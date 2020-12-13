Протесты в Беларуси: демонстранты вышли на "марши народного обвинения"
В Минске и других белорусских городах в воскресенье проходят ставшие регулярными акции протеста. С конца ноября демонстрации проходят в новом формате: протестующие собираются и гуляют в районных центрах, предпочитая не заходить в центр города.
Власти также отреагировали на смену тактики - в центре Минска не наблюдается масштабного скопления спецтехники, метрополитен еще не объявлял об обычном для воскресенья закрытии центральных станций, а мобильные операторы - о блокировки связи. При этом белорусские силовики "контролируют ситуацию в наиболее протестных микрорайонах Минска", сообщает РИА Новости.
Пока сообщается о точечных задержаниях нескольких человек.
В Беларуси в воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности - в том числе, из-за сильного гололеда. Тем не менее СМИ сообщают, что в городе замечены водометы.
"В богатой палитре эмоций у каждого из нас есть и страх, и усталость, но ещё сильнее - жажда справедливости. Выход каждого из нас завтра - это отказ подчиняться насилию и лжи. Это еще один шаг к новой стране, в которой будет цениться каждый. Это требование справедливости и закона", - говорится в анонсе "Марша народного обвинения" в телеграм-канале Nexta Live, координирующем протесты.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в воскресенье совершает визит в Германию. На понедельник намечена ее встреча с президентом Германии Франком Вальтером-Штайнмайером. Также Тихановская примет участие в экуменической молитве в Берлинском соборе и выступит с небольшой речью. В начале октября Тихановская встречалась с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Демонстранты, каждое воскресенье выходящие на несанкционированные акции протеста, требуют отставки находящегося 26 лет у власти Александра Лукашенко и пересмотра результатов августовских выборов.