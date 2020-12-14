Сможет ли тяжелая "Ангара" вернуть Россию на космический рынок?

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Она летает!" Дмитрий Рогозин о запуске "Ангары"

Стартовав с военного космодрома Плесецк, "Ангара" вывела на орбиту массо-габаритный макет спутника. Его вес не сообщается, но шесть лет назад на испытаниях полезная нагрузка составляла две тонны. К вечеру макет был выведен на расчетную орбиту.

Для того, чтобы начать запускать "Ангару А5" с коммерческой нагрузкой, нужно выполнить еще несколько тестовых запусков как с Плесецка, так и с космодрома Восточный, на котором строится стартовая позиция для "Ангары".

На сайте Роскосмоса говорится, что старт "Ангары" с Восточного состоится в 2023 году.

В понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своем "Твиттере", что в 2021 году запланированы два пуска ракет семейства "Ангара", однако не написал, каких именно.

На сайте разработчика ракет, ГКНПЦ им. Хруничева, говорится о подготовке к испытаниям ракеты "Ангара-1.2" легкого класса.

Космический конструктор

"Ангара А5"- одна из семейства ракет-носителей от легкого до тяжелого классов грузоподъемностью от 3,5 тонн ("Ангара-1.2") до 38 тонн ("Ангара-А5В") при выводе груза на низкую околоземную орбиту (2000 км) с космодрома Восточный. "Ангара А5" - вторая по грузоподъемности, она может поднять 24,5 тонны.

Разработка этого семейства началась в 1992 году после развала Советского Союза.

Идея заключалась в том, чтобы создать носитель модульной конструкции - его грузоподъемность можно менять, добавляя в конструкцию универсальные ракетные модули. В составе ракет-носителей легкого класса "Ангара-1.2." используется один модуль УРМ-1. Самое большое их число в "Ангаре А5".

Автор фото, Yegor Aleyev/TASS Подпись к фото, Роскосмос рассчитывает запустить "Ангару" с Восточного в 2023 году

У проекта была еще одна задача - "Ангара А5" должна была сменить в России тяжелый "Протон", разработанный еще в 1960-х годах в СССР.

Проблемой "Протона" было топливо - и окислитель тетраоксид диазота, и само топливо гептил очень токсичны, и при авариях они могут сильно загрязнить местность. "Ангара" использует гораздо менее токсичное топливо - керосин и сжиженный кислород в качестве окислителя. На таком же топливе летают ракеты "Союз".

Ракеты семейства "Ангара" оказались намного более дорогими, чем "Протон". В финансовом отчете "Центра Хруничева" за 2019 год говорится, что одна из задач, которые стоят перед центром - "обеспечить снижение себестоимости РН "Ангара" с текущего уровня 7,0 млрд. руб. до уровня 4,0 млрд. руб. к 2024 году".

РИА Новости, ссылаясь на сайт госзакупок, пишет, что изготовление ракеты "Протон-М" для запуска телекоммуникационного спутника "Экспресс-АМУ4" по контракту, заключенному в апреле 2020 года, стоило 2,33 миллиарда рублей.

Последствия реформы

Программа разработки семейства ракет сильно пострадала от реформы российской космической отрасли, которая пришлась как раз на начало испытаний.

В самом начале 2015 года российское правительство свело в одну государственную корпорацию федеральное агентство "Роскосмос" и "Объединенную ракетно-космическую корпорацию", объединив производителей и заказчиков ракетно-космической техники.

Эта реформа сильно задержала программу развития "Ангары" - ее производство перенесли из Москвы на производственное объединение "Полёт" в Омске.

Как рассказал в интервью "Коммерсанту" в апреле 2017 года тогдашний гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева Андрей Калиновский, перенос производства потребовал дополнительных испытаний на стендах в ЦНИИ машиностроения - это было нужно для проверки готовности омского завода.

Одна из причин этого переноса - желание расположить производство ракет ближе к космодрому Восточный, на котором тогда было запланировано размещение стартового стола для "Ангары". Расстояние между Москвой и Восточным составляет более 7,5 тысяч километров. От Омска до космодрома - чуть менее пяти тысяч.

