происходит в Западной Сахаре?

Автор фото, AFP Подпись к фото, В Западной Сахаре в этом году возобновились столкновения

В Белом доме назвали признание Западной Сахары территорией Марокко частью соглашения по нормализации отношений.

Западная Сахара, в прошлом колония Испании, была аннексирована Марокко в 1975 году.

Представители коренного народа Сахарави борются за независимость территории. Во главе этой борьбы стоит Фронт Полисарио при поддержке Алжира.

В 1991 году при посредничестве ООН было заключено перемирие, по условиям которого должен был пройти референдум по вопросу о независимости территории, однако стороны до сих пор не договорились, кто имеет право в нем участвовать.

Представитель Фронта Полисарио в ООН Сиди Омар заявил, что статус Западной Сахары определяется международным правом и резолюциями ООН.

"Этот шаг показывает, что марокканский режим готов продать душу ради нелегальной оккупации частей Западной Сахары", - написал он в "Твиттере".

В прошлом месяце Фронт Полисарио заявил, что продержавшееся почти 30 лет перемирие было нарушено операцией армии Марокко в нейтральной зоне.

Посол Марокко в России Лотфи Бушаара заявил в интервью Би-би-си, что официальный Рабат лишь отвечал на провокацию бойцов Полисарио, заблокировавших дорогу в Мавританию.