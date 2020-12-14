Сможет ли тяжелая "Ангара" вернуть Россию на космический рынок?
- Павел Аксенов
- Русская служба Би-би-си
Стартовав с военного космодрома Плесецк, "Ангара" вывела на орбиту массо-габаритный макет спутника. Его вес не сообщается, но шесть лет назад на испытаниях полезная нагрузка составляла две тонны. К вечеру макет был выведен на расчетную орбиту.
Для того, чтобы начать запускать "Ангару А5" с коммерческой нагрузкой, нужно выполнить еще несколько тестовых запусков как с Плесецка, так и с космодрома Восточный, на котором строится стартовая позиция для "Ангары".
На сайте Роскосмоса говорится, что старт "Ангары" с Восточного состоится в 2023 году.
В понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своем "Твиттере", что в 2021 году запланированы два пуска ракет семейства "Ангара", однако не написал, каких именно.
На сайте разработчика ракет, ГКНПЦ им. Хруничева, говорится о подготовке к испытаниям ракеты "Ангара-1.2" легкого класса.
Космический конструктор
"Ангара А5"- одна из семейства ракет-носителей от легкого до тяжелого классов грузоподъемностью от 3,5 тонн ("Ангара-1.2") до 38 тонн ("Ангара-А5В") при выводе груза на низкую околоземную орбиту (2000 км) с космодрома Восточный. "Ангара А5" - вторая по грузоподъемности, она может поднять 24,5 тонны.
Разработка этого семейства началась в 1992 году после развала Советского Союза.
Идея заключалась в том, чтобы создать носитель модульной конструкции - его грузоподъемность можно менять, добавляя в конструкцию универсальные ракетные модули. В составе ракет-носителей легкого класса "Ангара-1.2." используется один модуль УРМ-1. Самое большое их число в "Ангаре А5".
У проекта была еще одна задача - "Ангара А5" должна была сменить в России тяжелый "Протон", разработанный еще в 1960-х годах в СССР.
Проблемой "Протона" было топливо - и окислитель тетраоксид диазота, и само топливо гептил очень токсичны, и при авариях они могут сильно загрязнить местность. "Ангара" использует гораздо менее токсичное топливо - керосин и сжиженный кислород в качестве окислителя. На таком же топливе летают ракеты "Союз".
Ракеты семейства "Ангара" оказались намного более дорогими, чем "Протон". В финансовом отчете "Центра Хруничева" за 2019 год говорится, что одна из задач, которые стоят перед центром - "обеспечить снижение себестоимости РН "Ангара" с текущего уровня 7,0 млрд. руб. до уровня 4,0 млрд. руб. к 2024 году".
РИА Новости, ссылаясь на сайт госзакупок, пишет, что изготовление ракеты "Протон-М" для запуска телекоммуникационного спутника "Экспресс-АМУ4" по контракту, заключенному в апреле 2020 года, стоило 2,33 миллиарда рублей.
Последствия реформы
Программа разработки семейства ракет сильно пострадала от реформы российской космической отрасли, которая пришлась как раз на начало испытаний.
В самом начале 2015 года российское правительство свело в одну государственную корпорацию федеральное агентство "Роскосмос" и "Объединенную ракетно-космическую корпорацию", объединив производителей и заказчиков ракетно-космической техники.
Эта реформа сильно задержала программу развития "Ангары" - ее производство перенесли из Москвы на производственное объединение "Полёт" в Омске.
Как рассказал в интервью "Коммерсанту" в апреле 2017 года тогдашний гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева Андрей Калиновский, перенос производства потребовал дополнительных испытаний на стендах в ЦНИИ машиностроения - это было нужно для проверки готовности омского завода.
Одна из причин этого переноса - желание расположить производство ракет ближе к космодрому Восточный, на котором тогда было запланировано размещение стартового стола для "Ангары". Расстояние между Москвой и Восточным составляет более 7,5 тысяч километров. От Омска до космодрома - чуть менее пяти тысяч.
Другая причина - снижение стоимости ракеты. Как говорится в финансовом отчете Центра Хруничева, на омском заводе планируется создать производство замкнутого цикла, что, как надеются в корпорации, снизит себестоимость продукции.
