Дайджест: в США рекомендовали вакцину Pfizer, Pornhub отключили от платежных систем
Эксперты Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США рекомендовали начать использование вакцины совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech.
По итогам заседания в четверг большинство экспертов заявило, что достоинства вакцины перевешивают ее недостатки. Формальное разрешение на использование вакцины FDA даст в ближайшее время, после этого начнется вакцинация.
Вакцину Pfizer/BioNTech для массового применения уже одобрили власти Британии, Канады, Бахрейна и Саудовской Аравии. В Британии вакцинация началась в минувший вторник.
Избранный президент США Джо Байден назвал одобрение вакцины "лучом света в нынешнее темное время" и пообещал распределить 100 млн доз в первые 100 дней своего президентского срока.
Накануне суточное количество смертей в связи с коронавирусом в США превысило три тысячи. Это самый высокий показатель за весь период пандемии во всем мире.
Вестминстерский магистратский суд в Лондоне проведет слушания по делу об экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США. Заседание будет носить технический характер, слушания по существу состоятся позже.
Минюст США обвиняет Тинькова в подаче заведомо ложной налоговой декларации при отказе от американского гражданства в 2013 году. Бизнесмену может грозить до шести лет тюрьмы.
В марте бизнесмен заявил, что болен лейкемией в острой форме. Летом он перенес операцию по трансплантации костного мозга, после чего сообщил, что реабилитация проходит хорошо.
На днях Тиньков написал в "Инстаграме", что полное выздоровление затягивается и прогнозируется на середину 2021 года.
Власти Франции решили отложить открытие культурных объектов и объявили о введении с 15 декабря комендантского часа в связи с распространением коронавируса. Он заменит карантин, который действует в стране с 30 октября.
Комендантский час будет действовать с 8 вечера до 6 утра, в том числе в новогоднюю ночь. При этом он не будет действовать в рождественский сочельник в ночь с 24 на 25 декабря.
"Понимаю, что населению трудно смириться с такими ограничениями, но этого требует борьба с эпидемией", - заявил в телеобращении премьер-министр Франции Жан Кастекс.
Всего с начала пандемии коронавирусом во Франции заразилось почти 2,4 млн человек, умерло более 57 тысяч.
Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне прокомментировал санкции, которые ввели США против футбольного клуба "Ахмат", фонда Ахмата Кадырова и еще нескольких организаций и физических лиц, назвав это дебилизмом.
"Друзья, Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми... Этому только одно название - "дебилизм", потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда", - написал Кадыров в "Телеграме".
По его словам, он не удивлен этому событию, а "позорные санкции еще аукнутся США".
Индивидуальные санкции были введены в рамках "акта Магнитского" в отношении пятерых человек, которые, как отмечается в заявлении американского минфина, связаны с главой Чечни, а также против шести юридических лиц.
Сам Кадыров был включен в санкционный список по "акту Магнитского" в декабре 2017 года "за внесудебные расправы, пытки и другие грубые нарушения прав человека".
Появившиеся в соцсетях видеозаписи пыток, обезглавливания и других нарушений во время недавней войны между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха вызвали тревогу у правозащитных организаций, пишет Guardian.
Накануне Amnesty International подтвердила подлинность 22 видеозаписей конфликта, на которые попали казни без суда и следствия, жестокое обращение с военнопленными, а также осквернение трупов вражеских солдат.
Amnesty заявила, что у нее есть проверенные видео с кадрами обезглавливания и осквернения трупов, хотя правозащитники не стали называть имена жертв и сообщать об обстоятельствах их смерти.
В частности, в отчете сообщается об обезглавливании двух армян, не являвшихся военными, и об инциденте с перерезанием горла азербайджанскому пограничнику. Организация призвала обе страны расследовать то, что, по ее мнению, является военными преступлениями.
"Безнравственность и отсутствие человечности, запечатленные на этих видео, демонстрируют намеренный умысел причинить максимальный вред жертвам и унизить их, что является явным нарушением международного гуманитарного права", - цитирует отчет издание.
За год популярность российского президента Владимира Путина среди молодых россиян снизилась почти вдвое: согласно опросу общественного мнения, проголосовать за него готов лишь каждый пятый, пишет Times.
Проводивший опрос "Левада-центр" сообщил, что поддержка президента среди людей в возрасте от 18 до 24 лет упала с 36 до 20%.
Путин пришел к власти в 2000 году, и с того времени выросло целое поколение россиян, не знающих другого лидера. Некоторые представители так называемого "поколения П" могут уже войти в зрелый возраст, когда Путин в конце концов покинет свой пост. Благодаря недавним поправкам в Конституцию у него есть право оставаться на посту до 2036 года, когда ему исполнится 83 года, напоминает издание.
Молодые россияне когда-то считали, что Путин встряхнет систему, но теперь его повсеместно считают "главным бюрократом страны", приводит издание слова Аббаса Галлямова - в прошлом кремлевского спичрайтера, а ныне политического аналитика. Также, по его словам, молодежь "сыта по горло" конфронтационной внешней политикой Путина.
Замдиректора "Левады" Денис Волков сказал изданию, что молодежь относится к Путину более критически, потому что они в основном не полагаются на государственные СМИ, а ищут альтернативные источники информации. При этом, по данным "Левады", поддержка Путина среди других возрастных групп осталась в основном неизменной: 39% всех избирателей выразили ему свою поддержку.
Попытки Кремля повысить привлекательность Путина среди молодежи кажутся все более бледными. Главный упор делается в основном на стареющую группу прокремлевских байкеров, называющихся "Ночными волками", и рэпера Тимати, который в 2015 году записал песню "Мой лучший друг - Владимир Путин". Однако многие популярные рэперы и рок-музыканты России выступают против Путина и часто принимают участие в митингах оппозиции, отмечает газета.
Платежные системы Mastercard и Visa запретили использование своих карт на порносайте Pornhub, пишет газета New York Times, журналист которой ранее выяснил, что на сайте содержатся видео жестокого обращения с несовершеннолетними и с изнасилованиями.
Ранее обе компании начали расследование своих финансовых связей с компанией MindGeek, частью которой является Pornhub.
В заявлении Mastercard говорится, что в ходе расследования подтвердились нарушения стандартов, запрещающих размещение незаконного контента на сайте, из-за чего было принято решение приостановить платежи с использованием карт компании.
Ежегодно на Pornhub публикуется около семи миллионов видео, и хотя в подавляющем большинстве из них, вероятно, все происходит по согласию, появляются также и материалы с реальными сценами насилия, пишет журналист NYT Николас Кристоф.
По его словам, на сайте были найдены видеозаписи с девочками-подростками, ставшими жертвами насилия и торговли людьми.
50 лет назад появился альбом John Lennon Plastic Ono Band, который считается не только лучшим сольником Джона Леннона, но и одним из лучших и самых значимых альбомов в истории мировой рок-музыки.
Наш культурный обозреватель Александр Кан в своей статье обратился к истокам альбома, его истории и выяснил, что хотел сказать Леннон каждой из своих песен.
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Дайджест подготовили Геннадий Алашеев и Олег Михайлов