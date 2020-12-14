"Народ попроще и едят макароны по-флотски". Как Путин борется с ценами

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

СМИ пытаются разгадать планы правительства России по сдерживанию цен на продукты после яростной критики президента Владимира Путина. "Известия" утверждают, что цены на сахар и подсолнечное масло могут заморозить с 1 января, "Ведомости" пишут, что правительство хочет ввести пошлину на экспорт пшеницы, а гостелевидение обильно цитирует недовольного Путина.

Что узнали СМИ

Профильные ведомства предложат правительству зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января до 1 апреля, пишут "Известия", напоминая, что именно эти товары "драматично подорожали в ноябре". Издание ссылается на свои источники, которые участвуют в совещаниях по стабилизации цен.

По словам собеседников "Известий", договоренность будет закреплена в форме соглашения между компаниями. Один из источников добавил, что стороны переговоров по сути обсуждают госрегулирование цен. Если зафиксировать стоимость продукции на том уровне, который не выгоден производителям, бизнес может приостановить поставки товаров в торговые сети.

"Дефицит сахара и подсолнечного масла может стать вполне реальной проблемой", - предупреждает издание.

О том, что производители и торговые сети могут заключить соглашение для сдерживания цен на сахар и масло, ранее писал "Коммерсант".

Есть и другая идея. Минсельхоз и министерство экономического развития подготовили предложения о регулировании экспорта зерновых культур, сообщили "Ведомостям" два человека, участвовавших в обсуждении этого вопроса, а также федеральный чиновник.

По их информации, с 15 февраля по 30 июня будет действовать квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы. Она составит 17,5 млн тонн. В пределах этой квоты для пшеницы будет действовать пошлина в размере 25 евро за тонну. Для трех других культур она будет нулевой. Если экспортер захочет превысить квоту, поставки всех четырех культур будут облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости, узнали суть предложения "Ведомости".

Хроника борьбы с ценами

Все началось в среду, 9 декабря, когда Путин на совещании с членами правительства остался недоволен докладом министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

"Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе. Помните, как тогда говорили? - сказал Путин. - Тогда говорили: в Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке".

Путин сказал министрам еще много чего о доступности продуктов, но тогда это осталось за кадром. А на следующее утро премьер Михаил Мишустин сам обрушился на министерства с критикой и потребовал к пяти вечера "без воды" доложить ему о ситуации и "мерах по решению проблемы".

За ценами должны следить антимонопольная служба и министерства экономического развития, сельского хозяйства и торговли, а контролировать их должен первый вице-премьеры Андрей Белоусов, напомнил Мишустин. "Если президент указывает нам на сложившуюся ситуацию, значит работа всех перечисленных мною структур и их руководителей дает сбой", - сказал он.

В тот же день, как узнали СМИ, в правительстве провели совещание с представителями бизнеса с участием Белоусова и Патрушева. Бизнесу рекомендовали ограничить цены на подсолнечное масло (не более 110 рублей за литр) и сахар (45 рублей в рознице), сообщали Интерфакс, РИА Новости и Forbes.

Вечером в четверг Мишустин собрал вице-премьеров и потребовал со следующей недели еженедельно докладывать ему о ситуации "с ценами на базовую продовольственную корзину" - а также сообщать "лично и незамедлительно", если потребуется "принимать срочные решения".

В пятницу Генпрокуратура России заявила о проверке "необоснованного роста цен" на базовые продукты питания - сахара на 71,5%, подсолнечного масла - на 23,8%, муки - на 12,9%, хлеба - на 6,3%.

В субботу из новостей стало известно, что работа кипит и выходные - премьер утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами. "За ситуацией с ценами на продукты Михаил Мишустин будет следить лично", - сообщила пресс-служба правительства.

А в воскресенье выяснилось, что власти приберегли цитаты президента о ценах до выходных. То, как он борется с ценами, показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Например, на реплику министра сельского хозяйства Патрушева о предполагаемой стабилизации цен на следующей неделе Путин ответил так: "Меня такая формулировка в данном случае не устраивает! Не "я надеюсь", а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано! И вы, и [министр экономического развития Максим] Решетников! Но мы здесь сидим для того, чтобы думать о том, как другие люди питаются! Значит, мука выросла почти 13%... А это кто? Что, я не знаю что ли, кто вывозит? И вы знаете!"

Как пишут в понедельник "Ведомости", за счет пошлины на экспорт пшеницы власти хотят снизить стоимость на нее на внутреннем рынке.

Пандемия коронавируса к происходящему не имеет отношения, ссылки на нее только усугубляют положение чиновников в глазах граждан, передает слова Путина Интерфакс. "Это же не шуточки! Безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины - а вы мне сказки рассказываете здесь!" - цитировала президента программа "Москва. Кремль. Путин".

И еще одна запоминающаяся цитата: "Наши граждане в большинстве своем, в большинстве... В Москве и в Петербурге - там, конечно, заказывают болоньезе... У нас народ попроще и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего".

"Властям надо как-то реагировать"

В четверг, 17 декабря состоится большая ежегодна пресс-конференция Путина. Издание The Bell со предполагает, что наступление на рост цен - пиар-акция перед этой пресс-конференцией.

"Заявления правительства о готовности регулировать цены на продукты - это жест некого отчаяния, поскольку в стране продолжается экономический кризис, а эффективных мер по борьбе с ним у властей до сих пор не выработано. Основная проблема ведь заключается не в ценах, а в падении доходов населения", - говорил изданию ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов.

В ноябре цены на продукты по сравнению с ноябрем 2019 года выросли на 6,16%, следует из данных Росстата. Больше всего подорожал сахар-песок - цены выросли на 65%. Подорожание сахара в России также может быть связано с ростом цен за рубежом.

Резко подорожало и подсолнечное масло - цены в ноябре выросли на 24% по сравнению с ноябрем годом ранее. На рост цен могли повлиять неблагоприятные прогнозы по сбору подсолнечника.

Глава аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов говорил "Коммерсанту", что рост цен на масло и сахар происходит на фоне повышения мировых котировок и падения рубля, а установка предельных оптовых цен в принципе вряд ли сработает: либо эти цены будут ниже текущих, либо поставщики просто приостановят отгрузки.

А миллиардер Олег Дерипаска по традиции обвинил в росте цен ЦБ. "Здесь нужно менять подход: если мы предоставим аграрному сектору деньги хотя бы под такой же процент, как в Европе или в Америке, не будет никакого роста цен. Будет избыточное предложение", - написал он в телеграм-канале.