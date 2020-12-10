Коронавирус в России: смертность в октябре удвоилась и стала рекордной

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS

В октябре смертность от коронавируса в России более чем в два раза превысила сентябрьскую и стала максимальной за время пандемии, свидетельствуют данные Росстата. Общая смертность за 10 месяцев выросла на 9,7%, объявила вице-премьер Татьяна Голикова. Рекордную смертность зафиксировали в Петербурге - и за сутки, и за ноябрь. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Общая смертность

"Мы не скрываем статистику смертности [пациентов с коронавирусом] и регулярно по истечении 40 дней после отчетного периода ее публикуем", - сказала Голикова на пресс-конференции в четверг. "Что касается роста общей смертности, за 10 месяцев 2020 года по России в целом он составил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 9,7%", - добавила она.

Голикова считает, что в некоторых регионах смертность могла бы быть меньше прошлогодней, если бы не пандемия коронавируса. "Мы очень четко видим, что в отсутствии Covid-19 как минимум 19 регионов страны за 10 месяцев не регистрировали бы повышения смертности, а наоборот регистрировали бы существенное снижение показателей смертности", - заявила она.

Власти ожидают повышения показателей смертности в стране в ноябре и декабре, добавила Голикова.

Октябрьская смертность от коронавируса

Росстат в четверг сообщил, что смертность от коронавируса в октябре выросла больше, чем в два раза, составив 22 571 случай. В сентябре в качестве как основной, так и неосновной причины смерти Covid-19 был выявлен у 10 179 умерших (это уточненные данные, ранее было 9 798).

Октябрь стал рекордным по числу умерших пациентов с коронавирусом с начала пандемии, отмечает РБК.

Основной причиной смерти Covid-19 в октябре стал в 11 630 случаях. Еще в 2 266 случаях коронавирус предполагается как основная причина, но требуются дополнительные исследования, в 1 711 случаях он был сопутствующим заболеванием и способствовал появлению осложнений, а в 6 964 случаях - сопутствующим, но не повлиявшим на наступление смерти.

Общее число умерших за апрель-октябрь, по данным Росстата, достигло 78 623 человек (2 825 умерли в апреле, 12 669 - в мае, 12 335 - в июне, 10 371 - в июле, 7 673 - в августе).

СМИ и эксперты не раз высказывали подозрения, что в России могут преуменьшать число заразившихся и жертв Covid-19. Власти это категорически отрицают.

В четверг в отчете оперативного штаба по борьбе с коронавирусом фигурировало 45 280 умерших. При том что еще в начале ноября Росстат сообщал, что только с апреля по сентябрь в России умер 55 671 пациент с Covid-19 или подозрением на него.

Голикова напомнила, что Росстат и оперативный штаб считают число летальных исходов по разной методологии. По ее словам, штаб методику менять не будет. "Мы публикуем эту статистику как статистику умерших в ежедневном режиме исключительно при наличии однозначного диагноза смерти от Covid", - сказала она.

Росстат учитывает случаи, когда коронавирус привел к осложнениям другого заболевания или вовсе не был выявлен, но высока вероятность того, что смерть наступила от него.

Смертность в Петербурге

В Петербурге в ноябре умерли 6 829 человек, что более чем на 2 тысячи больше, чем в среднем в этот же месяц в три предыдущих года, пишет издание "Бумага" со ссылкой на данные городского комитета по делам записи актов гражданского состояния.

Смертность в ноябре стала рекордной для Петербурга как минимум за 10 лет, отмечает Интерфакс. С 2011 года в этом месяце регистрируется около 4,8-4,9 тысячи смертей.

Оперативный штаб при этом сообщал, что от коронавируса в ноябре в городе умерли 1,6 тысячи человек.

В прошлые месяцы в Петербурге также фиксировали рекордно высокую смертность. Больше всего смертей было зарегистрировано в июне - умерли 7 тысяч 106 человек.

На фоне этой статистики организаторы акции неповиновения распоряжению властей о закрытии баров и ресторанов в новогодние праздники заявили, что закрывают доступ к своей "Карте сопротивления", так как их "наконец услышала власть". Би-би-си рассказывала об этой конфликтной ситуации, которая привела к рейдам на улице Рубинштейна и двум уголовным делам.

Утром оперативный штаб сообщил, что за последние сутки в Петербурге выявили 3 774 новых случаев заражения коронавирусом - это новый максимум за время пандемии. Умерли еще 79 пациентов с Covid-19.

Ситуация в Москве

В России суточный прирост составил 27 927 случаев. Это почти на 2 тысячи больше, чем накануне, когда штаб отчитывался о 26 190 заражениях. В среду и вторник этот показатель держался ниже отметки 27 тысяч, в понедельник было 28 142, а в воскресенье зафиксировали рекордные 29 039 случаев.

Умерли за сутки 562 пациента с Covid-19 (накануне было на три смерти меньше, рекордный показатель фиксировали на прошлой неделе - 589). В Москве умерли 74 человека (то есть меньше, чем в Петербурге), число новых случаев - 6 730 (в среду и вторник их было меньше 6 тысяч, а в понедельник - 7 279).

Новых ограничений на праздниках в Москве не планируется, более того, метро и другие виды городского транспорта будут, в отличие от Петербурга, работать в новогоднюю ночь, заявил мэр Сергей Собянин. Однако льготный проезд для учащихся и людей старшего возраста власти возвращать при этом не собираются.

Что касается возвращения старшеклассников в школы, то Собянин затруднился дать четкий прогноз, допустив, что дистанционное обучение может продолжаться несколько месяцев. "Я надеюсь, что это не будет навечно, вопрос о неделях и месяцах, когда мы увидим хоть небольшой спад заболеваемости и будем раскрывать и переходить снова на очное обучение с онлайна", - сказал он на канале "Россия 24".

Кроме того, Собянин пообещал, что в ближайшие дни в Москве примут решение о расширении перечня вакцинируемых от коронавируса. Сейчас прививают врачей, учителей и социальных работников, однако Би-би-си выяснила, что на прививку легко могут попасть и другие люди. Что касается других регионов России, то Голикова обещала запустить вакцинацию до конца недели.

Сколько же не пить

На пресс-конференции в четверг Голикова назвала новые сроки, в которые нельзя употреблять спиртное тем, кто делает прививку российской вакциной от коронавируса.

Вице-премьер при этом подчеркнула, что власти не собираются запрещать пить - просто не рекомендует. После того, как она впервые заговорила об ограничения в прошлую пятницу, в соцсетях появилась масса шуток о том, что власти рискуют провалить программу вакцинации.

"Я бы призвала наших коллег очень внимательно прислушиваться к той информации, официальной информации, которую мы даем и суть которой сводилась не к запрету, подчеркиваю, не к запрету, а к ограничению принятия алкоголя и лекарственных препаратов, которые воздействуют и угнетают иммунную систему", - сказала Голикова.

Итак, теперь власти призывают не принимать алкоголь три дня до и три дня после вакцинации от Covid-19.

"Я рекомендовала бы нашим гражданам, которые добровольно принимают решение о вакцинации - ну, в течение хотя бы трех дней до вакцинации и в течение трех дней после вакцинации воздержаться от принятия алкоголя. Это важно для формирования как раз того иммунитета, который мы все ждем", - попросила вице-премьер.