"Сафронов, он кто такой?" Главное из встречи Путина с правозащитниками СПЧ

Анастасия Голубева, Елизавета Фохт, Сергей Горяшко

Би-би-си

Автор фото, kremlin.ru

Совет по правам человека по видеосвязи встретился с президентом Владимиром Путиным. На ежегодном совещании Совета правозащитники предложили назначить амнистию, смягчить статью о госизмене и разобраться с притеснениями НКО, а также рассказали президенту о делах Ивана Сафронова и Ирины Славиной.

Что ответил Путин на эти инициативы?

"Госизмена - это предательство своего народа"

Тему наказания за государственную измену (статья 275 УК) на встрече подняла журналистка Екатерина Винокурова. Она рассказала Путину о деле Ивана Сафронова - бывшего сотрудника "Коммерсанта", "Ведомостей" и советника главы "Роскосмоса", который был арестован по обвинению в госизмене этим летом.

Винокурова напомнила президенту, что Сафронов входил в его журналистский пул. "Ни мы, ни адвокаты, ни он сам не знают, за что он был арестован", - заявила она.

Кроме того, Винокурова отметила, что на некоторых людей дела о госизмене заводили за разглашение тех данных, которые содержатся в открытом доступе. Она предложила Путину вспомнить о помиловании Оксаны Севастиди - в 2008 году она отправила приятелю из Грузии смс-сообщение о поездах с военной техникой на вокзале в Сочи.

"Сейчас статья прописана так, что любая консультационная помощь, которая используется иностранцами во вред нашему государству, считается госизменой, - рассуждала Винокурова. - Можно в нынешнем виде посадить весь СПЧ, у всех есть знакомые иностранцы, мы не знаем, кто у нас завербован. Можно сажать все журналистское сообщество. Все общаются с иностранными коллегами. Посплетничал с иностранным коллегой о политике, а коллега был завербован - совершил госизмену. Перевел бабушку через дорогу, а бабушка несла санкционный список и была агентом ЦРУ - в принципе, состав есть".

"Поясните мне, пожалуйста. Коллега, вы сказали. Сафронов. Он кто такой? Напомните мне", - попросил Путин. После того, как Винокурова еще раз объяснила, что Сафронов работал в "Коммерсанте", президент понял, о ком идет речь.

Автор фото, YURI KOCHETKOV/TASS Подпись к фото, Иван Сафронов был задержан в июле 2020 года

По словам Путина, Сафронова "осудили не за то, что он работал журналистом" (суд по делу Сафронова еще не начался - Би-би-си). "А за период его работы в качестве советника главы "Роскосмоса". И за ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб. За это, а не за работу в "Коммерсанте", откуда он уже ушел", - объяснил Путин.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, сразу после встречи уточнил, что тот оговорился, когда сказал, что Сафронова уже осудили.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее неоднократно рассказывал о том, что на должности советника у Сафронова не было доступа к секретным сведениям. После встречи Путина с правозащитниками пресс-служба "Роскосмоса" заявила РБК, что уголовное дело никак не связано с корпорацией.

“Речь идет о том, что кто-то явно дезинформировал президента о существе дела - совершенно неправдоподобная информация, что обвинение связано с работой в "Роскосмосе". Обвинение относится к периоду работы Ивана в “Коммерсанте”, оно вообще с “Роскосмосом” не связано никак”, - сказал Би-би-си адвокат журналиста Евгений Смирнов. Ранее адвокаты Сафронова неоднократно говорили, что эпизод, который вменяют журналисту, произошел в 2017 году.

Другой адвокат Сафронова Иван Павлов также подтвердил, что его период работы в "Роскосмосе" не всплывал в деле. По его мнению, президента либо дезинформировали о существе дела в отношении журналиста, "либо он запутался во всех шпионских процессах к концу 2020 года".

"Госизмена - это, конечно, тяжкое преступление, - сказал Путин в завершение темы. Это предательство своего народа. И предатели должны понести суровое наказание". При этом случаи, когда в госизмене обвиняют людей, которые разгласили сведения из открытого доступа, Путин назвал чушью и трагикомедией и пообещал разобраться с этой проблемой.

"А бабушек-шпионок я у нас не видел. У нас бабушки настроены патриотично, во времена войны воевали с врагом, - смеясь, вспомнил Путин о примере Винокуровой. - Мы гордимся нашими бабушками".

Самоубийство Славиной Путин счел не связанным с обысками

Член СПЧ Владимир Мыловский рассказал Владимиру Путину о журналистке Ирине Славиной, которая в октябре этого года совершила самосожжение в Нижнем Новгороде. Накануне самоубийства у главреда KozaPress прошел обыск по делу о "нежелательной организации" - в шесть утра к женщине пришли силовики, которые вскрыли дверь и изъяли у нее всю технику. СК не стал возбуждать дело о доведении до самоубийства.

