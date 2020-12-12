В Иране повесили оппозиционного журналиста. Его обвиняли в разжигании беспорядков

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Иран казнил журналиста, которого обвиняли в использовании приложения Telegram для "разжигания инакомыслия". Накануне к длительному заключению приговорили звезду "Инстаграма", которая использовала грим и фоторедактор, чтобы походить на жертву пластических операций.

Рухолла Зам был повешен в субботу, после того как Верховный суд оставил в силе вынесенный ему смертный приговор, сообщило гостелевидение.

Неясно, как именно был арестован Зам, проживавший в изгнании во Франции. По некоторым данным, он был задержан после того, как приехал в Ирак в прошлом году.

Он руководил популярным оппозиционным сайтом Amadnews.

Иран обвиняет портал в разжигании протестов в стране в 2017-2018 годах.

Издание, у которого более миллиона подписчиков в сервисе Telegram, распространяло видео протестов и разоблачительную информацию об иранских чиновниках.

После закрытия иранским правительством портал открылся под новым названием.

Зам - сын священнослужителя и члена Реформистской партии Мохаммеда Али Зама - был осужден по статье, название которой можно буквально перевести как "сеянье порока на земле".

Однако правозащитная организация Amnesty International заявила, что он стал жертвой "несправедливого судебного процесса, основанного на показаниях, данных под давлением".

Ранее на этой неделе французский МИД назвал решение Верховного суд оставить в силе смертный приговор "серьезным нападением на свободу слова и свободу прессы в Иране", сообщает Рейтер.

Заму было предоставлено политическое убежище во Франции, когда он находился в заключении в Иране после президентских выборов 2009 года, спровоцировавших протесты.

Корпус стражей исламской революции ранее заявил, что использовал "современные методы разведки и новаторскую тактику", что позволило ему "обмануть" иностранные спецслужбы и арестовать Зама.

Согласно заявлению корпуса стражей, Зам находился "под руководством" и защитой разведслужб Франции, Израиля и США.

По данным Ассошиэйтед пресс, Зама показало иранское телевидение, он принес извинения за свои действия.

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Днем ранее стало известно, что иранская звезда "Инстаграма" Сахар Табар была приговорена к 10 годам заключения за свою деятельность в соцсетях.

По данным местных СМИ, ее осудили по четырем пунктам обвинения и оправдали по двум другим, а также что она надеется на помилование.

Сахар Табар стала популярной фигурой в социальных сетях, благодаря кадрам в образе жертвы пластических операций. Позже выяснилось, что ее внешний вид в большей степени был заслугой макияжа и фоторедакторов, превращавших ее в персонажа мультфильма 2005 года "Труп невесты".

Год назад ей предъявили обвинения, среди которых "богохульство", "поощрение порока у молодежи" и "подстрекательство к насилию" - согласно заявлению властей, после большого количества жалоб на ее аккаунт.