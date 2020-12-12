Космический туризм: компания Virgin отправляет ракетоплан "Юнити" в испытательный полет

Джонатан Эймос, Виктория Гилл

Би-би-си

Автор фото, Virgin Galactic

Компания Virgin Galactic в субботу проводит в тестовом режиме полет своего туристического ракетоплана "Юнити".

Запуск ракетоплана с командой на борту произойдет в американском штате Нью-Мексико.

Принадлежащая британскому предпринимателю сэру Ричарду Брэнсону компания Virgin Galactic планирует начать отправлять туристов в космос в будущем году.

На такое путешествие уже подписались более 600 человек, оплативших билеты; среди них поп-звезда Джастин Бибер и голливудский актер Леонардо Ди Каприо.

Запланированный на субботу запуск станет одним из трех финальных испытательно-демонстрационных полетов перед началом коммерческих путешествий.

По плану, в третьем из них будет участвовать сам Ричард Брэнсон, чтобы на себе протестировать услугу, которую он обещает клиентам вот уже 16 лет.

Ракетоплан Virgin Galactic поднимается в воздух самолетом-носителем, а затем отделяется и включает собственный ракетный двигатель.

Субботний полет проведут два пилота - бывший астронавт НАСА Си Джей Стеркоу и старший летчик-испытатель Galactic Дейв Маккей.

Они должны протестировать все оборудование, совершив пролет над космопортом Spaceport America, который специально был построен для коммерческих полетов в космос властями штата Нью-Мексико.

В частности, будет проверяться работа усовершенствованных горизонтальных стабилизаторов и управление полетом при ускорении.

"Это будет очень надежной и низкозатратной системой. Это инновационная технология, и ее разработка потребовала немало усилий", - сказал Би-би-си Уилл Уайтхорн, бывший глава Virgin Galactic, а ныне президент британской ассоциации аэрокосмических компаний UK Space Industry Group.

Во время пилотируемого испытательного полета ракетоплана SpaceShipTwo в 2014 году разбился один из пилотов, после чего компания провела расследование обстоятельств этой катастрофы и усовершенствовала технологию.

В этом году из-за пандемии работы шли медленнее, чем предполагалось, из-за нехватки персонала, как на космопорте в Нью-Мехико, так и на производстве Virgin Galactic в Калифорнии.

"Но когда речь идет о космосе, то вы ни с кем не соревнуетесь. Вы соревнуетесь за то, чтобы все было безопасно", - отметил Уайтхорн.

Планируется, что новый ракетоплан будет также служить тренировочным центром для подготовки будущих космических пилотов.

Автор фото, Virgin Galactic Подпись к фото, В салоне ракетоплана имеется огромное зеркало - чтобы пассажиры могли наблюдать себя в состоянии невесомости

Недавно компания Virgin Galactic показала, как будте выглядеть салон ракетоплана.

Пассажиры будут сидеть в мобильных креслах, чтобы легче было справляться с перегрузками в разные фазы полета - во время запуска корабля в космос и во время снижения на Землю.

У каждого пассажира будет собственный монитор, где будут указываться все технические параметры полёта. В салоне будет 12 огромных иллюминаторов - больше чем в любом другом космическом корабле в истории - чтобы никому из пассажиров не пришлось сражаться за место у окна.