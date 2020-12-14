Российские СМИ сообщили о закрытии двух генконсульств США. Что известно

Елена Бердникова

Би-би-си

Автор фото, Donat Sorokin/TASS Подпись к фото, Неиммиграционную визу получить в генконсульстве США в Екатеринбурге по-прежнему можно. Но далеко не всем

В понедельник "Коммерсант" сообщил со ссылкой на дипломатические источники о намерениях американской стороны закрыть два генеральных консульства США в Екатеринбурге и Владивостоке. Тогда как последнее фактически не действует с марта и начала карантина, генконсульство США в Екатеринбурге - одно из активнейших дипломатических представительств территории бывшего СССР.

С утра слухи о закрытии диппредставительства США на Урале обсудило местное онлайн-издание Ura.Ru, сопоставив неофициальные толки и непримечательный, хотя и ранний, отлет генконсула Эми Сторроу в рождественский отпуск.

Пандемия тяжело ударила по всем диппредставительствам, в том числе и на Урале: из-за ограничительных мер генконсул Сторроу и ее коллеги работали удаленно, а редкие события проводили в онлайне.

Днем ситуацию с "возможным" закрытием диппредставительств США в Екатеринбурге и Владивостоке прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что подобное событие, если оно и случится, "никак не повлияет на российско-американские отношения".

Песков также пояснил, что "основная функция консульств - предоставление консульских и визовых услуг. Эти услуги уже давно не осуществлялись в этих американских загранучреждениях на нашей территории".

Между тем в понедельник в генконсульстве США В Екатеринбурге телефоны экстренной помощи американским и российским гражданам работали как обычно, а представитель дипведомства сообщил Би-би-си: "Мы всегда предоставляем помощь в экстренных ситуациях [гражданам США]".

И неиммиграционную - студенческую или туристическую - визу получить в Екатеринбурге по-прежнему можно, хотя список ситуаций, когда она может быть дана, с началом пандемии стал невелик.

"Мы делаем неиммиграционные визы только в экстренных случаях, где поездка заявителей связана с гуманитарными целями, как то похороны близких родственников в США или неотложное лечение, - заявили Би-би-си в генконсульстве США на Урале. - Выдаем визы студентам, едущим продолжить учебу, а также членам летных и судовых экипажей".

В 2019 году консульство США в Екатеринбурге, "совместно с коллегами во Владивостоке, Санкт-Петербурге и Москве выдало российским гражданам более 250 тысяч неиммиграционных виз для поездки в США", говорится на сайте американского дипведомства.

Посольство США в Москве ответило на вопрос Би-би-си, что "в марте вследствие пандемии дипмиссия в России приняла решение приостановить работу генерального консульства во Владивостоке и сократить объем работы генерального консульства в Екатеринбурге и посольства в Москве. С тех пор мы продолжаем наблюдать и оценивать - в свете соображений здоровья, охраны труда и производственной необходимости - и наше дипломатическое присутствие, и число сотрудников, которые его обеспечивают".

"Официальной информации у нас, к сожалению, нет; будем ждать развития событий, - сообщили Би-би-си в представительстве МИД России в Екатеринбурге. Тут все будет объяснено пандемией, без политики", - предположили в дипведомстве, напомнив, что в 2000-х в регионе уже закрывались - и были вновь открыты - генконсульства Болгарии и Франции.

Тучи над генконсульством США в Екатеринбурге собираются - хотя и не в такой форме - не в первый раз. В 2015 году учреждение оказалось в центре скандала в канун презентации фотовыставки "Триумф и трагедия: союзники во Второй мировой войне", приуроченной к 70-летию победы стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой.

Накануне открытия экспозиции, для которой помещение предоставил екатеринбургский фотомузей "Дом Метенкова", а десятки фото из коллекции лондонского Imperial War Museum дал партнер выставки - генконсульство Великобритании в Екатеринбурге, празднование того, что в 1940-х называлось боевым содружеством, было отменено "по техническим причинам".

"Консульство США в Екатеринбурге предоставляет консульские услуги американским и российским гражданам на территории Урала и Западной Сибири с 1994 года, - говорится на сайте ведомства. - Деятельность консульства включает в себя выдачу американских паспортов, консульских свидетельств о рождении для граждан США, родившихся за рубежом, и неиммиграционных виз".

Так называемый консульский округ включает 11 регионов: 6 субъектов федерации, входящих в УФО, два региона "исторического Урала" - Оренбургскую область и Пермский край, а также соседние с Уралом республики Башкортостан и Удмуртия, Омскую область.