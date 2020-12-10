Мишустин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты

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Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал минсельхоз, минпромторг, минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), а также курирующих их вице-премьеров за то, что те допустили рост цен на ряд продуктов.

"Вчера на совещании по экономическим вопросам у президента обсуждался рост цен на ряд продуктов. Это крайне чувствительная для людей тема. В условиях снижения доходов подобное просто недопустимо. И по поручению главы государства мы должны принять конкретные меры, чтобы эффективно сдерживать цены на важные для людей продукты", - сказал он на заседании правительства (цитата по Интерфаксу).

"Если президент нам указывает на сложившуюся ситуацию, значит, работа всех перечисленных мною структур и их руководителей дает сбой, который необходимо устранить", - подчеркнул Мишустин.

По его словам, тенденция к росту цен была видна еще осенью, однако ответственные за это министерства ничего оне предприняли для того, чтобы его сдержать.

"Многие из вас объясняли такой рост лишь сезонным фактором, не учитывая и увеличения объемов экспорта этих товаров, и динамику мировых цен на эти продукты, рост курса, сокращение производства ряда товарных позиций. Но сезонность изменилась, а ситуация не улучшилась. Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? Хотя все инструменты у вас есть. Недооценили риски, пустили на самотек", - сказал Мишустин.

В связи с этим он напомнил министерствам об их обязанностях: минсельхоз должен отслеживать цены сельхозпроизводителей, минпромторг - следить за динамикой цен в розничных сетях и общаться с ритейлерами, ФАС - противодействовать картелям, минэкономразвития - мониторить статистику и выявлять точки роста.

Вице-премьеры должны координировать эту работу по своим направлениям и принимать своевременные и необходимые решения, заявил Мишустин. Деятельность минэкономразвития и ФАС в правительстве координирует Андрей Белоусов, минпромторга - Юрий Борисов, минсельхоза - Виктория Абрамченко.

Рост цен на базовые продукты питания

Вопрос роста цен на базовые продукты накануне поднял президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем", и потребовал предпринять усилия для сдерживания цен.

"Я уже упоминал про советские времена на предыдущей встрече с правительством - когда все есть, но не всем хватает. А здесь - все есть, но не всем по карману, не могут купить. Но, послушайте, мы с вами знаем, что нужно делать в этих случаях", - заявил он правительству (цитата по Интерфаксу).

В частности, Путин обратил внимание на рост цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макароны и хлеб: "Сахарный песок - вот министр сельского хозяйства сейчас докладывал: внутреннее производство достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Ну а почему цены-то выросли на 70 и 1,5%? А подсолнечное масло 23,8%? И продолжает расти. Мука 12,9 выросла, макаронные изделия - 10,5, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3%. Это-то почему?" - приводит его слова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг пообещал, что вопрос с корректировкой цен на продукты будет решен "весьма оперативно".