Пять казней последних дней Трампа: в США привели в исполнение первый приговор

Автор фото, Courtesy Bernard Defense Team Подпись к фото, Брэндона Бернарда приговорили к смерти в 1999-м за участие в убийстве

В американском штате Индиана казнили заключенного Брэндона Бернарда, несмотря на прошение о смягчении наказания, сделанное в последний момент. До конца своего президентства Дональд Трамп планирует привести в действие еще четыре смертных приговора.

Брэндону Бернарду было 18, когда его приговорили к смертной казни за убийство молодой пары в 1999 году.

В момент казни ему было 40 лет. Он стал самым молодым преступником, по отношению к которому федеральное правительство применило высшую меру наказания за последние 70 лет.

Перед казнью посредством смертельной инъекции Бернард посвятил последнее слово семье своих жертв, сказав, что сожалеет содеянном.

До 20 января, когда в должность вступит новый президент США Джо Байден, уходящий президент Дональд Трамп запланировал осуществление еще четырех смертных приговоров.

Это станет рекордом для США, где до президентства Трампа федеральные власти в последний раз приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году.

Избранный президент Джо Байден и его соратники выступают против смертной казни.

Если все пять запланированных казней будут осуществлены, Трамп войдет в историю США как президент, во время правления которого казнили самое большое число заключенных за последние 100 лет.

В этом случае с июля 2020 по январь 2021 года по приговорам федерального уровня в общей сложности казнят 13 человек.

Эта волна казней также идет вразрез с действующей последние 130 лет традицией, по которой приведение в действие смертных приговоров приостанавливают на период передачи власти от одного президента к другому.

Последнее слово

Смерть Бернарда зафиксировали в 21:27 по Североамериканскому восточному времени в тюрьме города Терре-Хот на западе Индианы.

Автор фото, SOPA Images Подпись к фото, Большинство федеральных смертных приговоров приводят в действие в исправительном учреждении города Терре-Хот на западе Индианы

Его последнее слово длилось более трех минут. Обращаясь к семье своих жертв, он спокойным тоном говорил, что раскаивается в содеянном.

"Я прошу прощения. Только эти слова могут полностью описать, что я чувствую сейчас и что я чувствовал в тот день", - сказал Бернард.

Исполнение приговора было задержано на два часа, пока адвокаты Бернарда предпринимали последние попытки убедить Верховный суд остановить его.

За что осудили Бернарда

Бернард был приговорен к смертной казни за участие в убийстве Тодда и Стейси Бэгли в июне 1999 года.

Он был в числе пяти тинейджеров, осужденных за то, что они ограбили супругов Бэгли и заставили их залезть в багажник их машины в Техасе. Один из нападавших, 19-летний Кристофер Виалва, затем выстрелил в лежавших в багажнике мужчину и женщину, а Бернард поджег машину.

Адвокаты защиты подчеркивали, что оба супруга, вероятнее всего, скончались до того, как машину подожгли.

На процессе было установлено, что Тодд Бэгли скончался мгновенно, от пулевого ранения.

По оценке независимого эксперта, нанятого защитой, Стейси тоже умерла до поджога.

Однако сторона обвинения доказывала на суде, что, хотя муж умер сразу, у жены в горле была обнаружена сажа, и значит, она умерла от удушья дымом, а не от пули.

Адвокаты Бернарда также настаивали, что тот совершил поджог по приказу лидера группы, Виалвы, опасаясь за свою жизнь в случае неповиновения. Виалва был казнен в сентябре.

Остальным участникам преступления не было 18 лет, и им дали тюремные сроки как несовершеннолетним.

Защита добивалась, чтобы Бернарду дали пожизненное заключение без возможности досрочного освобождения. Адвокаты обосновывали это тем, что на протяжении всего времени, проведенного в тюрьме, Бернард придерживался хорошего поведения и участвовал в кампаниях по предотвращению преступности.

Кто выступал в поддержку Бернарда

К тому, чтобы смертный приговор Бернарда заменили на пожизненное заключение, призвала и федеральный прокурор Анжела Мур, добившаяся этого приговора 20 лет назад.

Газета Indianapolis Star опубликовала авторскую статью Мур, в которой она написала следующее:

"С 2000 года я узнала много новой информации о развитии человеческого мозга с возрастом, и глядя, как Брэндон повзрослел и превратился в скромного, раскаявшегося человека, полностью способного прожить мирную жизнь в тюрьме, как мы можем сказать, что он в числе той крошечной категории преступников, которых нужно казнить?"

Автор фото, EPA Подпись к фото, "Не нужно больше убийств". Возобновление федеральных смертных казней вызвало протесты в Терре-Хоте

Пятеро из девяти присяжных процесса над Бернардом, которые живы в данный момент, призвали Трампа заменить смертную казнь на пожизненное заключение.

Об этом же президента просили и тысячи других людей, включая двух сенаторов.

В день казни к команде защиты Бернарда присоединились два высокопоставленных юриста, Алан Дершовитц и Кеннет Старр, которые в начале этого года защищали Дональда Трампа во время процесса об импичменте. В четверг юристы обратились в Верховный суд с просьбой отложить казнь, чтобы они смогли ознакомиться с делом, но суд им в этом отказал. Трое из девяти судей публично выразили несогласие с этим решением.

В защиту Бернарда многократно высказывалась и телезвезда Ким Кардашьян. В преддверии его смертной казни она написала множество твитов, призывая почти 68 млн своих подписчиков поддержать кампанию за замену казни на пожизненное заключение и распространить информацию о происходящем среди своих знакомых.

Ким Кардашьян учится на юриста и активно участвует в общественном движении за реформы в области правосудия в США. Ей уже удалось повлиять на исход нескольких судебных процессов.