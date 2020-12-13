Скончался писатель, автор шпионских романов Джон Ле Карре

Автор фото, Getty Images

Британский писатель-романист Джон Ле Карре, более всего известный по книгам "Шпион, выйди вон" и "Шпион, который вернулся с холода", скончался в возрасте 89 лет.

О смерти писателя сообщил его литературный агент.

"С глубоким прискорбием я вынужден поделиться с вами новостью о том, что Дэвид Корнуэлл, известный всему миру как Джон Ле Карре, скончался после скоротечной [не связанной с Covid-19] болезни вечером в субботу", - сказал глава издательского дома The Curtis Brown Group Джонни Геллер.

Ле Карре часто называли автором шпионских романов, однако его литературные полотна всегда демонстрировали гораздо более широкий срез тем - от морально-этических дилемм до полных лиризма размышлений о разделении власти между человеком и государством.

Его перу принадлежат более двух десятков романов, изданных миллионами экземпляров на многих языках, в том числе на русском. Самый известный среди них - "Шпион, который вернулся с холода".