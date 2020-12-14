Коронавирус в России: достигла ли страна плато и когда начнется спуск?

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Суточный прирост заражений Covid-19 в России опустился ниже 28 тысяч. Число новых случаев колеблется около этой отметки. Можно считать, что Россия вышла на плато по коронавирусу, считает врач-иммунолог. Но спуск с плато начнется только после массовой вакцинации, предупреждает он.

Снова меньше 28 тысяч

За последние сутки в России зарегистрировали 27 328 заражений коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. До этого три дня подряд число новых случаев превышало 28 тысяч. В четверг 10 декабря фиксировали 27 927 случаев Covid-19, в среду и вторник их было меньше 27 тысяч, а рекордные 29 039 выявили 6 декабря.

Можно считать, что Россия вышла на плато по коронавирусу, это важно для системы здравоохранения, сказал РИА Новости врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Относительная стабилизация суточного прироста позволяет соотнести число пациентов, которым требуется госпитализация, с количеством коек, аппаратуры, лекарств и врачей, "чтобы меньше людей в результате умирало", пояснил эксперт.

Спускаться с плато Россия начнет нескоро, считает Жемчугов. По его оценке, это произойдет, когда число переболевших или вакцинированных будет приближаться к 70%: "Тогда начнется торможение, и с этого плато будет спуск".

Вакцинация врачей, учителей и соцработников началась в Москве неделю назад. С понедельника по решению мэра Сергея Собянина список расширен - в него включены работники культуры, торговли и услуг. Российские регионы получат в декабре около 500 тысяч доз вакцины от коронавируса, говорил в пятницу премьер Михаил Мишустин.

По информации оперативного штаба, в России за сутки умерли 450 пациентов с Covid-19 (накануне - 488, а в пятницу фиксировали рекордные 613 смертей). Выздоровели за сутки 18 562 человек.

За все время пандемии зарегистрировано 2 681 256 заражений, 2 124 797 выздоровевших и 47 391 летальный исход. Это данные штаба. Росстат же в четверг сообщил, что общее число умерших от Covid-19 только за апрель-октябрь составило 78 623 человек (они считают по разным методикам).

Ситуация в Москве

Коронавирусные ограничения в Москве ужесточат, если медики не будут справляться, заявил тем временем Собянин в фильме "Опасный вирус. Первый год" на телеканале "Россия 1". Сейчас, по его оценке, у городской системы здравоохранения "еще достаточно большой" запас прочности.

Собянин также пообещал не ограничивать продажу алкоголя в новогодние праздники в столице.

В Москве за последние сутки выявили 5 874 заразившихся, из них в больницы отправили 1 370 человек - почти на 100 меньше, чем накануне, когда суточный прирост составлял 6 425 новых случаев.

Москвичи чаще сдают тест на коронавирусную инфекцию в понедельник и вторник, анализ занимает до 48 часов, а результаты становятся известны к середине недели, поэтому в первые рабочие дни уже не первую неделю фиксируется спад заболеваемости, разъяснял ранее городской оперативный штаб.

За последние сутки в Москве умерли 75 заразившихся. Среди жертв Covid-19 - диктор Евгений Хорошевцев, которого называют "голосом Кремля": он озвучивал протокольные мероприятия президента России.

Путин не в бункере

В том же фильме "Опасный вирус. Первый год" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал распространенное мнение, что Владимир Путин якобы укрылся от коронавируса в бункере в подмосковной резиденции.

"Нет, Путин сейчас живет в Ново-Огарево, собственно, где он и жил и до пандемии", - сказал Песков. В резиденции есть врачи, эпидемиологи и другие специалисты, которые составляют график мероприятий президента с точки зрения медицины, добавил он.

Путин, по словам Пескова, "там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда - не так часто, как хотелось бы ему, но все-таки летает в командировки, технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно".

17 декабря из Ново-Огарево, как сообщал Кремль, Путин проведет большую конференцию - первую за время пандемии.

Издание "Проект" на прошлой неделе писало, что кабинеты Путина в подмосковном Ново-Огарево и сочинской резиденции "Бочаров ручей" оформлены одинаково, чтобы скрывать реальное местоположение президента. "Никаких одинаковых кабинетов нет, у президента много кабинетов в разных городах, он ими пользуется", - отвечал на это Песков.

Представитель Кремля подтвердил в "Опасном вирусе", что те, с кем Путин встречается лично, а не в режиме онлайн, должны пройти тесты. "Где он будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими", - сказал Песков.

"Аэрофлот" не пустит без маски, даже если она противопоказана

"Аэрофлот" усилил контроль за ношением масок на борту. В самолеты не будут пускать даже тех, кто не может носить их по медицинским показаниям.

"Авиакомпания придерживается жесткой позиции в отношении нарушителей. Пассажиры, которые по любым причинам отказываются надлежащим образом использовать средства индивидуальной защиты, не допускаются к полету", - говорится в заявлении авиакомпании.

Пассажиры обязаны носить маску на протяжении всего полета, снять ее можно только во время обеда, есть ли его подают на рейсе.