Мосгорсуд отменил штраф детскому хоспису "Дом с маяком"

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Мосгорсуд отменил штраф в 200 тысяч рублей, назначенный детскому хоспису "Дом с маяком" за нарушение учета наркотических и психотропных препаратов. Административное дело против хосписа прекращено.

"Судья Мосгорсуда, рассмотрев протест прокурора на данное постановление, вынесла решение, которым прекратила производство по делу ввиду малозначительности правонарушения", - цитирует пресс-службу суда Интерфакс.

10 декабря Зюзинский суд Москвы оштрафовал хоспис "Дом с Маяком" на 200 тысяч рублей по статье о нарушении правил оборота наркотических средств (статья 6.16 Кодекса об административных правонарушениях).

На следующий день Генпрокуратура России опротестовала решение о назначении хоспису штрафа, заявив, что при рассмотрении административного дела были допущены существенные нарушения.

Какие претензии были к хоспису

В конце ноября в частный хоспис "Дом с маяком" с неожиданной проверкой пришла полиция. Сотрудники МВД нашли недочеты в журналах, где фиксируются данные о приеме сильнодействующих обезболивающих.

Проверка пришла в хоспис из-за жалобы на его главу Лиду Мониаву - в последние месяцы ее много критиковали за то, как она ухаживает за тяжелобольным ребенком, которого взяла под опеку.

При этом Мониава признавала, что в журналах учета были допущены "неточности". В день суда она впервые рассказала в "Фейсбуке", о каких именно нарушениях шла речь.

Так, журналы учета были "не пронумерованы, не прошнурованы, не заверены подписью, отсутствовала печать". В журнале регистрации "отсутствовала своевременная запись проведенных операций", в журнале учета корешков "не учитывались корешки от рецептов".

В комментариях к посту Мониавы многие обращали внимание на то, что в действительности допущенные нарушения - особенно непрошитый журнал - считаются достаточно серьезными.

"Это нужно спрашивать у врачей и юристов. На мой взгляд, это скорее повод поговорить о том, насколько оправдана такая сложная система выдачи обезболивания. У нас в хосписе сейчас, кажется, две семьи, детям которых нужен морфин. До того, как они стали его получать, дети кричали. Так что, наверное, даже в законодательстве надо исходить из того, что необходимо больному ребенку, а не из попыток избежать употребления наркотиков наркопотребителями", - говорила Би-би-си глава пресс-службы фонда Софья Харькова.