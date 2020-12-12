Карабахский конфликт: Армения обвинила Азербайджан в попытке нового наступления

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По условиям перемирия к Азербайджану перешли территории семи районов

Минобороны Армении заявило, что вооруженные силы Азербайджана начали наступление в Нагорном Карабахе. До этого об атаке азербайджанских военных и троих раненых сообщали в непризнанной республике.

"12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд республики Арцах [непризнанная Нагорно-Карабахская республика]. Армия обороны предпринимает соответствующие действия", - отмечается в сообщении минобороны Армении.

Хин Таглар и Хцаберд - два армянских села, оказавшиеся анклавами, в то время как вся остальная Гадрутская область сейчас находится под контролем ВС Азербайджана.

Ранее министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о ранении трех военнослужащих Армии обороны Карабаха при попытке атаки азербайджанской стороны в пятницу вечером.

"Одиннадцатого декабря примерно в 20:40 (19:40 мск) противник предпринял попытку атаки на боевые позиции Армии обороны, дислоцированные на южном направлении. В результате завязавшейся перестрелки огнестрельные ранения различной степени получили трое резервистов. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Российское министерство обороны подтвердило, что миротворцы зафиксировали один случай нарушения режима прекращения огня 11 декабря в Гадрутском районе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил относительно стабильную ситуацию в Карабахе, но высказал беспокойство в связи с этими инцидентами.

В субботу сопредседатели Минской группы ОБСЕ от США и Франции прибыли с визитом в Баку, их принял президент Алиев.

Война в Карабахе началась 27 сентября и закончилась в ночь с 9 на 10 ноября, когда лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента России договорились о прекращении огня.

По условиям перемирия к Азербайджану перешли территории семи районов, оккупированных армянскими силами в результате первой карабахской войны, а также часть Нагорного Карабаха, которую заняла азербайджанская армия в ходе этой войны, в том числе города Шушу и Гадрут.

Вывод армянских сил уже завершился по графику, оговоренному лидерами по условиями перемирия. 1 декабря они вышли из последнего - Лачинского - района.

В Азербайджане такой исход войны восприняли как победу, и решением президента Ильхама Алиева 8 ноября будет отмечаться в Азербайджане как День победы.