По мнению Мыловского, не вызывает сомнения, что Славина "была неуравновешенна". Но СМИ связывают акт суицида с проведением обыска, уточнил он. Следователи, посчитал правозащитник, действовали по принципу "сила есть - ума не надо". В разговоре с Путиным он предположил, что силовые мероприятия были согласованы на уровне руководства регионального СК, и назвал их "террористическим актом".

- Насколько нужны были эти хлопоты? Обыск провели по "невнятной справке" центра по борьбе с экстремизмом. Ради чего десяток вооруженных людей вломились в шесть утра в квартиру, где не ожидалось сопротивления, тем более вооруженного?" - спросил правозащитник.

- Вот связанное с этой трагедией, с суицидом. Вы говорите, человек погиб. Славина. Против нее что, возбудили уголовное дело? - уточнил Путин.

- Да нет, она свидетелем была! Следователю не хватило ума пригласить ее на допрос. Она журналист, она явно была в контактах с разными пусть даже оппозиционерами местными. Но почему-то у губернатора хватило мужества с ней встречаться, а у следователя - нет. Нужно было устроить теракт!

- Я просто не понимаю, что было тогда причиной суицида, если она не была даже… - замялся Путин.

- Это психика, так сказать. Ну кажется ей, что ее затравили.

- Понятно. Ну вы сказали, что она была неуравновешенным человеком. Трагедия, - резюмировал Путин. - То есть это напрямую не связано все-таки со злоупотреблениями со стороны органов следствия. Я понял.

Автор фото, Mikhail Solunin/TASS

Мыловский также рассказал Путину о нескольких других процессуальных нарушениях в тех или иных судебных процессах и пожаловался ему на то, что силовые структуры не реагируют на обращения правозащитников. Он предложил создать российский суд по правам человека для контроля над силовыми структурами.

Путин в ответ объяснил собеседнику, что "отдельные примеры" не позволяют делать выводы об эффективности или неэффективности системы правосудия, но "на каждый конкретный случай надо обращать внимание". Кроме того, президент напомнил, что "комиссия по эффективности правосудия при Совете Европы недавно указала на то, что российская система правосудия является одной из самых эффективных в мире". Об идее российского суда по правам человека он обещал подумать.

Путин заявил, что Ходорковский попросил о помиловании

Помимо предложений по статье о госизмене, Екатерина Винокурова также заявила о необходимости изменить процедуру помилования. Она предложила сделать признание вины необязательным для помилования. По нынешней практике, когда заключенный просит президента помиловать его, он обязан признать вину, хотя этой нормы нет в законе, отметила она.

"Нужно поправить законодательство и вписать, что отсутствие признания вины не является основанием для отказа в помиловании", - заявила она.

Путин усомнился в том, что в законе действительно нет нормы, по которой для помилования осужденному не требуется признавать вину.

- Ходорковский не признал вину , - парировала Винокурова.

- Он косвенно признал вину, в письме ко мне, - ответил ей Путин. Но подчеркнул, что против предложения журналистки ничего не имеет.

"Ни прямого, ни косвенного признания вины не было. Владимир Путин или действительно не помнит, что я отказался от помилования с признанием вины, или умышленно вводит в заблуждение, - заявил Ходорковский "МБХ Медиа". - Я благодарен ему, что он дал мне возможность попрощаться с мамой, и не в претензии, если это возрастная забывчивость".

Также Винокурова предложила ввести "условное помилование с испытательным сроком”. По ее предложению, таким образом из колоний можно было бы отпустить осужденных по наркотическим статьям, которые сами являются наркопотребителями. Если после освобождения помилованный совершит повторное преступление, то помилование отменяется.

“Совсем не хочется туда забираться, такая опасность для общества и государства. Во многих странах смертная казнь за наркотики, а вы либерализовать предлагаете. Я вообще за либерализацию. Но это такая тяжелая сфера, я не знаю”, - ответил ей Путин.

Признание "иноагентами" - не дискриминация

Глава СПЧ Валерий Фадеев обратил внимание на законопроект о признании "иноагентами" людей, которые занимаются политической деятельностью и получают деньги из-за рубежа. Он уже прошел первое чтение в Госдуме.

"Понятие "иноагента" трактуется очень широко", - сказал Фадеев. Этот закон может быть распространен на госслужащих, ученых и деятелей культуры, которые имеют иностранные контакты, считает он.

Он предложил доработать этот законопроект, чтобы устранить возможную дискриминацию тех, кто будет признан "иноагентами". По словам Фадеева, российский закон трактует "иноагента" именно как маркировку, а думский законопроект предполагает как раз дискриминацию - например, невозможность для "иноагентов" становиться госслужащими и входить в общественные советы органов власти.

