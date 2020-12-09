Брексит: попытка прорыва не удалась, делегациям дали время до воскресенья

Юри Вендик

Русская служба Би-би-си

Автор фото, AFP

Британский премьер Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогли на экстренной очной встрече найти выход из тупика на переговорах о брексите. Решение, случится ли в новогоднюю ночь "жесткий брексит", будет принято в ближайшие дни.

"Очень большие разногласия сохраняются, и все еще не ясно, можно ли их преодолеть", - сказал представитель правительства Британии журналистам вечером в Брюсселе по окончании встречи Джонсона и фон дер Ляйен.

По словам пожелавшего остаться неназванным представителя правительства, премьер-министр и глава Еврокомиссии решили дать делегациям на переговорах время до воскресенья. После этого будет принято окончательное решение, возможен ли договор, или же Британия 31 декабря выйдет из Евросоюза без урегулированных отношений.

"Эта встреча сегодня вечером задумывалась как попытка поворота - если вообще был какой-то шанс на соглашение. Она явно не удалась, и мы теперь на один большой шаг ближе к тому, чтобы переходный период закончился без соглашения", - резюмировала корреспондент Би-би-си Лора Кюнсберг.

Переговоры Бориса Джонсона и Урсулы фое дер Ляйен продлились три часа.

Первые полчаса Джонсон и фон дер Ляйен говорили один на один, затем к ним присоединились главы делегаций на переговорах Дэвид Фрост и Мишель Барнье.

Британия формально вышла из Евросоюза 31 января этого года, но фактически остается частью ЕС до 31 декабря.

За 11 месяцев переходного периода стороны должны были договориться об отношениях после окончательного развода 31 декабря 2020 года и надеялись прежде всего сохранить свободную торговлю без пошлин и квот - но до сих пор не смогли договориться.

Суть разногласий

Главное, в чем не смогли сойтись стороны - это желание Евросоюза оставить Британии свободный доступ на свой рынок только в обмен на то, чтобы она и после брексита подчинялась правилам ЕС относительно государственной поддержки бизнеса, прав наемных работников, экологических требований к производству. Смысл этого требования ЕС - в том, чтобы британские фирмы не получили нечестных, с точки зрения континентальных европейцев, преимуществ в конкуренции.

Борис Джонсон в среду еще раз кратко объяснил суть разногласий, как он их видит, в Палате общин.

"Наши друзья в ЕС настаивают, чтобы у них было автоматическое право наказать нас или принять ответные меры, если они в будущем примут какой-нибудь новый закон, а мы в нашей стране не будем его выполнять или не примем такой же. Во-вторых, они требуют, чтобы Британия стала единственной страной в мире, не имеющей суверенных прав на свои рыболовные угодья. Я думаю, никакой премьер-министр нашей страны на это не согласился бы", - сказал Джонсон.

Британский премьер много раз за последнее время произнес на разные лады одну и ту же формулировку: соглашение с Евросоюзом все еще возможно и желательно, но Британия прекрасно обойдется и без него, с торговлей на общих условиях ВТО (Джонсон по каким-то своим соображениям называет это "австралийским вариантом" отношений).

Он в очередной раз сказал об этом в среду в парламенте, а затем повторил в "Твиттере" по дороге в Брюссель.

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду высказалась в том духе, что защита своего рынка для Евросоюза важнее соглашения с Британией.

"Если британская сторона ставит условия, которые мы не можем принять, то мы готовы пойти по пути выхода Британии без соглашения", - сказала Меркель в бундестаге.

Агентство Блумберг, тем временем, сообщило, что ЕС в самые ближайшие дни опубликует план чрезвычайных мер, направленных на то, чтобы из-за обвального брексита не остановилось воздушное и грузовое автомобильное сообщение между континентом и Британией.

Агентство сообщает со ссылкой на неназванных чиновников, что эти меры вступят в силу лишь в том случае, если Британия примет такие же. Меры будут действовать полгода.