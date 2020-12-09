Дайджест: судьбоносный ужин для брексита и скандал на матче в Париже

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В Британии во вторник началась массовая вакцинация от коронавируса вакциной совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech.

Первой прививку получила 90-летняя британка Маргарет Кинан. Через неделю ей исполнится 91 год, и, по ее словам, это лучший подарок, который она могла получить.

Первым мужчиной, получившим дозу вакцины, стал 81-летний Уильям Шекспир из графства Уорикшир.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Шекспир привился от Covid: в Британии началась массовая вакцинация от коронавируса

Первыми прививки получат представители 10 определенных правительством групп риска - люди старше 80 лет, пациенты домов престарелых, а также медицинские и социальные работники.

Вакцина состоит из двух инъекций, которые делаются с разницей в 21 день. Провакцинировать группы риска планируется к весне, и с мая вакцина станет доступна для основной массы населения.

Тем временем Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) опубликовало подробные результаты испытания вакцины Pfizer/BioNTech.

Регулятор подтвердил, что вакцина действительно эффективна в 95% случаев, как заявляли в компании.

Автор фото, Andrew Parsons/10 Downing Street Подпись к фото, Телефонные переговоры Джонсона с главой Еврокомиссии закончились ничем

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в среду отправляется в Брюссель на переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ожидается, что за ужином он предпримет очередную попытку договориться о торговом соглашении с ЕС.

Судя по всему, это будет последняя попытка решить вопрос с торговлей до 31 декабря, когда Британия окончательно выйдет из ЕС.

Наш корреспондент Юри Вендик рассказывает, о чем именно не могут договориться Лондон и Брюссель, и какие у этого могут быть последствия.

Автор фото, AFP

Избранный президентом США Джо Байден решил назначить министром обороны главу Центрального командования вооруженных сил США в Ираке и Афганистане Ллойда Остина. В случае утверждения он станет первым афроамериканцем во главе Пентагона.

Бывший вице-президент объяснил свой выбор в статье, опубликованной в издании The Atlantic. По его словам, Остин обладает неоспоримыми качествами лидера, способного решать сложные вопросы в разных ситуациях, при этом заботясь о своих подчиненных, что он доказал во время военной службы.

По словам Байдена, Остин построил карьеру, основанную на служении стране, и приложил немало усилий, чтобы любимая им армия стала более инклюзивным местом.

"Следующий министр обороны должен будет сделать так, чтобы наши вооруженные силы были отражением и катализатором сложившихся в нашей стране этнокультурных различий. В случае, если он будет утвержден на этой должности, он обеспечит достойное и уважительное отношение ко всем военнослужащим, включая чернокожих, латиноамериканцев, американцев азиатского происхождения, коренных американцев, женщин и представителей ЛГБТ", - написал он.

Конечное решение об утверждении Остина министром вооруженных сил примет конгресс. Как отмечает New York Times, его кандидатура вызвала неоднозначную реакцию среди законодателей, поскольку, по сложившейся традиции, эту должность занимают гражданские лица.

Это объясняется тем, что, по мнению американцев, армию должны контролировать не связанные с ней люди.

Автор фото, Reuters

Одна из крупнейших компаний в сфере кибербезопасности FireEye сообщила, что неизвестные хакеры взломали ее серверы, похитив разработанные фирмой уникальные программы, сообщает газета New York Times.

Руководители компании считают, что за взломом могут стоять хакеры, деятельность которых финансирует государство. Американские спецслужбы предполагают, что операция могла быть организована в России.

FireEye, годовой оборот которой составляет 3,5 млрд долларов, специализируется на предотвращении кибератак, используя набор хакерских инструментов для проверки уязвимости серверов обратившихся к ним клиентов. Именно эти инструменты, известные как Red Team, и были украдены неизвестными хакерами.

Глава компании Кевин Мандиа отметил, что похитители "использовали для атаки возможности, которые может предоставить государство", но при этом не стал называть возможных организаторов взлома.

По словам Мандиа, украденный набор может быть использован для того, чтобы скрыть следы будущих кибератак. По информации New York Times, к расследованию уже привлечены специалисты ФБР, занимающиеся Россией, и американские спецслужбы не сомневаются, что акция была проведена по приказу из Москвы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мегазавод Tesla займет огромную территорию на территории соседней с Берлином земли Бранденбург

Американский производитель электрокаров Tesla Илона Маска был вынужден приостановить вырубку лесов для нового завода в Германии после того, как защитники окружающей среды добились судебного запрета, сославшись на то, что строительство угрожает обитающим в этих местах ящерицам и змеям, пишет издание The Local.

В планы компании вмешались две природоохранные организации, которые решили оспорить в суде вырубку 83 гектаров лесов в Грюнхайде под Берлином. Tesla надеялась, что первые электромобили сойдут с конвейера уже в июле 2021 года.

Административный суд объяснил свое решение тем, что расчистка лесов под завод может лишить охраняемые виды песчаных ящериц и гладких змей привычных мест обитания или потревожить их во время зимней спячки, пишет издание.

Автор фото, EPA

Матч группового этапа Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким "Истанбул Башакшехир" во вторник вечером был прерван из-за инцидента, предположительно связанного с расистскими комментариями в адрес представителя стамбульского клуба.

Встреча, которая проходила в Париже, была остановлена на 16-й минуте после того, как помощник тренера "Башакшехира" и бывший игрок сборной Камеруна Пьер Вебо получил красную карточку от главного арбитра встречи Овидиу Хацегана.

При этом резервный арбитр встречи Себастьян Колтеску, как утверждает турецкий клуб, использовал в отношении Вебо расистские термины.

В результате футболисты обеих команд покинули поле, в УЕФА начали расследование, а матч решили доиграть сегодня, но уже с другой командой арбитров.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Меркель занимает первую строчку списка Forbes десятый год подряд

Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира, представляющих в общей сложности 30 стран. В их числе - 10 глав стран, 38 глав компаний и пять представителей шоу-бизнеса.

На первом месте - канцлер Германии Ангела Меркель, вторую строчку занимает глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Третья позиция досталась будущему вице-президенту США Камале Харрис.

На 57 место попала единственная представительница России в рейтинге - глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В списке 17 новых имен. "Это показывает, что женщины занимают лидирующие позиции во всех сферах общества, которое преобразилось из-за глобальной пандемией", - отмечает журнал.

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Польский топливно-энергетический концерн PKN Orlen сообщил о покупке одной из крупнейших медиагрупп страны Polska Press. Сделка вызвала волну комментариев со стороны польских политиков и журналистов - как оппозиционных, так и провластных.

В лагере власти приветствуют эти изменения, утверждая, что польскими СМИ должны владеть польские собственники, поскольку предыдущим владельцем Polska Press была немецкая компания. Оппозиция, напротив, говорит о "путинизации" общественной жизни Польши и называет сделку "черным днем для свободы прессы".

Наш корреспондент Святослав Хоменко выяснил, что представляет собой медиагруппа, и какое будущее ее может ждать после покупки концерном PKN Orlen.

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