Другая причина - снижение стоимости ракеты. Как говорится в финансовом отчете Центра Хруничева, на омском заводе планируется создать производство замкнутого цикла, что, как надеются в корпорации, снизит себестоимость продукции.

Серия аварий

При том что программа разработки "Ангары" буксовала из-за организационных проблем, продолжать использовать "Протон" было уже невозможно.

В 2010-х годах произошла серия неудачных пусков этих ракет, причем последние три закончились авариями. Это, с одной стороны, стало одной из причин космической реформы в России, с другой - ускорило конец программы советских тяжелых ракет.

В 2017 году после обнаружения дефекта в двигателе одного из "Протонов" на несколько месяцев были прекращены полеты всех ракет, а 71 двигатель отправили на завод. (https://www.roscosmos.ru/23402/). В 2018 году прекратили производство ракет, в декабре 2019 года - двигателей для первой ступени.

В марте 2020 года на космодроме Байконур на ракете-носителе "Протон-М", приготовленной для запуска телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103", были обнаружены дефектные болты. Запуск перенесли с 31 марта на 31 июля.

Репутация и стоимость

Как рассказали Би-би-си эксперты в космической области, в результате пострадала репутация "Протонов", что отразилось на программе пусков.

"Все коммерческие нагрузки из-за аварий, из-за задержки их ["Протонов"] производства ушли на другие ракеты. На американские, на китайские, на "Ариан" немножко обломилось, так что будем бороться за рынок, за возвращение на него обратно", - сказал в интервью Русской службе Би-би-си главный редактор "Новостей космонавтики" Игорь Маринин.

По словам главы Института космической политики Ивана Моисеева, рынок космических пусков в этом сегменте немного сузился из-за возросшего качества спутников, причем это касается внутреннего рынка.

"Когда мы стали использовать европейские и американские подходы к производству спутников и комплектующие соответствующие, удалось резко увеличить длительность их работы до 15 лет - это стандартом считается. Сейчас все спутники, которые более-менее планировались, уже запущены и будут 15 лет работать. Осталось еще, конечно, да, но внутренний рынок не очень [большой]", - сказал эксперт.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Space X Илона Маска предлагают запускать полезную нагрузку в космос по низким ценам

Второй проблемой стали ракеты компании Space X Илона Маска, которые позволили снизить стоимость килограмма полезной нагрузки, выводимого на орбиту.

По официальным данным, стоимость полезной нагрузки, выводимой на орбиту Falcon 9 составляет 63 миллиона долларов, однако Spacenews утверждает, что с ранее летавшей первой ступенью она составит 50 миллионов долларов. При этом грузоподъемность Falcon 9 зависит от того, возвращается ли первая ступень на землю. Без ее возвращения грузоподъемность составляет 22,8 тонны на низкую околоземную орбиту, что соизмеримо с 24,5 тоннами "Ангары А5". С возвращением - всего 15,6 тонны. Одноразовый "Протон" выводит на НОО 23,7 тонны.

В апреле 2015 года глава Роскосмоса Игорь Комаров заявил, что стоимость полезной нагрузки одного "Протона" составляла 60-70 миллионов долларов после ее снижения.

По словам Игоря Моисеева, ракеты Space X оказались на фоне последних неудач "Протона" и более надежными, что привело к удешевлению за счет снижения стоимости страховки пуска.

Как считает Иван Моисеев, у "Ангары" есть перспективы, в первую очередь на внутреннем пусковом рынке: "Постольку-поскольку на геостационарную орбиту надо [спутники] запускать, то время от времени она будет летать". Главными клиентами этой программы будут ФГУП "Космическая связь" и министерство обороны, считает эксперт.

Игорь Маринин, в свою очередь, рассказал, что Россия вряд ли сможет сильно снизить стоимость выведения полезной нагрузки на орбиту, а надежность "Ангары" придется доказывать пусками.

Перспективы для "Ангары А5" он видит в запусках будущего российского космического корабля, модулей для новой российской космической станции, которую Россия, возможно, запустит на орбиту после МКС.