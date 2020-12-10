США ввели санкции против футбольного клуба "Ахмат" и фонда Кадырова

Автор фото, Yelena Afonina/TASS

США включили в санкционный список по "акту Магнитского" чеченский футбольный клуб "Ахмат", Фонд Ахмата Кадырова и еще несколько организаций и физических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Среди организаций, которые попали в санкционный список, опубликованный минфином США в День прав человека, также оказались промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, бойцовский клуб "Ахмат", компании "Чеченские минеральные воды" и "Мегастройинвест".

Индивидуальные санкции введены против пятерых человек, которые, как отмечается в заявлении американского ведомства, связаны с главой Чечни. Среди них, например, Симар Сатиш, которого называют тренером лошадей Кадырова.

Сам Кадыров был включен в санкционный список по "акту Магнитского" в декабре 2017 года "за внесудебные расправы, пытки и другие грубые нарушения прав человека".

Акт Магнитского был принят в США в декабре 2012 года. Он предусматривает санкции в отношении граждан, которые, как считают в Вашингтоне, причастны к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и другим нарушениям прав человека.

В Чечне включение Кадырова в "список Магнитского" называли "новогодним подарком". А сам глава республики заявил, что не поехал бы в США, даже если бы ему "посулили в качестве призовых все валютные запасы страны".

О санкциях, связанных с нарушением прав человека, в четверг объявили также власти Великобритании. В британском списке оказались в том числе спикер парламента Чечни Магомед Даудов, бывший глава полиции Аргуна Аюб Катаев, первый замминистра МВД по Чеченской Республике Апти Алаудинов и специальный отряд быстрого реагирования "Терек".

Летом этого года санкции против Кадырова, его жены и дочерей ввел Госдепартамент США. Кадыров после этого опубликовал в телеграм-канале фотографию с двумя пулеметами в руках, подписав ее "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!"