У здания ФСБ в Карачаево-Черкесии произошел взрыв, СМИ сообщают о смертнике

Автор фото, google maps Подпись к фото, Здание отдела ФСБ в поселке Учкекен (архивное фото)

Возле здания отдела ФСБ в поселке Учкекен в Карачаево-Черкесии произошел взрыв. По предварительным данным, подрыв совершил неизвестный мужчина, он погиб.

В администрации села Учкекен подтвердили Би-би-си, что у них произошло чрезвычайное происшествие, отказавшись сообщить подробности. Местные подразделения ФСБ и МВД не отвечали на звонки.

Позднее информацию о взрыве подтвердили и в Национальном антитеррористическом комитете.

"Сегодня около 12 часов дня в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где правоохранительными органами проводились оперативно-разыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв", - говорится в релизе ведомства.

"В результате легкие ранения получили шесть сотрудников правоохранительных органов. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавших среди гражданских лиц нет", - заявил НАК.

Ранее источник Интерфакса сообщил, что поступила информация о "хлопке" рядом со входом в отдел ФСБ.

"По предварительным данным, мужчина разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья. Перед взрывом он подошел к группе правоохранителей у входа в здание отдела ФСБ и взорвал себя с криками: "Аллах акбар", - рассказал один из собеседников Интерфакса.

Как уточняет другой источник агентства, возле этого отдела ФСБ в пятницу было два взрыва, а не один.