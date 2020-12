Харрисон Форд снова снимется в "Индиане Джонсе". Пятый фильм серии выйдет в 2022 году

"Есть только один Индиана Джонс"

Первый фильм из серии об Индиане Джонсе вышел в 1981 году, он назвался "В поисках утраченного ковчега" ("Raiders of the Lost Ark"), за ним в 1984 году появился "Индиана Джонс и храм судьбы" ("Indiana Jones and the Temple of Doom"), а в 1989 году - "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (Indiana Jones and the Last Crusade). Режиссером первых трех лент был Стивен Спилберг.