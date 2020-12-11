Дайджест: в США рекомендовали вакцину Pfizer, Pornhub отключили от платежных систем

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Эксперты Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США рекомендовали начать использование вакцины совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech.

По итогам заседания в четверг большинство экспертов заявило, что достоинства вакцины перевешивают ее недостатки. Формальное разрешение на использование вакцины FDA даст в ближайшее время, после этого начнется вакцинация.

Вакцину Pfizer/BioNTech для массового применения уже одобрили власти Британии, Канады, Бахрейна и Саудовской Аравии. В Британии вакцинация началась в минувший вторник.

Избранный президент США Джо Байден назвал одобрение вакцины "лучом света в нынешнее темное время" и пообещал распределить 100 млн доз в первые 100 дней своего президентского срока.

Накануне суточное количество смертей в связи с коронавирусом в США превысило три тысячи. Это самый высокий показатель за весь период пандемии во всем мире.

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Вестминстерский магистратский суд в Лондоне проведет слушания по делу об экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США. Заседание будет носить технический характер, слушания по существу состоятся позже.

Минюст США обвиняет Тинькова в подаче заведомо ложной налоговой декларации при отказе от американского гражданства в 2013 году. Бизнесмену может грозить до шести лет тюрьмы.

В марте бизнесмен заявил, что болен лейкемией в острой форме. Летом он перенес операцию по трансплантации костного мозга, после чего сообщил, что реабилитация проходит хорошо.

На днях Тиньков написал в "Инстаграме", что полное выздоровление затягивается и прогнозируется на середину 2021 года.

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Власти Франции решили отложить открытие культурных объектов и объявили о введении с 15 декабря комендантского часа в связи с распространением коронавируса. Он заменит карантин, который действует в стране с 30 октября.

Комендантский час будет действовать с 8 вечера до 6 утра, в том числе в новогоднюю ночь. При этом он не будет действовать в рождественский сочельник в ночь с 24 на 25 декабря.

"Понимаю, что населению трудно смириться с такими ограничениями, но этого требует борьба с эпидемией", - заявил в телеобращении премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Всего с начала пандемии коронавирусом во Франции заразилось почти 2,4 млн человек, умерло более 57 тысяч.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне прокомментировал санкции, которые ввели США против футбольного клуба "Ахмат", фонда Ахмата Кадырова и еще нескольких организаций и физических лиц, назвав это дебилизмом.

"Друзья, Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми... Этому только одно название - "дебилизм", потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда", - написал Кадыров в "Телеграме".

По его словам, он не удивлен этому событию, а "позорные санкции еще аукнутся США".

Индивидуальные санкции были введены в рамках "акта Магнитского" в отношении пятерых человек, которые, как отмечается в заявлении американского минфина, связаны с главой Чечни, а также против шести юридических лиц.

Сам Кадыров был включен в санкционный список по "акту Магнитского" в декабре 2017 года "за внесудебные расправы, пытки и другие грубые нарушения прав человека".

Появившиеся в соцсетях видеозаписи пыток, обезглавливания и других нарушений во время недавней войны между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха вызвали тревогу у правозащитных организаций, пишет Guardian.

Накануне Amnesty International подтвердила подлинность 22 видеозаписей конфликта, на которые попали казни без суда и следствия, жестокое обращение с военнопленными, а также осквернение трупов вражеских солдат.

Amnesty заявила, что у нее есть проверенные видео с кадрами обезглавливания и осквернения трупов, хотя правозащитники не стали называть имена жертв и сообщать об обстоятельствах их смерти.

В частности, в отчете сообщается об обезглавливании двух армян, не являвшихся военными, и об инциденте с перерезанием горла азербайджанскому пограничнику. Организация призвала обе страны расследовать то, что, по ее мнению, является военными преступлениями.

"Безнравственность и отсутствие человечности, запечатленные на этих видео, демонстрируют намеренный умысел причинить максимальный вред жертвам и унизить их, что является явным нарушением международного гуманитарного права", - цитирует отчет издание.

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За год популярность российского президента Владимира Путина среди молодых россиян снизилась почти вдвое: согласно опросу общественного мнения, проголосовать за него готов лишь каждый пятый, пишет Times.

Проводивший опрос "Левада-центр" сообщил, что поддержка президента среди людей в возрасте от 18 до 24 лет упала с 36 до 20%.

Путин пришел к власти в 2000 году, и с того времени выросло целое поколение россиян, не знающих другого лидера. Некоторые представители так называемого "поколения П" могут уже войти в зрелый возраст, когда Путин в конце концов покинет свой пост. Благодаря недавним поправкам в Конституцию у него есть право оставаться на посту до 2036 года, когда ему исполнится 83 года, напоминает издание.

Молодые россияне когда-то считали, что Путин встряхнет систему, но теперь его повсеместно считают "главным бюрократом страны", приводит издание слова Аббаса Галлямова - в прошлом кремлевского спичрайтера, а ныне политического аналитика. Также, по его словам, молодежь "сыта по горло" конфронтационной внешней политикой Путина.

Замдиректора "Левады" Денис Волков сказал изданию, что молодежь относится к Путину более критически, потому что они в основном не полагаются на государственные СМИ, а ищут альтернативные источники информации. При этом, по данным "Левады", поддержка Путина среди других возрастных групп осталась в основном неизменной: 39% всех избирателей выразили ему свою поддержку.

Попытки Кремля повысить привлекательность Путина среди молодежи кажутся все более бледными. Главный упор делается в основном на стареющую группу прокремлевских байкеров, называющихся "Ночными волками", и рэпера Тимати, который в 2015 году записал песню "Мой лучший друг - Владимир Путин". Однако многие популярные рэперы и рок-музыканты России выступают против Путина и часто принимают участие в митингах оппозиции, отмечает газета.

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Платежные системы Mastercard и Visa запретили использование своих карт на порносайте Pornhub, пишет газета New York Times, журналист которой ранее выяснил, что на сайте содержатся видео жестокого обращения с несовершеннолетними и с изнасилованиями.

Ранее обе компании начали расследование своих финансовых связей с компанией MindGeek, частью которой является Pornhub.

В заявлении Mastercard говорится, что в ходе расследования подтвердились нарушения стандартов, запрещающих размещение незаконного контента на сайте, из-за чего было принято решение приостановить платежи с использованием карт компании.

Ежегодно на Pornhub публикуется около семи миллионов видео, и хотя в подавляющем большинстве из них, вероятно, все происходит по согласию, появляются также и материалы с реальными сценами насилия, пишет журналист NYT Николас Кристоф.

По его словам, на сайте были найдены видеозаписи с девочками-подростками, ставшими жертвами насилия и торговли людьми.

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50 лет назад появился альбом John Lennon Plastic Ono Band, который считается не только лучшим сольником Джона Леннона, но и одним из лучших и самых значимых альбомов в истории мировой рок-музыки.

Наш культурный обозреватель Александр Кан в своей статье обратился к истокам альбома, его истории и выяснил, что хотел сказать Леннон каждой из своих песен.

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