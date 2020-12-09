Выборы президента США: Верховный суд отверг иск Трампа о голосовании в Пенсильвании

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сторонники Трампа у Верховного суда США во вторник

Верховный суд США отклонил иск республиканцев, оспаривающих победу Джо Байдена на президентских выборах в штате Пенсильвания. Это означает, что попытки Дональда Трампа добиться пересмотра результатов голосования теперь не имеют практически никаких шансов на успех.

Хотя несколько подобных исков республиканцев еще находятся на рассмотрении судов, двадцати выборщиков от Пенсильвании достаточно, чтобы обеспечить Джо Байдену победу.

Трамп отказывается признать поражение на выборах, состоявшихся 3 ноября, и без весомых доказательств уверяет, что при голосовании и подсчете голосов имели место значительные махинации. Американские суды отвергли большинство исков штаба Трампа, его утверждения также неоднократно опровергали американские правительственные агентства и власти штатов.

По итогам голосования Байден получил 306 голосов выборщиков (при необходимых для победы 270), а Трамп - 232. Кандидат от демократов также получил на семь миллионов голосов избирателей больше, чем республиканец. Коллегия выборщиков соберется и формально выберет президента США 14 декабря.

Байден опередил Трампа в Пенсильвании примерно на 81 тысячу голосов. Губернатор штата Том Вулф ранее утвердил этот результат. Республиканцы требовали отменить его решение, сомневаясь в достоверности 2,5 млн бюллетеней, присланных жителями штата по почте.

Президентские выборы в США: главные даты

8 декабря: "день безопасной гавани" - все штаты обязаны утвердить итоги голосования и назначить выборщиков; с полуночи на 9 декабря пересчеты голосов и судебные разбирательства прекращаются

14 декабря: голосование в коллегии выборщиков; победитель официально признается избранным президентом США

20 января: инаугурация; новый президент въезжает в Белый дом и приступает к обязанностям.

"Ясный и недвусмысленный отказ"

На прошлой неделе Верховный суд штата счел их претензии необоснованными. Последней надеждой сторонников президента оставался Верховный суд США. Но 8 декабря он ответил постановлением, состоящим всего из одной фразы о том, что иск отклоняется.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Дональд Трамп все еще утверждает, что сможет добиться пересмотра итогов выборов

"Трудно представить себе более ясный и недвусмысленный отказ", - заявил Си-эн-эн профессор права университета штата Техас Стив Владек.

7 ноября, через четыре дня после выборов, Дональд Трамп объявил о намерении оспорить их объявленный итог в судах. Он высказывал надежду, что именно Верховный суд, в котором преобладают консерваторы, а трое из девяти членов были назначены им самим, в конце концов решит вопрос в его пользу.

Губернатор Вулф (демократ) и его юристы ранее назвали республиканский иск "совершенно пустым".

В истории США не было случая отмены судом решения губернатора штата об утверждении итогов голосования на президентских выборах.

На рассмотрении в Верховном суде еще остается иск техасского прокурора Кена Пакстона о приостановке утверждения итогов выборов в четырех других штатах (Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин). Юристы считают шансы на его удовлетворение призрачными.

Профессор права из института Техаса написал, что он "поставил новый рекорд в категории "самый сумасшедший иск, поданный с целью опротестовать итоги выборов". Еще один юрист из Калифорнийского Университета назвал его "пресс-релизом, который пытается выдать себя за судебный иск".