Брюссель продавил Польшу и Венгрию: бюджет ЕС почти в 2 трлн евро утвержден

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен (справа) и весь ЕС доволен: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) не стал блокировать бюджет Евросоюза

Лидеры стран Евросоюза утвердили семилетний бюджет ЕС и фонд борьбы с последствиями пандемии на общую сумму около 1,8 трлн евро. Польша и Венгрия отказались от намерения блокировать принятие бюджета из-за увязки ассигнований с принципом верховенства права.

Польша и Венгрия в ноябре заявили, что наложат вето на семилетний бюджет объемом в 1,07 трлн евро и фонд борьбы с последствиями пандемии коронавируса размером в 750 млрд (официальное название этой программы - "Следующее поколение ЕС"/Next Generation EU, NGEU), если выплаты из них конкретным странам будут увязаны с тем, как они соблюдают демократические принципы.

Решение о такой увязке ЕС принял этим летом.

Брюссель уже давно предъявляет претензии властям Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном и правящей в Польше партии "Право и справедливость" (ПиС). Еврокомиссия и большинство в Европарламенте считают, что те нарушают принцип разделения властей, расширяя контроль исполнительной власти над судебной системой и прессой, и дискриминируют политических оппонентов и меньшинства.

Перед саммитом ЕС 10-11 декабря председательствующая сейчас в Евросоюзе Германия провела переговоры с Варшавой и Будапештом, и добилась компромиссного решения.

"Европа идет дальше! Европейский совет договорился о бюджете ЕС и "Следующем поколении ЕС". Поздравления председательствующей Германии!" - объявила в "Твиттере" председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщает агентство Рейтер, в рамках этого компромисса лидеры стран ЕС по итогам саммита опубликуют заявление о том, что правило о верховенстве закона будет применяться исключительно для того, чтобы обеспечить целевое расходование средств ЕС, а не для наказания стран за не связанные с этим прегрешения.

Кроме того, Польша и Венгрия намерены заморозить применение нового принципа, обратившись в Европейский суд с иском о его соответствии другим документам ЕС. Процесс в Европейском суде может занять пару лет.

Об этом ранее в четверг говорил журналистам и глава аппарата правительства Венгрии Гергейи Гульяс.

"Если мы атакуем резолюцию (об увязке финансирования с верховенством закона) в феврале, то в течение года механизм не заработает, и даже после этого Еврокомиссия должна будет выработать принципы его действия, так что никакие процедуры "верховенства закона" не будут запущены до 2023 года", - цитирует Рейтер Гульяса.

Агентство отмечает, что следующие парламентские выборы в Венгрии - в 2022 году.