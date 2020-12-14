Коронавирус в России: достигла ли страна плато и когда начнется спуск?
Суточный прирост заражений Covid-19 в России опустился ниже 28 тысяч. Число новых случаев колеблется около этой отметки. Можно считать, что Россия вышла на плато по коронавирусу, считает врач-иммунолог. Но спуск с плато начнется только после массовой вакцинации, предупреждает он.
Снова меньше 28 тысяч
За последние сутки в России зарегистрировали 27 328 заражений коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. До этого три дня подряд число новых случаев превышало 28 тысяч. В четверг 10 декабря фиксировали 27 927 случаев Covid-19, в среду и вторник их было меньше 27 тысяч, а рекордные 29 039 выявили 6 декабря.
Можно считать, что Россия вышла на плато по коронавирусу, это важно для системы здравоохранения, сказал РИА Новости врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Относительная стабилизация суточного прироста позволяет соотнести число пациентов, которым требуется госпитализация, с количеством коек, аппаратуры, лекарств и врачей, "чтобы меньше людей в результате умирало", пояснил эксперт.
Спускаться с плато Россия начнет нескоро, считает Жемчугов. По его оценке, это произойдет, когда число переболевших или вакцинированных будет приближаться к 70%: "Тогда начнется торможение, и с этого плато будет спуск".
Вакцинация врачей, учителей и соцработников началась в Москве неделю назад. С понедельника по решению мэра Сергея Собянина список расширен - в него включены работники культуры, торговли и услуг. Российские регионы получат в декабре около 500 тысяч доз вакцины от коронавируса, говорил в пятницу премьер Михаил Мишустин.
По информации оперативного штаба, в России за сутки умерли 450 пациентов с Covid-19 (накануне - 488, а в пятницу фиксировали рекордные 613 смертей). Выздоровели за сутки 18 562 человек.
За все время пандемии зарегистрировано 2 681 256 заражений, 2 124 797 выздоровевших и 47 391 летальный исход. Это данные штаба. Росстат же в четверг сообщил, что общее число умерших от Covid-19 только за апрель-октябрь составило 78 623 человек (они считают по разным методикам).
Ситуация в Москве
Коронавирусные ограничения в Москве ужесточат, если медики не будут справляться, заявил тем временем Собянин в фильме "Опасный вирус. Первый год" на телеканале "Россия 1". Сейчас, по его оценке, у городской системы здравоохранения "еще достаточно большой" запас прочности.
Собянин также пообещал не ограничивать продажу алкоголя в новогодние праздники в столице.
В Москве за последние сутки выявили 5 874 заразившихся, из них в больницы отправили 1 370 человек - почти на 100 меньше, чем накануне, когда суточный прирост составлял 6 425 новых случаев.
Москвичи чаще сдают тест на коронавирусную инфекцию в понедельник и вторник, анализ занимает до 48 часов, а результаты становятся известны к середине недели, поэтому в первые рабочие дни уже не первую неделю фиксируется спад заболеваемости, разъяснял ранее городской оперативный штаб.
За последние сутки в Москве умерли 75 заразившихся. Среди жертв Covid-19 - диктор Евгений Хорошевцев, которого называют "голосом Кремля": он озвучивал протокольные мероприятия президента России.
Путин не в бункере
В том же фильме "Опасный вирус. Первый год" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал распространенное мнение, что Владимир Путин якобы укрылся от коронавируса в бункере в подмосковной резиденции.
"Нет, Путин сейчас живет в Ново-Огарево, собственно, где он и жил и до пандемии", - сказал Песков. В резиденции есть врачи, эпидемиологи и другие специалисты, которые составляют график мероприятий президента с точки зрения медицины, добавил он.
Путин, по словам Пескова, "там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда - не так часто, как хотелось бы ему, но все-таки летает в командировки, технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно".
17 декабря из Ново-Огарево, как сообщал Кремль, Путин проведет большую конференцию - первую за время пандемии.
Издание "Проект" на прошлой неделе писало, что кабинеты Путина в подмосковном Ново-Огарево и сочинской резиденции "Бочаров ручей" оформлены одинаково, чтобы скрывать реальное местоположение президента. "Никаких одинаковых кабинетов нет, у президента много кабинетов в разных городах, он ими пользуется", - отвечал на это Песков.
Представитель Кремля подтвердил в "Опасном вирусе", что те, с кем Путин встречается лично, а не в режиме онлайн, должны пройти тесты. "Где он будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими", - сказал Песков.
"Аэрофлот" не пустит без маски, даже если она противопоказана
"Аэрофлот" усилил контроль за ношением масок на борту. В самолеты не будут пускать даже тех, кто не может носить их по медицинским показаниям.
"Авиакомпания придерживается жесткой позиции в отношении нарушителей. Пассажиры, которые по любым причинам отказываются надлежащим образом использовать средства индивидуальной защиты, не допускаются к полету", - говорится в заявлении авиакомпании.
Пассажиры обязаны носить маску на протяжении всего полета, снять ее можно только во время обеда, есть ли его подают на рейсе.
"Пассажиры, ношение маски для которых невозможно по медицинским показаниям или иным причинам, в соответствии с требованием действующего законодательства не могут быть допущены к полету", - предупредили в "Аэрофлоте".