Серия аварий
При том что программа разработки "Ангары" буксовала из-за организационных проблем, продолжать использовать "Протон" было уже невозможно.
В 2010-х годах произошла серия неудачных пусков этих ракет, причем последние три закончились авариями. Это, с одной стороны, стало одной из причин космической реформы в России, с другой - ускорило конец программы советских тяжелых ракет.
В 2017 году после обнаружения дефекта в двигателе одного из "Протонов" на несколько месяцев были прекращены полеты всех ракет, а 71 двигатель отправили на завод. (https://www.roscosmos.ru/23402/). В 2018 году прекратили производство ракет, в декабре 2019 года - двигателей для первой ступени.
В марте 2020 года на космодроме Байконур на ракете-носителе "Протон-М", приготовленной для запуска телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103", были обнаружены дефектные болты. Запуск перенесли с 31 марта на 31 июля.
Репутация и стоимость
Как рассказали Би-би-си эксперты в космической области, в результате пострадала репутация "Протонов", что отразилось на программе пусков.
"Все коммерческие нагрузки из-за аварий, из-за задержки их ["Протонов"] производства ушли на другие ракеты. На американские, на китайские, на "Ариан" немножко обломилось, так что будем бороться за рынок, за возвращение на него обратно", - сказал в интервью Русской службе Би-би-си главный редактор "Новостей космонавтики" Игорь Маринин.
По словам главы Института космической политики Ивана Моисеева, рынок космических пусков в этом сегменте немного сузился из-за возросшего качества спутников, причем это касается внутреннего рынка.
"Когда мы стали использовать европейские и американские подходы к производству спутников и комплектующие соответствующие, удалось резко увеличить длительность их работы до 15 лет - это стандартом считается. Сейчас все спутники, которые более-менее планировались, уже запущены и будут 15 лет работать. Осталось еще, конечно, да, но внутренний рынок не очень [большой]", - сказал эксперт.
Второй проблемой стали ракеты компании Space X Илона Маска, которые позволили снизить стоимость килограмма полезной нагрузки, выводимого на орбиту.
По официальным данным, стоимость полезной нагрузки, выводимой на орбиту Falcon 9 составляет 63 миллиона долларов, однако Spacenews утверждает, что с ранее летавшей первой ступенью она составит 50 миллионов долларов. При этом грузоподъемность Falcon 9 зависит от того, возвращается ли первая ступень на землю. Без ее возвращения грузоподъемность составляет 22,8 тонны на низкую околоземную орбиту, что соизмеримо с 24,5 тоннами "Ангары А5". С возвращением - всего 15,6 тонны. Одноразовый "Протон" выводит на НОО 23,7 тонны.
В апреле 2015 года глава Роскосмоса Игорь Комаров заявил, что стоимость полезной нагрузки одного "Протона" составляла 60-70 миллионов долларов после ее снижения.
По словам Игоря Моисеева, ракеты Space X оказались на фоне последних неудач "Протона" и более надежными, что привело к удешевлению за счет снижения стоимости страховки пуска.
Как считает Иван Моисеев, у "Ангары" есть перспективы, в первую очередь на внутреннем пусковом рынке: "Постольку-поскольку на геостационарную орбиту надо [спутники] запускать, то время от времени она будет летать". Главными клиентами этой программы будут ФГУП "Космическая связь" и министерство обороны, считает эксперт.
Игорь Маринин, в свою очередь, рассказал, что Россия вряд ли сможет сильно снизить стоимость выведения полезной нагрузки на орбиту, а надежность "Ангары" придется доказывать пусками.
Перспективы для "Ангары А5" он видит в запусках будущего российского космического корабля, модулей для новой российской космической станции, которую Россия, возможно, запустит на орбиту после МКС.
"Плюс еще поиск заказчиков новых. То есть тех стран, которые не обладают своими космическими производствами и своих космических аппаратов не выбирают. Им можно предлагать производство аппаратов, как мы делали для Анголы, для Египта. Соответственно, с услугами запуска", - сказал Маринин.