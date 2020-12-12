Башня из черепов в центре Мехико: археологи раскопали новые части

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Впервые это сооружение было обнаружено в центре Мехико в 2015 году

Aрхеологи из Мексиканского Национального иснтитута антропологии и истории раскопали новые части ацтекской башни из черепов, которая расположена непосредственно под центром современного Мехико.

По мнению экспертов, обнаруженные части сооружения - это фасад и восточная часть башни, в которой в совокупности, как насчитали ученые, содержится 119 черепов, в дополнение к сотням других, найденных ранее.

Впервые башню Уэй Цомпатли, известную по легендам и историческим документам, обнаружили в 2015 году во время рестраврации старинного здания в центре столицы.

Предположительно, это сооружение, известное как Уэй Цомпатли, является жертвенником в святилище ацтекского бога солнца, войны и человеческих жертвоприношений.

Башня из черепов находилась сбоку в храме Уицилопочтли - верховного божества и патрона главного города ацтеков Теночитлана.

Ацтеки, говорившие на языке науатль, населяли довольно существенную часть центрального Мексики и имели свое государство, датируемое XIV-XVI вв.

Их цивилизация была завоевана испанскими конкистадорами, которые во главе с Эрнаном Кортесом захватили Теночитлан в 1521 году.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Башня находится там, где когда-то находился главный храм ацтеков Темпло Майор

Известно, что схожее сооружение, составленное из человеческих останков, наводило ужас на солдат, прибывших на американский континент вместе с конкистадорами.

Эта структура в форме цилиндра находится рядом с центральным собором Мехико, который был построен на том месте, где находился Темпло Майор - главный храм Теночитлана.

"Темпло Майор продолжает нас удивлять, так как Уэй Цомпатли, без сомнения, является одной из самых впечатляющих археологических находок, сделанных в Мексике за последние годы", - сказала министр культуры Алехандра Фраусто.

Археологи установили, что эта башня диаметром в 4,7 метров сооружалась в три приема, примерно с 1486 по 1502 гг.

Изначально ученые полагали, что все обнаруженные черепа принадлежали когда-то вражеским воинам, однако выяснилось, что часть из них - это останки женщин и детей. Это дало основания полагать, что здесь также делались жертвоприношения ацтекским богам.