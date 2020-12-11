Коронавирус в России: минобороны заявило о кампании по дискредитации российской вакцины

Автор фото, Vitaly Nevar Подпись к фото, Отказов от вакцинации "Спутником-V" среди военнослужащих не отмечено, заявили в минобороны

За последние сутки в России зафиксировано 28 585 новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе. Общее число заболевших за все время пандемии составило 2 597 711 человек.

Наибольшее число заболевших приходится на Москву - в столице за последние сутки коронавирус подтвердился у 7 215 человек. На втором месте Санкт-Петербург (3 779 человек), на третьем - Московская область (1 370 человек).

За последние сутки в стране скончались 613 человек с подтвержденным коронавирусом - это новый рекорд по числу летальных случаев от Covid-19.

Минобороны: за рубежом пытаются дискредитировать российскую вакцину

За рубежом началась кампания по дискредитации российской вакцины от коронавируса "Спутник-V", заявил официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков.

"Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины. В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических расследований и лжесвидетельств очевидцев о якобы опасности российской вакцины или поголовных отказах от вакцинирования, в том числе и в Вооруженных силах", - сказал генерал.

По его словам, в разработке и проведении испытаний вакцины "Спутник-V" принимали непосредственное участие вирусологи минобороны России, а сама вакцинация в армии проводится на добровольных началах. "Поэтому даже с учетом добровольности каких-либо отказов от вакцинации "Спутником-V" среди военнослужащих не отмечено", - сообщил Конашенков.

На сегодняшний день "Спутником" привиты уже более 10 тысяч российских военных. Планируется, что до конца года вакцинацию от коронавируса пройдет около 100 тысяч военнослужащих.

AstraZeneca проведет испытания комбинации своей вакцины с российской

Британская компания AstraZeneca объявила, что запустит программу клинических исследований комбинации своей вакцины от коронавируса с российской вакциной "Спутник V", пишут информагентства со ссылкой на сообщение компании.

"Компания планирует провести исследования в сотрудничестве с НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций и "Р-Фарм". Комбинации различных вакцин могут стать важным шагом в профилактике COVID-19 за счет усиления иммунного ответа и повышения доступности препаратов", - цитирует РИА Новости сообщение AstraZeneca.

Таким образом, компания приняла предложение разработчиков "Спутника V", сделанное в прошлом месяце. В конце ноября они предложили британским коллегам при проведении повторных испытаний своей вакцины комбинировать ее со "Спутником V" для повышения эффективности.