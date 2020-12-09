Видео с Мазепиным и его подругой вызвало скандал. Команда "Формулы-1" начала расследование

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

21-летний российский гонщик Никита Мазепин, недавно ставший пилотом "Формулы 1", оказался в центре скандала - он выложил в соцсетях видео, на котором пристает к девушке. И хотя Мазепин уже извинился и удалил ролик, фанаты требуют исключить его из числа участников "королевских гонок", а команда, за которую должен выступать россиянин, начала расследование инцидента.

Что произошло

Во вторник вечером в "Инстаграме" Мазепина появилось видео, на котором он сидит на пассажирском сидении машины и пытается трогать за грудь сидящую сзади девушку.

Вскоре гонщик удалил видео, однако оно уже начало расходиться по соцсетям, собирая возмущенные комментарии пользователей.

На сайте change.org была создана петиция с призывом исключить Мазепина из числа участников "Формулы 1". На момент публикации материала она собрала более 15 тысяч подписей.

В среду Мазепин опубликовал в своем "Твиттере" извинения.

"Я бы хотел извиниться за мои недавние действия: за неподобающее поведение и за то, что оно оказалось в соцсетях. Я сожалею, что мог оскорбить кого-то, и о том уроне, который я причинил репутации команды "Формулы 1" Haas. Я должен придерживаться более высоких стандартов как гонщик "Формулы 1", и я понимаю, что подвел себя и многих людей. Я обещаю, что извлеку из этой ситуации урок", - написал гонщик.

О ситуации высказалась и сама героиня ролика. Она рассказала, что давно дружит с российским гонщиком, и назвала происходящее на видео глупой шуткой.

"Мне очень жаль. Я даю слово, что он [Мазепин] действительно хороший человек и никогда не сделал бы ничего, что могло бы принести мне вред", - написала девушка в "Инстаграме".

Автор фото, Instagram

Американская команда Haas, с которой Мазепин недавно заключил контракт, выпустила официальное заявление, в котором осудила поведение российского гонщика.

"Команда Haas не поддерживает поведение Никиты Мазепина на видео, недавно опубликованном на его странице в социальной сети. Кроме того, сам факт размещения этого ролика в соцсетях вызывает у нас отвращение", - заявили в команде.

В заявлении также говорится, что инцидент расследуется внутри команды и дальнейших комментариев по ситуации пока не будет.

21-летний Мазепин - сын российского миллиардера, председателя совета директоров "Уралхима" Дмитрия Мазепина.