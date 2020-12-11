Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук скончался от Covid-19 в Латвии

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Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук скончался от коронавируса. По информации источников, он умер в ночь на пятницу в больнице в Латвии.

О смерти знаменитого режиссера первым сообщил директор кинофестиваля ArtDocFest/Riga Виталий Манский со ссылкой на переводчицу режиссера Дарью Крутову. Как передает издание The Korea Herald, сообщения о смерти Ким Ки Дука в интервью нескольким корейским СМИ также подтвердила его семья.

"Официальное заявление будет делать дочь режиссера, которая сейчас находится в Южной Корее. Но я могу сообщить, что в 01:20 ночи он скончался от осложнения COVID-19 в Латвии в больнице, где он находился", - сказал Манский Интерфаксу.

По его словам, режиссера хотели транспортировать за рубеж. "Сутки назад я подключился к этой истории, чтобы как-то его транспортировать в другую страну, но не успели", - сказал он.

Ранее портал Delfi сообщал, что режиссер приехал в Латвию, чтобы купить дом и оформить вид на жительство.

Ким Ки Дук - один из известнейших корейских режиссеров, лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей. Его фильмы "Весна, лето, осень, зима... и снова весна", "Натянутая тетива", "Вздох" считаются одними из лучших произведений корейского кино.

В прошлом году Ким Ки Дук, бывл председателем жюри Московского международного кинофестиваля, а в нынешнем представил на нем свою новую картину "Растворяться", снятую на русском языке в Казахстане, с местными актерами, на деньги казахских спонсоров.

В 2018 году режиссер оказался в центре секс-скандала, трое актрис обвинили его в харрасменте. Одна из жертв рассказала, что режиссер, обещал ей главную роль в своем следующем фильме за интимную связь, угрожал ей и изнасиловал. Иск против режиссера подала еще одна актриса, которая утверждала, что Ким бил ее на площадке и заставлял сниматься в секс-сценах, которых не было в сценарии. Режиссеру назначили штраф за причинение физического вреда после проверки, но по остальным эпизодам не предъявили обвинений.

Сам режиссер категорически отвергал все обвинения, но в нынешнем году суд отказал Ким Ки Дуку в апелляции - он требовал от актрисы и от телерадиокомпании MBC компенсации почти в миллион долларов за диффамацию.

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Ким Ки Дук стал объектом борьбы против насилия в киноиндустрии и уехал из Кореи, потому что ему вчинили иск за абьюз на съемках. Он пытался судиться, подавал иск о клевете из-за анонимного заявления актрисы, которая обвинила его в этом, и против телеканалов, которые обнародовали эту информацию.

Суд ему отказал, и он стал персоной нон грата в индустрии, потому что Корея очень живо реагирует на движение #Metoo. Довольно много дел в стране всплыло после Вайнштейна. И Ким Ки Дук стал одной из мишеней. В Корее он был очень уважаем, был мэтром, много режиссеров у него учились.

Он был, условно говоря, политическим беженцем, который бежал от "новой этики". Неважно, справедливы или нет обвинения в его адрес, тут мы не можем судить. Он приезжал в Россию, пытался здесь что-то делать, устроиться, и в итоге добежал до Латвии.

Он - важнейшая фигура для кино 1990-х. Но сейчас в Корее все изменилось, как видится отсюда. Он, конечно, был продуктом старой Кореи - Кореи социальных потрясений, уличных схваток, в которой существовали рабочие поселения и уличное насилие. Сейчас страна устроена по-другому, уровень насилия в обществе гораздо меньше.

Он открыл Корею жестокости. Она по-прежнему присутствует в корейском кино, отличает его жанровый элемент, который, возможно, давно оторвался от реальности и присутствует только на экране. Ким Ки Дук был пионером этой киножестокости и говорил, что использует жестокость как способ коммуникации.