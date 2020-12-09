Коронавирус в России: утечка данных в Москве, рейд по барам в Петербурге

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Разработчик российской вакцины от коронавируса смягчил позицию властей по числу дней, в которые нельзя употреблять алкоголь после прививки. Турция отказалась закупать российскую вакцину. В Петербурге после бунта рестораторов прошли рейды по барам. В Москве произошла утечка личных данных пациентов с Covid-19. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Турции не нужна российская вакцина

Турция не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, так как она не соответствует надлежащей лабораторной практике, заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

"Проблема в том, что российская вакцина не соответствует GLP [надлежащей лабораторной практике], поэтому она вышла за пределы наших интересов", - цитирует Коджу телеканал Haberturk.

Он не уточнил, о какой из российских вакцин идет речь. Ранее Турция подписала контракт на поставку 50 млн доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Также планируется поставка 25 млн доз вакцины производства Pfizer и BioNTech. Население Турции составляет 80 млн человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция обсуждает возможность закупок вакцин от коронавируса с Россией. Эрдоган обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя решение Турции, сказал, что российская вакцина отличается эффективностью и надежностью.

Утечка данных в Москве

Власти Москвы провели проверку и подтвердили информацию об утечке персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом.

"Было установлено, что взломов и какого-либо другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем правительства Москвы не было. Утечка произошла вследствие человеческого фактора - сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам", - сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. Проверка продолжается, будут приняты меры, пообещал он.

Ночью телеграм-канал Readovka сообщил, что ему удалось найти ссылки на рабочие чаты московских больниц и станций скорой помощи, а также списки переболевших Covid-19. "Доступны ФИО больных, адрес проживания и регистрации, а также вся информация о течении болезни и заборах анализов", - писал телеграм-канал.

По данным Readovka, утечь могли данные 300 тысяч больных. Оказалось, что учет заболевших велся в бесплатных гугл-таблицах.

Ссылки на чаты больниц и таблицы также оказались в распоряжении "Медузы". Некоторые из гугл-таблиц утром были еще доступны - например, таблица со списком пациентов, выписанных из больницы в Коммунарке с 17 марта по 25 ноября. В ней, как пишет издание, содержатся имена и персональные данные более 6 тысяч человек.

Рейд по барам в Петербурге

Во вторник петербургские бары начали отмечаться на "Карте сопротивления", отказываясь закрываться на новогодние праздники по указанию властей, а уже в ночь на среду в центре города прошел рейд.

Ночью работать барам и ресторанам уже сейчас нельзя. Следователи, полицейские и сотрудники Росгвардии нашли три работающих заявдения, следует из заявления петербургского управления СКР.

"Доброй ночи всем, господа! Следственный комитет. Все остаются здесь до окончания следственных действий", - с таких слов начался визит в один из баров.

Управляющая баром Commode на улице Рубинштейна Оксана Василенко рассказала "Фонтанке", что заведение работало за закрытыми дверями. Сотрудники правоохранительных органов позвонили в домофон, но им не открыли.

Она утверждает, что участники рейда начали ломать дверь. "Они не вошли, они вбежали агрессивно с криками и начали всех класть на пол. Если кто-то пытался спросить или не исполнял, получал дубинкой со всего размаха", - рассказала управляющая баром.

Вице-губернатор Евгений Елин подтвердил, что в баре были полицейский и чиновник. "Жесткие силовые средства применялись только после того, как было оказано физическое воздействие на представителей органов власти. Сотрудника полиции и [чиновника городской администрации], которые были внутри, не выпускали", - пояснил он.

"Насилие для рестораторов в отношении жителей неприемлемо, - подчеркнул Елин. - Со стороны полиции насилие - это обязанность".

Демарш петербургских баров и ресторанов в среду прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Кремль не может в это вмешиваться, - сказал он. - Но, конечно, создание каких-то движений сопротивления, вот это ресторанное движение - это получается сопротивление не региональным властям, а сопротивление людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности".

Представитель Кремля также назвал "неуважением к людям" "какие-то ресторанные протесты", напомнив, что Петербург "находится у красной черты" с точки зрения эпидемиологической ситуации. "Другое дело, что диалог [властям], конечно, надо выстраивать", - оговорился Песков.

Владельцы петербургских ресторанов и баров не хотят подчиняться распоряжению городских властей о закрытии общепита и питейных заведений на новогодние праздники. Они считают, что санкции Роспотребнадзора не так сильно ударят по их бизнесу, как закрытие с 30 декабря до 3 января.

Пить или не пить

Второй день продолжается обсуждение вопроса, как долго нельзя употреблять алкоголь тем, кто будет вакцинироваться от коронавируса. Заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сделанное накануне, из которого следовало, что пить нельзя будет 56 дней (до и после прививок), вызвало большой резонанс и волну шуток в соцсетях (о том, что вакцинация в таком случае провалится).

В среду в ситуацию вмешался центр ии. Гамалеи - производитель вакцины "Спутник V". Его позиция радикально отличается от заявлений властей - не 56 дней, о которых говорила Попова, и не 42 дня, о которых говорила вице-премьер Татьяна Голикова. Оказывается, достаточно всего шести дней.

"Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола", - сказал журналистам директор центра Александр Гинцбург. Всего нужно сделать две прививки.

На время формирования иммунитета после этих трех дней "ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет", подчеркнул Гинцбург. Читайте подробно об этом в материале Би-би-си.

Меньше новых случаев

Суточный прирост новых случаев Covid-19 в России второй день ниже 27 тысяч.

За последние сутки зарегистрировали 26 190 заражений, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Накануне было на 93 случая меньше, а еще днем ранее - почти на 2 тысячи больше. В воскресенье зафиксировали рекордные за все время пандемии 29 039 новых случаев.

По такой же траектории снижается суточный прирост в Москве: 5 145 случаев за последние сутки, накануне было 5 232, после того как в понедельник было 7 279 заражений.

Москвичи чаще сдают тест на коронавирусную инфекцию в понедельник и вторник, анализ занимает до 48 часов, и результаты становятся известны к середине недели, что выражается в пиках заболеваемости, объяснял ранее эти скачки городской оперативный штаб.

Умерли за сутки 559 пациентов с Covid-19 (в Москве - 75), на три человека меньше, чем накануне. Рекордное число смертей фиксировали в прошлую среду - 589. Статистика штаба отражает меньше случаев, чем в последствии дает Росстат.