Коронавирус в мире: немцы проведут Рождество взаперти, в Лондоне хотят объявить наивысшую степень угрозы

Автор фото, EPA Подпись к фото, Власти Германии считают, что виной резко ухудшевшейся ситуации - предрождественское столпотворение в магазинах

Власти Германии прибегли к крайним мерам, которые могут сохраниться до конца зимы, в Южной Корее - пик эпидемии, на международных рейсах появится новая система отслеживания больных и первый этап вакцинации в США. Эти и другие новости о развитии ситуации с Covid-19 в мире - в нашем ежедневном обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент число заразившихся коронавирусом в мире составляет 72,3 млн человек, умерли - 1,6 млн.

Лондон в ближайшие часы может оказаться в третьей категории эпидемиологической угрозы из-за резкого скачка заболеваемости в британской столице. После окончания недавнего локдауна 2 декабря страна была поделена на три категории: средней угрозы, высокой и наивысшей. Исходя из этого, в разных регионах Великобритании были сохранены ограничительные меры разной степени жесткости.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Так выглядит центр Лондона последних дней

Лондон оказался во второй категории: люди могли встречаться в пабах и ресторанах, значительная часть магазинов и заведений была открыта. Ожидается, что решение о переводе Лондона в третью категорию угрозы будет принято в течение дня.

По мере того, как в ряде стран мира началась массовая вакцинация, правительство Франции предложило другим странам Евросоюза сообща пожертвовать 5% закупленных доз вакцины странам, не имеющим финансовой возможности ее приобрести. Согласно проекту под названием COVAX, курируемому ВОЗ, до конца 2021 года планируется выделить 2 млрд доз для вакцинации 20% самых бедных слоев населения в развивающихся странах. Если ЕС поддержит предложение Франции, пожертвование блока составит 65 млн доз от намеченного количества.

Германия закрывается наглухо

В преддверии Рождества Германия снова вводит полный общенациональный локдаун после нескольких недель послаблений. В воскресенье Ангела Меркель заявила, что в стране отмечены рекордные показатели заболеваемости и смертности. Со среды закрываются магазины товаров не первоочередного значения, парикмахерские, салоны красоты и школы. Компаниям рекомендовано максимально продлить сотрудникам рождественские каникулы и обеспечить работу из дома.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В рождественский период мобильные медбригады в Германии предлагают бесплатный тест на Covid-19 всем желающим

Встречи компаниями в домах, в том числе и в Рождество, будут ограничены. Также запрещены празднования на улицах и продажа фейерверков.

"Все это наложит отпечаток на праздники, мы это знаем. Но ситуация вынуждает нас пойти на такой шаг", - сказала Ангела Меркель.

Локдаун продлится до 10 января, но этот срок может быть продлен. По словам главы офиса канцлера Хельги Браун, снятие ограничений вряд ли будет возможно в течение всей зимы или до того момента, когда в стране появится достаточно вакцины для всего населения.

В мире: новые антирекорды и вакцинация

В США начинается первый этап самой масштабной в истории страны кампании вакцинации. Первые три миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech разосланы по всей стране со склада в штате Мичиган. На прошлой неделе специальный регулятор США одобрил вакцину для массового применения. Решение принималось в экстренном порядке ввиду критической ситуации в стране.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Первые дозы вакцины распределены равномерно между всеми 50 американскими штатами

Первыми вакцину получат медработники и пожилые люди старше определенного возраста. Ранее сообщалось, что в числе первых также будут члены администрации Дональда Трампа, однако пока еще действующий президент заявил, что это решение пересмотрено.

Сингапур также одобрил Pfizer-BioNTech к применению. Власти рассчитывают, что первая партия вакцины поступит в страну уже к концу декабря.

Власти Южной Кореи ужесточают ограничительные меры в Сеуле и окрестностях, после того как суточный показатель новых случаев заболевания превысил тысячу. Школы в регионе снова переходят на онлайн-обучение по меньшей мере до конца декабря. Также закроется целый ряд предприятий. Южная Корея переживает самый тяжелый этап развития эпидемии. Показатели заболеваемости и смертности превысили прежний максимум, наблюдавшийся в феврале этого года.

В Японии впервые с начала эпидемии зарегистрировано более трех тысяч заболевших за одни сутки. Всего в стране, по данным Университета Джонса Хопкинса, заболели 181,6 тыс. человек, умерли - 2,5 тыс. По сравнению со многими странами мира, эти показатели считаются благоприятными, однако японская экономика пережила серьезный удар.

Новые правила для пассажиров

В ближайшие недели ряд крупных авиакомпаний, включая United, JetBlue и Lufthansa, планируют ввести в обращение новое приложение для смартфонов CommonPass. С его помощью можно будет отслеживать историю сдачи тестов на Covid-19 каждого пассажира международного рейса, их результаты, а также в будущем, возможно, и историю вакцинации.

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CommonPass будет уведомлять пользователей о правилах полета той или иной авиалинией, например, о необходимости предъявить отрицательные результаты теста.