Дайджест: в США начинается вакцинация, хакеры взломали серверы американского минфина

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Первые партии вакцин прибывают в аэропорт города Луисвилл в американском штате Кентукки

Первые дозы вакцины, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech, должны быть доставлены в 145 городов США днем в понедельник. Сразу после этого начнется массовая вакцинация.

В минувшую пятницу Департамент по контролю за качеством продуктов и медикаментов (FDA) в экстренном порядке одобрил использование вакцины против коронавируса вслед за Британией, Канадой и другими странами.

Вакцинирование проходит в два этапа: сначала делается первая инъекция, а через 21 день - вторая.

Согласно планам американских властей, в первую очередь доступ к вакцине получат 21 млн жителей США, работающих в сфере здравоохранения, и 3 млн человек, находящихся в домах для престарелых.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Грузовики с вакциной сопровождала Служба федеральных маршалов США

На прошлой неделе министр здравоохранения США Алекс Азар пообещал, что до нового года правительство обеспечит доступ к вакцине для 20 млн американцев.

В приоритетном списке пока упомянуты только сотрудники экстренных служб, включая полицейских и пожарных, учителя и жители страны, страдающие тяжелыми заболеваниями. Остальным американцам придется ждать своей очереди еще несколько месяцев.

Ожидается, что на этой неделе власти США могут одобрить применение еще одной вакцины, разработанной компанией Moderna.

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Мосгорсуд проведет первое заседание по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках.

Бывшие сотрудники УВД по Западному административному округу Москвы обвиняются в превышении полномочий, фальсификациях и незаконном обороте наркотиков.

Прокуратура в ходе предварительных слушаний настаивала на закрытии процесса, в то время как сам Голунов и его адвокат настаивали на слушаниях в открытом режиме.

В итоге суд решил провести процесс в открытом режиме - за исключением обсуждения трех томов, на которых стоит гриф "секретно".

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились продолжить переговоры об условиях брексита по истечении установленного ими крайнего срока в воскресенье.

В субботу переговоры продолжались до глубокой ночи, однако сблизить позиции стороны не смогли - условия, выдвинутые Брюсселем, в Лондоне считают неприемлемыми.

В совместном заявлении сказано, что несмотря на то, что длившиеся почти год переговоры отняли у сторон много сил, было решено их продолжить уже после истечения крайнего срока в воскресенье.

"Мы поручили нашим командам продолжить переговоры и посмотреть, может ли быть достигнуто соглашение даже на этой поздней стадии", - говорится в нем.

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В воскресенье неизвестный открыл стрельбу в конце выступления хора в кафедральном соборе Иоанна Богослова в Нью-Йорке.

Полиция применила оружие; стрелявший был доставлен в больницу в критическом состоянии и впоследствии скончался.

О его личности и мотивах ничего не известно.

Инцидент произошел во время рождественского выступления на ступенях собора.

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Британский писатель-романист Джон Ле Карре, более всего известный по книгам "Шпион, выйди вон" и "Шпион, который вернулся с холода", скончался в возрасте 89 лет.

"С глубоким прискорбием я вынужден поделиться с вами новостью о том, что Дэвид Корнуэлл, известный всему миру как Джон Ле Карре, скончался после скоротечной [не связанной с Covid-19] болезни вечером в субботу", - сказал глава издательского дома The Curtis Brown Group Джонни Геллер.

Ле Карре часто называли автором шпионских романов, однако его литературные полотна всегда демонстрировали гораздо более широкий срез тем - от морально-этических дилемм до полных лиризма размышлений о разделении власти между человеком и государством.

Его перу принадлежат более двух десятков романов, изданных миллионами экземпляров на многих языках, в том числе на русском. Самый известный среди них - "Шпион, который вернулся с холода".

Источники сразу нескольких американских изданий сообщили, что российским хакерам удалось взломать серверы министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации (NTIA), которое входит в министерство торговли, и в течение нескольких месяцев отслеживать переписку сотрудников.

По данным газеты Washington Post, взлом организовали хакеры из группы, известной, как APT29 или Cozy Bear. В США считают, что в эту группу входят офицеры российской военной разведки, действующие по приказу государства.

Агентство Рейтер, в свою очередь, утверждает, что доступ к серверам был получен после взлома офисного пакета Microsoft Office 365, который был установлен на рабочих компьютерах NTIA.

О нанесенном хакерами ущербе пока не сообщается, но новая атака стала поводом для экстренного заседания Совета национальной безопасности США в минувшие выходные.

Министерство торговли подтвердило телекомпании NBC факт взлома, добавив, что власти уже поручили ФБР расследование инцидента.

Российское посольство в США назвало утверждения американских СМИ безосновательными.

"Россия не проводит "наступательных" операций в виртуальной среде", - говорится в сообщении посольства в "Фейсбуке".

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