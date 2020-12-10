Путин рассказал о признании вины Ходорковским. А что сказал Ходорковский?

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Одной из тем ежегодной встречи президента России с президентским советом по правам человека стал вопрос о помиловании. Владимир Путин заявил, что Михаил Ходорковский косвенно признал вину, после чего был помилован. Бывший глава ЮКОСа говорит, что это не так, но к Путину не в претензии.

Журналистка Екатерина Винокурова, которая входит в состав совета, заговорила о том, что в России редко используется институт помилования. Осужденным часто отказывают в помиловании, потому что они не признают вину, хотя в законодательстве такого требования нет. Путин, однако, в этом не уверен.

"Иначе как миловать-то? Признает он вину, не признает... - стал отвечать Путин. - Я просто, честно говоря, не помню, по-моему, это в законе есть, что человек должен признать свою вину. Иначе, если не признает, то как его миловать тогда?"

На это Винокурова возразила, что бывшего главу ЮКОСа Михаила Хдороковского президент помиловал, хотя тот вину не признавал.

"Он косвенно признал, - возразил Путин. - В письме ко мне признал и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела, умерла, и я пошел на это и помиловал его. Для того, чтобы он мог общаться с мамой".

То, что Путин помиловал Ходорковского ради его матери, известный факт. Бизнесмен к тому времени почти отсидел свой десятилетний срок. Он вышел на свободу в декабре 2013 года и сразу покинул Россию. Его мать Марина Ходорковская умерла в августе 2014 года. Именно в этом месяце Ходорковский должен был выйти из колонии, если отбывал бы срок до конца.

О письме экс-главы ЮКОСа, чьи активы были национализированы и позже перешли к "Роснефти", Путин впервые рассказал 19 декабря 2013 года на ежегодной пресс-конференции. "У него больна мать, и я считаю, что можно принять решение, и в ближайшее время будет подписан указ о его помиловании", - говорил тогда президент России.

Что ответил Ходорковский

Ходорковский говорит, что новое заявление Путина не соответсвует действительности.

"Ни прямого, ни косвенного признания вины не было. Владимир Путин или действительно не помнит, что я отказался от помилования с признанием вины, или умышленно вводит в заблуждение", - заявил он изданию "МБХ медиа" (которое было основано самим Ходорковским).

"Я благодарен ему, что он дал мне возможность попрощаться с мамой, и не в претензии, если это возрастная забывчивость", - сказал Ходорковский. Об этом же он позже написал в "Твиттере".

В интервью журналу The New Times, которое Ходорковский давал в Берлине в декабре 2013 года, он так описывал ситуацию: "Мне мои адвокаты передали, что решение о помиловании может быть принято и что сейчас ситуация несколько изменилась. И условия признания вины передо мной не ставят".

"Для меня это [признание вины] было абсолютно не критично, так же как суд был постановочным, и все это прекрасно понимали. Так же как и в ответ на одну липовую бумажку написать другую липовую бумажку для меня абсолютно никакого морального дискомфорта не представляло", - говорил Ходорковский.