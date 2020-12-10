НАСА отобрало астронавтов для полета на Луну, а Илон Маск испытывает ракету для Марса

Автор фото, David DeHoyos / NAsa JSC Подпись к фото, Джессика Уоткинс - участница группы астронавтов, отобранных для обучения в 2017 году

Вице-президент США Майк Пенс назвал имена 18 астронавтов, отобранных НАСА для полета на Луну в рамках программы "Артемида". Первый полет запланирован на 2024 год.

"Дорогие соотечественники, представляю вам героев будущего", - заявил Пенс на заседании Национального совета по космосу на космодроме имени Кеннеди во Флориде.

Участникам группы от 32 до 55 лет. В ее составе поровну мужчин и женщин, астронавтов с опытом и прежде не бывавших в космосе.

Среди будущих лунопроходцев - Стефани Уилсон, совершившая три полета на борту "шаттлов", обладательница рекорда по продолжительности пребывания в космосе среди женщин Кристина Коч и участник первого полета нового корабля SpaceX "Драгон" к МКС Виктор Гловер.

Автор фото, NASA Подпись к фото, Астронавтка Кейт Рубинс побывала в космосе дважды

В первом лунном экипаже обязательно будут мужчина и женщина. Высадка состоится в районе южного полюса спутника Земли.

Директор НАСА Джим Брайденстайн в своем выступлении сказал, что процесс отбора участников программы "Артемида" продолжится, а в планах НАСА числится создание постоянно обитаемой лунной базы.

В последний раз люди ступали на Луну 11-14 декабря 1972 года. Американские "Аполлоны" летали к ней 11 раз, из них шесть с высадкой.

Теперь планируется использовать многоразовый космолет "Орион" компании Lockheed Martin, в полтора раза превышающий "Аполлон" внутренним объемом и запускаемый при помощи сверхтяжелого носителя под названием Space Launch System (SLS).

"Марс, мы идем!"

Тем временем компания SpaceX миллиардера Илона Маска работает над еще более амбициозным проектом - гигантским кораблем Starship для полетов к Марсу грузоподъемностью 100 тонн.

Starship будет выводить в космос крупнейшая в истории ракета-носитель Super Heavy, оснащенная 28 работающими на метане двигателями Raptor. И корабль, и носитель, создаваемые компанией Маска, - многоразовые. Общая высота комплекса на стартовой площадке составит около 120 метров.

В среду его уменьшенный в два с лишним раза беспилотный прототип под названием SN8 совершил первый испытательный полет с принадлежащего SpaceX космодрома в деревне Бока-Чика в Техасе.

Как было запланировано, он достиг высоты в 12,5 км, совершил маневры, имитирующие вхождение под небольшим углом в атмосферу Земли, перешел в вертикальное положение для посадки, но взорвался при соприкосновении с площадкой.

Автор фото, Reuters

Как сказано в сообщении компании, причиной аварии стало недостаточное давление в топливном баке тормозящего двигателя, не позволившее снизить скорость приземления и приведшее к жесткой посадке.

Маск заявил, что не рассматривает случившееся как неудачу - на то и испытания.