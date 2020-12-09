Неизвестные хакеры похитили данные о новых вакцинах от коронавируса

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Американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech в среду заявили, что в результате кибератаки на серверы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) хакеры получили незаконный доступ к технической документации на вакцину от Covid-19, которая была разработана этими фармацевтическими фирмами.

Ранее EMA, в задачу которого, среди прочего, входит оценка и одобрение лекарств и вакцин для Евросоюза, заявило о том, что подверглось кибератаке, подробности которой не разглашаются, и что оно занимается расследованием этого инцидента с помощью правоохранительных органов.

Pfizer и BioNTech, в свою очередь, говорят, что ожидают от EMA дополнительной информации об этой кибератаке, но агентство заверило их, что этот инцидент никак не повлияет на график рассмотрения их заявки.

Пока неясно, когда именно была совершена кибератака, в чем она заключалась, откуда исходила и какую информацию могли получить взломщики.

В настоящее время EMA проводит экспертную оценку вакцины, разработанной совместно Pfizer и BioNTech, которую только что начали применять в Великобритании, а также вакцины, созданной фирмой Moderna.

Агентство должно определить, насколько безопасны и эффективны эти прививки и можно ли одобрить их применение на всей территории ЕС.

Неясно также, затронула ли хакерская атака документацию по вакцине компании Moderna.

Охота за вакциной

Попытки кибернападений на медицинские учреждения и фармакологические компании и лаборатории заметно участились в период пандемии. За ними стоят как индивидуальные хакеры, так и преступные группировки, а порой и разведки отдельных государств, которые стремятся получить информацию о последних медицинских разработках.

В частности, эксперты уже отмечали связь хакеров с Северной Кореей, Ираном, Вьетнамом и Китаем.

Летом спецслужбы предупреждали, что российская разведка проявляет повышенный интерес к организациям, которые добились успехов в разработках вакцин от коронавируса.

В октябре массированной кибератаке подверглась одна из фармакологических компаний Индии.

Совсем недавно компания IBM сообщила, что сеть рефрижераторных хранилищ, которую используют при транспортировке вакцин, также подверглась нападению хакеров, за которыми, вероятно, стоит чья-то государственная система.

Кибератака на EMA была осуществлена за день до того, как агентство должно было отчитаться перед Европарламентом о ходе своей проверки вакцин.