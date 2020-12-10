Дайджест: Беларусь закрывает границу, США судятся с Facebook
Ужин без соглашения
Премьер Британии Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе трехчасового рабочего ужина накануне вечером в Брюсселе не смогли договориться по поводу торгового соглашения и формате отношений после брексита.
Представитель Даунинг-стрит заявил, что между сторонами сохраняются серьезные разногласия, и пока непонятно, можно ли их преодолеть.
Урсула фон дер Ляйен сказала, что позиции сторон все еще далеки друг от друга.
Тем не менее, как сообщили источники в британском правительстве, делегациям на переговорах дали время до воскресенья - после этого будет окончательно ясно, возможен ли договор.
Как отмечает наш корреспондент Юри Вендик, главный вопрос, в котором не могут сойтись стороны - желание Евросоюза оставить Британии свободный доступ на свой рынок только в обмен на то, чтобы она и после брексита подчинялась правилам ЕС.
Джонсон же заявил накануне в парламенте перед вылетом в Брюссель, что выдвигаемые Евросоюзом условия для Британии неприемлемы.
Канцлер Германии Ангела Меркель в среду высказалась в том духе, что защита своего рынка для Евросоюза важнее соглашения с Британией.
Беларусь закрывает границу
Власти Беларуси решили с 20 декабря временно приостановить выезд из страны через наземные пункты пропуска из-за коронавируса.
В постановлении белорусского правительства говорится, что выезд может быть разрешен в исключительных случаях. Там же перечислены категории лиц, на которых ограничения не распространяются.
Всего с начала пандемии коронавирусом в Беларуси заразилось более 150 тысяч человек, более 1,2 тысячи умерли.
В начале пандемии власти не стали вводить жесткие карантинные ограничения, а президент страны Александр Лукашенко советовал чаще мыть руки, играть в хоккей и заявлял, что не видит в коронавирусе большой проблемы.
Налоги Байдена
Прокуратура американского штата Делавэр начала расследование о налоговых отчислениях Хантера Байдена - сына победившего на выборах президента США Джо Байдена.
"Я очень серьезно отношусь к этому вопросу, но уверен, что профессиональный и объективный анализ продемонстрирует, что я вел свои дела законно и надлежащим образом, в том числе с помощью профессиональных налоговых консультантов", - говорится в заявлении Хантера Байдена.
По его словам, он узнал о расследовании во вторник со слов адвоката, которого уведомила прокуратура.
Представители Джо Байдена выпустили заявление, в котором говорится, что он гордится сыном, "который преодолел непростые испытания, чтобы стать еще сильнее".
По информации, полученной Си-эн-эн от двух человек, знакомых с ходом расследования, следователи изучают многие финансовые аспекты: например, не нарушали ли Хантер Байден и его компаньоны законы о налогах и отмывании денег, ведя бизнес в зарубежных странах, - в основном в Китае.
США против Facebook
Федеральная комиссия по торговле США и прокуроры 48 американских штатов подали иски к компании Facebook, обвинив ее в подавлении конкуренции и нарушении антимонопольного законодательства.
Истцы утверждают, что компания обеспечивала монополию в социальных сетях путем незаконного приобретения конкурентов, главным образом соцсети Instagram и мессенджера WhatsApp, и намерены требовать продажи этих активов.
"На протяжении почти 10 лет Facebook пользовалась своим ведущим положением на рынке и статусом монополиста, чтобы сокрушать соперников в конкурентной борьбе за счет пользователей", - заявила генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.
В Facebook в ответ заявили, что сделки по покупке других компаний были одобрены регулирующими органами много лет назад. Как заявила юрисконсульт компании Дженнифер Ньюстед, Facebook инвестировала миллионы долларов, чтобы сделать Instagram и WhatsApp успешными, и готова защищаться в суде.
"Антимонопольные законы существуют для защиты потребителей и продвижения инноваций, а не для наказания успешных компаний", - заявила она,
В 2012 году Facebook приобрела Instagram за 1 млрд долларов, а двумя годами позже купила WhatsApp за 19 млрд.
Русские хакеры
Группа хакеров Fancy Bear, предположительно связанная с российской военной разведкой, могла осуществить в августе масштабную кибератаку на норвежский парламент, пишет Times со ссылкой на заявление Норвежского разведывательного управления.
По данным ведомства, хакеры получили доступ к конфиденциальной информации, в том числе электронной почте членов парламента страны, входящей в НАТО.
Как сообщило управление, электронные письма представляют большой интерес для спецслужб нескольких иностранных государств. При этом отмечается, что была предотвращена попытка более масштабного проникновения в компьютеры парламента.
Хакеры, как сообщается, действовали методом грубой силы, перебирая большое количество логинов и паролей - до тех пор, пока не была найдена правильная комбинация, сообщает газета.
По данным управления, операция была частью более широкой международной российской кампании, которая началась еще в прошлом году. Достаточных доказательств для предъявления обвинений не было, поэтому расследование было закрыто.
Норвежские СМИ сообщили, что хакеры в общей сложности атаковали десять организаций, но не назвали их. Российские власти отрицают любую причастность к кибератакам.
Аналитики полагают, что в Fancy Bear задействованы программисты высочайшего класса, которые получают гонорары от властей, либо работают по принуждению, отмечает Times.
Человек перевесил живность
В 2020 году материалы, произведенные человечеством (в частности, бетон, металл, пластик, кирпич и асфальт) перевесят всю биомассу Земли (животный и растительный мир), выяснили ученые, на исследование которых ссылается Guardian.
По результатам исследования, масса одного только произведенного пластика больше, чем вес всех обитающих на суше и в море животных вместе взятых.
Некоторые могут верить в необъятность земного шара и кажущийся бесконечным природный мир, но исследователи говорят, что они хотели дать объективную и точную оценку реальности баланса между человеком и природой, пишет издание.
Увеличение производства материалов в основном объясняется увеличением потребления и развитием городов.
В среднем, на каждого человека в мире приходится создание такого количества искусственной материи, что за неделю оно превышает его вес, пишет Guardian.
Исследование показало, что производство материалов человечеством начало быстро расти в начале XX века (тогда масса объектов, созданных человеком, составляла около трех процентов от общей биомассы), удваиваясь каждые 20 лет.
План Макрона
Во Франции живет более 5,7 миллионов мусульман - это самый высокий показатель среди всех европейских стран. Большинство из них не разделяет позицию властей о том, что их следует просвещать для полной интеграции в общество.
В чем заключается план президента Эммануэля Макрона, готово ли французское правительство поддержать его в этом, и как может измениться жизнь французских мусульман - в статье нашего корреспондента Ольги Просвировой.
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Дайджест подготовили Геннадий Алашеев и Олег Михайлов