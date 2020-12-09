Беларусь закрывает выезд за границу. Это объясняется борьбой с коронавирусом

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Белорусские власти вводят временный запрет на выезд из страны через наземные пограничные пункты. Как сообщается, это сделано для предотвращения распространения коронавируса.

Сообщение об этом появилось на Национальном правовом интернет-портале Беларуси. Запрет вступает в силу через 10 дней.

Постановление совета министров Беларуси предписывает временно приостановить пересечение государственной границы на выезд гражданами Беларуси, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории страны.

Ограничения будут действовать в автодорожных пограничных пунктах, на железнодорожных вокзалах и в речных портах.

Как сообщается, выезд за границу разрешается в экстренных случаях, а также отдельным категориям граждан.

Действие запрета не распространяется на дипломатов, официальные делегации, водителей международных автомобильных перевозок, экипажи воздушных и морских судов, поездные бригады, командировочных и некоторые другие категории.

Разрешено будет выезжать, в частности, белорусам по извещению о тяжелой болезни или о смерти члена семьи или близкого родственника, а также выезжающим по медицинским предписаниям.

В постановлении указываются и некоторые другие категории граждан.

Иностранцам, прибывающим в Беларусь, нужно будет иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный результат теста на Covid-19.

Более 150 тыс. случаев заражения

По информации института Джонса Хопкинса, за сутки в стране было выявлено более 1,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, умерли 7 человек. Всего с начала пандемии Covid-19 обнаружили более чем у 150,6 тыс. человек, более 1,2 тыс. заразившихся умерли.

Власти страны намерены потратить 50 млн белорусских рублей (почти 20 млн долларов) на покупку 2 млн доз вакцины, сообщило агентство Белта со ссылкой на министерство финансов.

"Мы сможем не только сформировать коллективный иммунитет в обществе, но еще значительно сэкономить средства для того, чтобы эти ресурсы были направлены на оснащение и укрепление системы здравоохранения в целом", - цитирует агентство представителя ведомства.

Covid-19 стал причиной смерти первого независимого премьер-министра Беларуси Вячеслава Кебича, сообщил TUT.BY. Он был главным оппонентом Александра Лукашенко на первых президентских выборах в стране в 1994 году.

В начале пандемии Беларусь не стала вводить жесткие карантинные ограничения, а президент страны Александр Лукашенко заявлял, что не видит в коронавирусе большой проблемы.

"Чаще мойте руки. Вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и, наверное, в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт - травить этот вирус. Но не на работе", - говорил он в середине марта.

В середине апреля белорусский президент сказал, что пациенты с коронавирусом умирают не от Covid-19.