Только "Мечта": как прошло первое заседание нового парламента Грузии

Нина Ахметели

Русская служба Би-би-си

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В первом заседании парламента 10-го созыва участвовали только депутаты "Грузинской мечты"

В пятницу прошло первое заседание новоизбранного парламента Грузии. Всего в парламент прошли девять партий, но участие в первом заседании приняли только депутаты правящей партии "Грузинская мечта-Демократическая Грузия". Это единственная политическая сила, признавшая результаты парламентских выборов 31 октября.

90 из 150 депутатских мест, согласно результатам голосования, достались кандидатам "Грузинской мечты". 60 из них прошли в законодательный орган по партийным спискам, а остальные 30 депутатов - это мажоритарии.

В зале собрались 88 депутатов "Грузинской мечты". Кресла их оппозиционных коллег были пустыми. Первая сессия парламента проходила на фоне акции протеста гражданских активистов и бойкота оппозиции.

"Общество сейчас смотрит на нас и говорит: "Мы устали", - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, открывая первую сессию парламента. - Мы устали от постоянной борьбы между двумя политическими полюсами".

Грузии нужна деполяризация, солидарность и единство, отметила президент, выразив надежду, что парламент 10-го созыва будет многопартийным.

Председатель Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания после представления результатов выборов, с которыми не согласилась ни одна из оппозиционных партий, зачитала текст присяги для новоизбранных депутатов.

На первом же заседании были избраны председатель парламента, его заместители и главы парламентских комитетов. У нового парламента будет прежний председатель - Арчил Талаквадзе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Часть оппозиционных партий в подтверждение отказа от депутатских мандатов подписала совместный меморандум

Часть оппозиционных партий тем временем демонстративно подписывала у здания дворца учащейся молодежи совместный меморандум в подтверждение отказа от депутатских мандатов, аннулирования своих партийных списков и бойкота парламента.

"Сегодня действительно важный день. То, что сегодня собрался однопартийный парламент, к сожалению, не победа, а часть того большого кризиса и поражения, которое потерпела грузинская демократия", - заявил лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

О своем отказе войти в парламент оппозиция объявила вскоре после обнародования предварительных результатов выборов 31 октября, заявляя о масштабной фальсификации выборов.

Тогда же оппозиция единогласно отказалась от участия во втором туре, который прошел 21 ноября в 17 мажоритарных округах.

"Здравая оппозиция"

Несмотря на то, что в зале заседания не было ни одного оппозиционного депутата, в правящей партии уверены, что новоизбранный парламент не будет однопартийным.

Тех, кто откажется от мандатов и аннулирует списки, здесь называют радикальной оппозицией или жертвами шантажа представителей прежних властей и экс-президента Михаила Саакашвили.

Исполнительный секретарь Ираклий Кобахидзе назвал "патологическими и одиозными политиками" Саакашвили, лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гигу Бокерия и Гигу Угулава, и гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари Архи" Нику Гварамия.

"Здравые политические силы и политики - это те, кто не связан и не ассоциируется с ними ни в какой форме, и им место в парламенте. Но тем, кто ассоциируется с такими нездоровыми политиками в той или иной форме, в парламенте места нет. Мы бы хотели, чтобы в парламенте были представлены здравые политические силы", - заявил Кобахидзе.

Ранее Кобахидзе назвал Саакашвили, который находится на Украине, "главным источником поляризации" в Грузии. Он отметил, что Саакашвили не удовлетворяет сразу два избирательных конституционных ценза - у него нет грузинского гражданства, и он заочно осужден.

"Несмотря на это, наши украинские коллеги, к сожалению, не смогли обеспечить превенцию участия в избирательных процессах Саакашвили. Хотя за это украинских друзей, которые сами стоят перед множеством трудностей, мы не можем критиковать. Урегулирование вопросов и обеспечение исполнения Конституции - это, в-первую очередь, наш долг", - сказал Кобахидзе.

По его словам, для этого в новоизбранном парламенте будет инициирован законопроект, по которому избирательная регистрация партии, чей лидер не удовлетворяет конституционному избирательному цензу, будет упразднена.

Таким образом, речь идет о крупнейшей оппозиционной партии, основанном Саакашвили "Едином Национальном Движении".

Оппозиционный блок "ЕНД-Объединенная оппозиция "Сила в Единстве" получил более 27% голосов избирателей на этих выборах.

Остальные семь оппозиционных партий, которые преодолели избирательный барьер, получили менее 4%.

За закрытыми дверями

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Первое заседание новоизбранного парламента открыла президент Грузии Саломе Зурабишвили

О том, что в вопросе отказа от депутатских мандатов единство оппозиции пошатнулось, говорят не только в правящей партии.

Несмотря на то, что все оппозиционные партии объявили бойкот первому заседанию парламента, получившие по два мандата партия "Граждане" и Республиканская партия, которая участвовала в этих выборах в блоке с ЕНД, не спешат обнулять свои партийные списки и подавать заявления об отказе от парламентских мандатов.

В Республиканской партии отметили, что мандаты они получили в основном благодаря поддержке сторонников "Единого Национального Движения", но они подадут заявления об отказе от мандатов сразу после окончания переговоров, которые продолжаются при участии международных посредников.

Речь идет о переговорах между правящей партией и оппозицией, которые начались в поисках выхода из кризиса, создавшегося после выборов. Переговоры проходят за закрытыми дверями при содействии западных дипломатов - послов ЕС и США. Всего с ноября прошло четыре раунда переговоров.

По словам лидера партии "Граждане" Алекcандра Элисашвили, на последнем раунде были сигналы к тому, что правящая партия пойдет на уступки, и будет достигнуто соглашение в связи с выдвигаемыми оппозицией требованиями, в том числе и в связи с досрочными выборами. Он обвинил своих оппозиционных коллег из "Европейской Грузии" в желании сорвать переговоры.

В "Европейской Грузии" в ответ заявили, что обвинения Элисашвили в адрес их лидеров больше похожи на поиск повода с его стороны войти в парламент. Не видит готовности властей пойти на уступки и большая часть оппозиции, главное требование которой - проведение досрочных выборов. При этом они выражают готовность продолжить переговоры при содействии западных дипломатов.

В совместном заявлении посольство США и делегация ЕС в Грузии выразили сожаление по поводу того, что не удалось достичь широкого соглашения до первого заседания парламента. При этом в заявлении отмечается, что, несмотря на то, что важные вопросы остались нерешенными, сторонам удалось достичь понимания по вопросу широкой избирательной реформы.

"Теперь мы призываем все стороны тщательно рассмотреть, как продвинуться к соглашению, которое позволит парламенту выполнять свою полноценную и жизненно важную роль по поддержанию и укреплению демократии, экономики и безопасности Грузии", - отмечается в заявлении.

По словам западных посредников, они и дальше готовы поддерживать усилия по достижению соглашения при наличии политической воли партий.