Путин ответил, что нужно исходить из того, что этот законопроект не ведет "к запретительным шагам со стороны государства". "Не могу себе представить, чтобы "иноагенты" входили в американский совет департамента госбезопасности. Это в голове не укладывается. Наших граждан в США держали в тюрьме на основании того, что они "иноагенты", - ответил Путин.

Тему "иноагентов" поддержала Наталья Евдокимова, ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга. Она рассказала Путину, что Конституционный суд в 2014 году постановил, что НКО-"иноагенты" вправе участвовать в политической деятельности на тех же правах, что и другие организации. "Ни один суд не доказал, что они работают в пользу своих принципатов", - заявила Евдокимова.

Она заявила, что законопроекты, которые сейчас рассматривает Госдума, просто не дадут НКО работать. "Это непродуманные, невыверенные нормы. Получится так, что: “Ты мне не нравишься, ты "иноагент", - прокомментировала она опасность широкой формулировки "политическая деятельность".

Путин ответил ей, что дело не в самих НКО, а в тех, кто им платит. "Те, кто платит российским НКО, как правило, занимаются не укреплением России, а сдерживанием. В этом проблема", - заявил Путин.

Он отметил, что эти законопроекты об "иноагентах" направлены на то, чтобы защитить Россию от иностранного вмешательства.

Правозащитники предложили подумать о масштабной амнистии

"Милосердие делает нас людьми", - с этой фразы начала свое выступление Ева Меркачева, журналистка и член Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Она предложила Путину провести широкую амнистию - отпустить из колоний тех, у кого осталось меньше года срока заключения. "На сегодняшний день у 85 тысяч заключенных осталось меньше года срока, а карантин сделал их содержание еще более жестоким", - говорит Меркачева.

Правозащитница заявила, что сейчас в тюрьмах находится около полумиллиона человек, но это число может быть уменьшено вдвое. "В царской России при таком же количестве населения за решеткой было 100-150 тысяч человек", - сказала Меркачева.

Автор фото, kremlin.ru

Она также обратила внимание на то, что сотрудники ФСИН часто манипулируют заключенными запретом общаться с родственниками по телефону. По ее словам, давление следствия заключается и в том, что в камерах СИЗО нет часов - эта практика идет еще со времен НКВД.

По ее словам, следователи также мешают лечению и допуску медиков в СИЗО и таким образом тоже оказывают давление на заключенных.

Но президент не высказал активной поддержки предложению провести амнистию. "Вы сослались на царскую Россию, но известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных временным правительством из-за решетки. Что началось на улицах наших городов тогда?" - прокомментировал он.

По словам Путина, нужно понять, как потерпевшие от преступников люди отнесутся к тому, что их выпустят на свободу.

СПЧ готовил проект амнистии еще в марте, но тогда планировалось выпустить заключенных из СИЗО и тюрем из-за опасности распространения коронавируса внутри этих учреждений. Предполагалось, что амнистия будет приурочена к 75-летию Победы, но проект не нашел поддержки у многих членов Совета.

Последний раз амнистия объявлялась в 2015 году и была приурочена к 70-летию Победы. Чаще всего амнистию привязывают к памятным датам, но в 2020 году она не была проведена из-за пандемии.

По словам члена СПЧ Андрея Бабушкина, амнистия не проводилась в последние годы из-за того, что существовало мнение, будто население не поддерживает досрочное освобождение заключенных. Однако в мае 2020 года ВЦИОМ провел опрос, который показал, что 50% россиян одобряют смягчение наказания или освобождение заключенных. В частности, 67% считают возможным освобождение заключенных по экономическим статьям небольшой тяжести.

Имеют ли смысл совещания СПЧ с президентом?

В состав СПЧ входят правозащитники, журналисты, юристы, представители НКО и общественных организаций. Раз в год они проводят совещание с Путиным и высказывают ему предложения о том, как можно усовершенствовать законодательство для защиты прав человека в России.

Этот орган часто подвергался критике за свою неэффективность. Часто предложения правозащитников просто игнорируются. Например, в 2019 году Путин проигнорировал вопрос Екатерины Винокуровой о деле Ивана Голунова.

Тем не менее совещание с СПЧ - это своеобразная "прямая линия", где члены Совета задают Путину вопросы, чтобы получить на них ответ - то есть видение президента.

С 2010 года Совет по правам человека возглавлял Михаил Федотов. При нем Совет неоднократно критиковал многие законодательные инициативы (например, "закон Димы Яковлева") и поддерживал политических заключенных. Однако в 2019 году Федотов был отправлен в отставку, а на его место пришел член "Единой России" Валерий Фадеев.

Бывший член СПЧ Илья Шаблинский объяснил это тем, что во время митингов на фоне выборов в Мосгордуму в 2019 году комиссия СПЧ назвала отказ регистрировать оппозиционных кандидатов "произволом".