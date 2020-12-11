Журнал Time назвал "человеком года" Джо Байдена и Камалу Харрис

Автор фото, Reuters

Победивший на выборах президента США Джо Байден и будущий вице-президент Камала Харрис названы "человеком года" по версии журнала Time.

В "Твиттере" журнала новость об этом сопровождается сообщением: "Человек года" это не только вопрос уходящего года, но и вопрос того, куда мы направляемся".

Там же появился видеоролик, на котором победителей представляет певец Брюс Спрингстин.

На выборах Байден заручился 270 голосами выборщиков, достаточными для победы на президентских выборах, и обошел нынешнего президента Дональда Трампа, который продолжает добиваться пересчета в судах.

Харрис станет первым вице-президентом-афроамериканкой и одновременно первой американкой азиатского происхождения на этом посту.

Автор фото, TIME