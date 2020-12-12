Верховный суд США отказался рассматривать иск о пересмотре итогов выборов

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Верховный суд США отказался принять к рассмотрению иск генпрокурора Техаса о пересмотре итогов выборов в четырех штатах, победу в которых одержал демократ Джо Байден.

Генпрокурор Техаса Кен Пакстон требовал пересмотреть результаты голосования в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Однако, по мнению суда, истец не смог привести юридических обоснований своего интереса к итогам выборах за пределами самого Техаса.

Пакстон, который сам проходит по уголовному делу о коррупции, настаивал, что избирательные бюллетени, отправленные в день выборов 3 ноября и пересчитанные уже после закрытия избирательных участков, не должны быть признаны не имеющими законной силы.

Его иск поддержали 17 прокуроров других штатов, также представляющих Республиканскую партию. Однако большинство экспертов с самого начала ожидали, что Верховный суд не станет рассматривать иск, так как на это нет юридических оснований.

После поражения на выборах президента США Дональд Трамп и его сторонники подали 52 иска в различные судебные инстанции страны, однако выиграли только один из этих исков. Заявление Пакстона отличалось тем, что было подано сразу в Верховный суд, минуя нижестоящие инстанции.