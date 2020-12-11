Признанных "иноагентами" россиян предлагают сажать на пять лет за нарушения

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В Госдуму внесена новая инициатива по борьбе с "иностранными агентами" - она предусматривает уголовную ответственность для физлиц и организаций, признанных таковыми.

Документ размещен в электронной базе данных Госдумы. Среди его авторов - сенаторы Андрей Климов и Олег Мельниченко, а также депутаты Василий Пискарев, Алексей Чепа, Адальби Шхагошев и другие.

Они предлагают наказывать лишением свободы на срок до двух лет за злостное уклонение от предоставления документов для включения в реестр НКО-иноагентов (также за это будет грозить штраф до 300 тысяч рублей), а также за нарушение порядка деятельности СМИ, признанного "иностранным агентом".

Если СМИ-"иноагента" ранее уже привлекали за такое же нарушение в рамках административного кодекса (КоАП), то ему грозит более жесткое наказание - штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Такое же наказание предлагается установить для физлиц, уклоняющихся от предоставления документов для включения в реестр "иностранных агентов", если они осуществляют "сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ", которые могут быть использованы иностранцами против безопасности России.

Правозащитники жаловались - депутаты не остановились

Законопроект внесен в Госдуму на следующий день после встречи президента Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ), на которой в том числе поднималась тема борьбы с "иноагентами".

Глава СПЧ Валерий Фадеев обратил внимание президента на законопроект, который был внесен в Госдуму той же группой парламентариев и на этой неделе принят в первом чтении - о признании "иноагентами" людей, которые якобы занимаются политикой на иностранные деньги.

Фадеев отметил, что понятие "иноагента" трактуется очень широко, и этот закон может быть распространен на госслужащих, ученых и деятелей культуры, которые имеют иностранные контакты. Глава СПЧ предложил доработать этот законопроект, чтобы устранить возможную дискриминацию тех, кто будет признан "иноагентами".

Путин на это ответил, что российские власти "всегда исходили из того, что это связано только с одним - с обеспечением невмешательства в наши внутренние дела со стороны иностранных государств", но если есть какие-то риски, то "конечно, над этим нужно поработать".

О своих опасениях по поводу законопроектов об "иноагентах" заявила и ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова. По ее мнению, они ставят под угрозу работу НКО.

"Это непродуманные, невыверенные нормы. Получится так, что: ты мне не нравишься, ты "иноагент", - говорила она.

На это Путин сказал, что дело не в самих НКО, а в тех, кто им платит. "Те, кто платит российским НКО, как правило, занимаются не укреплением России, а сдерживанием. В этом проблема", - заявил он.

"Давайте еще раз посмотрим на это, руководитель администрации нас слышит, и руководство Госдумы. Нет желания хватать и не пущать, но есть желание оградить себя от вмешательства", - сказал Путин, обращаясь к Сергею Кириенко, который занимает пост первого заместителя главы администрации президента.

Предыдущий законопроект

В этот вторник Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который позволит присваивать статус "иностранного агента" общественным объединениям, не зарегистрированным в качестве юридических лиц, и людям, которые "получают иностранное финансирование и участвуют в политической жизни страны".

Общественные объединения могут функционировать и без государственной регистрации, не достаточно механизмов, чтобы контролировать работу организаций, которые "спонсируются из-за рубежа и участвуют в политических акциях на территории России", сказано в пояснительной записке к проекту.

Законопроект предполагает, что СМИ, которые ссылаются на материалы таких общественных объединений, должны будут сообщать читателем об их статусе "иноагента".

Признавать "иноагентами" смогут и журналистов иностранных изданий, у которых есть аккредитация МИД России, если они занимаются "деятельностью, несовместимой с профессиональной".