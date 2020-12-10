Белорусская оппозиция объявила об открытии Народных посольств за рубежом

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Создание Народных посольств - это сигнал белорусскому режиму, что народ не собирается сдаваться, что он продолжит борьбу, заявила Светлана Тихановская

Лидеры белорусской оппозиции объявили об открытии альтернативных Народных посольств Беларуси за рубежом. Они намерены открыть со временем более 20 таких посольств в разных странах. Представители этих посольств планируют отстаивать интересы демократической Беларуси и ее граждан за пределами страны, как сказано, в условиях утраты легитимности действующего режима.

Церемония открытия во главе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской с прошла в четверг вечером в Zoom. В открытии приняли участие член Координационного совета оппозиции Павел Латушко, вице-президент Европарламента Никола Бир, а также заместитель Председателя Рады БНР Сергей Наумчик.

"Очень символично, что именно сегодня, в международный день прав человека по всему миру открываются представительства демократической Беларуси, - заявила во время онлайн-конференции Светлана Тихановская. - Белорусы за рубежом играют важную роль в формировании будущего демократической Беларуси. Впереди еще много работы, и я попрошу вас всех не терять фокус".

"Это режим, который не только фальсифицирует выборы, но режим, который настолько оторвался от реальности, что осмелился издеваться над собственным народом и даже совершать убийства граждан, - заявила Никола Бир. - Создание Народных посольств это серьезный сигнал белорусскому режиму, что его народ не собирается сдаваться, что он продолжит борьбу".

Создание Народных посольств было инициировано сообществом белорусских диаспор за рубежом. Своей задачей представители диаспор видят информирование о ситуации в стране, помощь согражданам, отстаивание интересов Беларуси в международных организациях и политических институтах. Создание народных посольств обсуждалось на Всемирном Конгрессе Белорусов в конце октября.

Народные посольства - волонтерский проект, и каждая диаспора самостоятельно решает вопросы финансирования.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Народные посольства планируют открыться по меньшей мере в 20 странах мира, включая Великобританию и Россию

Народные посольства планируют открыться в более чем двадцати странах мира, включая Великобританию, Бразилию, Южную Корею, США и Россию.

"Идея создания Народных посольств возникла после того, как выборы в Беларуси были признаны нелегитимными и народом страны, и международной общественностью, а МИД и посольства, поддерживающие незаконную власть, утратили право представлять интересы белорусов за рубежом", - говорится на сайте сообщества белорусов, живущих за рубежом.

"Очень многое зависит от мотивации и энтузиазма людей, включившихся в процесс создания народных посольств и консульств за рубежом и их активности, - ответил на вопрос Би-би-си представитель КС Павел Латушко. - Мы не ставим максимальный объем функций и задач которые стоят перед профессиональным посольством. Для нас очень важно демонстрировать режиму, что белорусы хотят иметь легитимную власть, как внутри страны, так и иметь своих легитимных представителей за рубежом".