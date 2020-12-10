Дания: тушки миллионов норок грозят отравить грунтовые воды

Автор фото, Getty Images

Тушки миллионов датских норок, убитых и захороненных после обнаружения нового штамма коронавируса, могут отравлять грунтовые воды, говорится в докладе датского геологического агентства.

Экологи рекомендуют как можно быстрее выкопать норок или хотя бы построить над местами их захоронения крыши, иначе дожди ускорят проникновение трупных ядов в грунтовые воды.

Речь идет о двух местах захоронения, находящихся неподалеку от деревни Кельвро в районе города Виборг и у деревни Бовструп в районе города Хостельбро. Миллионы тушек были погребены в этих районах на глубине около двух метров.

Относительно недалеко от Кельвро находятся водохозяйственные сооружения, и экологи боятся, что яды в этом районе могут попасть и в питьевую воду. Могила у Бовструпа находится недалеко от водоема, где часто купаются люди.

В грунтовые воды яды, скорее всего, уже попали, сказал в эфире датского Radio 4 сотрудник геологического агентства Клаус Кьоллер. Он, впрочем, оговорился, что не может утверждать этого определенно - для этого нужно изучить состояние вод под захоронениями.

Геологическое агентство призывает власти немедленно провести замеры уровня токсинов в местах захоронения норок. В среду агентство по защите природы заявило, что ведет эти работы.

Еще одна рекомендация геологов - построить над могилами крыши, чтобы трупные яды не вымывались в грунт дождем. В агентстве по охране окружающей среды говорят, что пока это решение не принято.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Решение почти полностью уничтожить поголовье датских норок нанесло непоправимый удар по меховой индустрии и вызвало протесты фермеров

Решение усыпить почти 17 млн зверьков в Дании было принято из опасения, что животные могут заражать человека мутировавшим штаммом коронавируса. Оно возмутило оппозицию и стоило должности министру сельского хозяйства Могенсу Йенсену.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о нем в начале ноября после того, как в 288 из 1139 хозяйств у животных был обнаружен новый штамм вируса SARS-CoV-2 и им заразилось 12 человек.

В начале ноября Йенсен признал, что требование правительства убить всех животных, даже за пределами норочьих ферм, было юридически необоснованным и ошибочным. По состоянию на конец ноября было убито около 11 млн животных.

Правительство также критиковали за решение срочно захоронить 10 тыс. тонн мертвых тушек без экологической экспертизы. Вдобавок жившие рядом с могилами датчане начали жаловаться, что тушки норок каким-то образом поднимаются из могил. Позже было установлено, что их выталкивали на поверхность образовавшиеся в результате разложения газы.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Норок сваливали в общую могилу экскаваторами

Пришедший на смену Йенсену министр Расмус Прен заявил, что поддерживает идею выкопать и сжечь норок. Но, по его словам, для этого потребуется разрешение агентства по окружающей среде.

Доклад геологического агентства вызвал негодование в датском ведомстве, управляющем водными ресурсами.