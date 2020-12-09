Матч "ПСЖ"-"Башакшехир" прервали на 16-й минуте. Арбитра обвинили в расизме

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Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким "Истанбул Башакшехир" был прерван из-за инцидента, в котором участвовали один из арбитров и представитель стамбульского клуба.

Встреча, которая проходила в Париже, была остановлена на 16-й минуте после того, как помощник тренера "Башакшехира" и бывший игрок сборной Камеруна Пьер Вебо получил красную карточку от главного арбитра встречи Овидиу Хацегана.

При этом резервный арбитр встречи Себастьян Колтеску, как утверждает турецкий клуб, использовал в отношении Вебо расистские термины.

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На кадрах трансляции было видно, что Вебо громко спрашивает арбитра, почему тот обращается к нему подобным образом.

Нападающий турецкого клуба Демба Ба также спросил арбитра, почему он использовал слово "черный" по отношению к чернокожему представителю команды. "Почему, когда вы упоминаете черного парня, вы говорите "этот черный парень?" - спросил футболист.

В результате футболисты "Башакшехира" покинули поле и отправилась в раздевалку. Вслед за ними это сделали и игроки ПСЖ.

Затем в течение двух часов не было понятно, будет возобновлена игра или нет. Игроки ПСЖ в этом время разминались в подтрибунном помещении, а их противники были в раздевалке. Впоследствии было решено перенести матч.

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"В матче с ПСЖ наши футболисты решили не выходить на поле из-за расистского поведения, которое допустил резервный арбитр Себастьян Колтеску в отношении помощника тренера Пьера Вебо", - говорится в сообщении пресс-службы "Башакшехира".

В "Твиттере" клуба появилась запись о том, что он выступает против расизма. С похожим заявлением выступил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы безоговорочно против расизма и дискриминации в спорте и во всех сферах жизни", - написал он.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе написал в "Твиттере": "Скажи нет расизму. Вебо, мы с тобой".