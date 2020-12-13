Газета Times утверждает, что Навального пытались отравить "Новичком" дважды

Автор фото, EPA Подпись к фото, Навального выписали из немецкой клиники "Шарите" в конце сентября

Российского оппозиционера Алексея Навального пытались отравить веществом класса "Новичок" второй раз, непосредственно перед отправкой из Омска в Германию, утверждает газета Times со ссылкой на анонимные источники. Подтверждений этой информации нет, российские и немецкие власти пока не комментировали это заявление.

"Источники в спецслужбах Германии сообщили своим британским коллегам, что нападавшие совершили еще одну попытку, когда Навальный лежал в искусственной коме - перед тем, как его отправили медицинским рейсом в Германию", - говорится в материале издания.

"Это было сделано, чтобы он был мертв к прибытию в Берлин", - цитирует газета слова одного из источников.

Опрошенные эксперты заявили Times, что Навального, по всей видимости, опять спас введенный атропин.

Отравление Навального

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, когда он летел из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего самолет экстренно приземлился в аэропорту Омска, и политика доставили в местную больницу скорой помощи №1.

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Власти Германии, куда позже был транспортирован Навальный, пришли к выводу, что он был отравлен веществом группы "Новичок". По их данным, наличие в анализах политика следов этого нервно-паралитического вещества подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

Также данные об отравлении подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Российская сторона настаивает, что в анализах, которые брали у Навального в омской больнице, следов каких-либо отравляющих веществ найдено не было. Уголовное дело в России возбуждено не было, но до сих пор ведется доследственная проверка.

Итогом проверки может стать либо возбуждение уголовного дела, либо отказ в его возбуждении. Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела выносились уже по меньшей мере дважды и сразу же отменялись.

Проверить инцидент с отравлением оппозиционера Алексея Навального в рамках уголовного дела невозможно, так как для этого нет материалов, сказал президент России Владимир Путин 10 декабря во время встречи с Советом по правам человека.